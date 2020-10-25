Хэмилтон побил рекорд Шумахера. Но стал ли он лучшим в истории?

Итак, Хэмилтон поставил новый рекорд по количеству побед в Формуле-1 и окончательно подвинул Михаэля Шумахера в этом списке на вторую позицию. С семью титулами — это последний бастион среди больших рекордов легендарного немца — Льюис должен сравняться в этом году, а в следующем с большой долей вероятности преодолеет и его.

Это значит, что ещё как минимум год не будут утихать разговоры о том, кто же всё-таки лучше — Хэмилтон или Шумахер. Сторонники последнего в этой дискуссии постепенно сдают позиции — Льюис опережает немца и по количеству побед, и по количеству поулов — и это при меньшем количестве стартов в Формуле-1.



С точки зрения напарников Хэмилтон тоже смотрится выгоднее: он ездил в одной команде с Алонсо и Баттоном, а у Михаэля из по-настоящему сильных напарников были лишь Росберг да Масса с Баррикелло (Пике не считаем — они провели вместе всего пять гонок).

За что «пинают» Льюиса Хэмилтона. Британец снова пререкается с легендарным чемпионом Сэр Джеки Стюарт сказал, что не считает Льюиса величайшим в истории, и тот решил ответить. Зря.

Но мериться напарниками — аргумент слабый, а потому, чтобы подтвердить величие Михаэля, часто вспоминают, что именно он, мол, и вернул «Феррари» на лидирующие позиции. Впрочем, всё-таки не совсем он, вклад Росса Брауна, Рори Бёрна и Жана Тодта тоже был немалым. Шумахер действительно стал для команды примером и ориентиром, однако точно таким же ориентиром для «Мерседеса» сейчас является Хэмилтон — не факт, что без его энтузиазма немцы держались бы впереди.



И тогда в ход идёт последний козырь, названный недавно итальянским экспертом Лео Туррини: «Достижения Шумахера — это эмоции, а все рекорды Хэмилтона — холодные и бездушные цифры». Такой аргумент крыть нечем — особенно на фоне неоднозначной активистской деятельности Льюиса. Хотя хочется спросить, где все те люди, которые критиковали Хэмилтона, мол, он не может вести такой образ жизни, он мешает гонкам? Что они скажут по поводу его 92-й победы?

Отношение к образу жизни Хэмилтона, как и объяснение побед «яркими эмоциями» или «бездушными цифрами», это вопрос исключительно личных пристрастий. Точно так же, как и вопрос «Кто был лучшим в истории?». И вообще-то дискуссию уже закрыл недавний рейтинг от Amazon, в котором Хейкки Ковалайнен оказался выше Алена Проста. Правда, теперь об этом рейтинге стараются не вспоминать.

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Вообще, поиски одного-единственного лучшего пилота за 70-летнюю историю Формулы-1 — вопрос риторический, занимающий умы лишь с довольно слабым воображением, в котором Хэмилтон и Шумахер одновременно уместиться не могут. Сенне, Просту и Фанхио там тем более нет места, а уж о Джиме Кларке или Джеки Стюарте в их присутствии и заикаться не стоит.

Шумахер и Хэмилтон — выдающиеся пилоты, опередившие своё время, добившиеся беспрецедентных успехов. Оба помогли вывести Формулу-1 на новый уровень, и как Михаэль в 2000-х был примером самоотдачи для других гонщиков, так же и Льюис сейчас является образцом для подражания в плане постоянного самосовершенствования и филигранной работы на трассе.

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Они выступали в разные эпохи, и если во времена Михаэля от гонщика требовалось выдавать безумные серии кругов в квалификационном режиме с минимумом количества топлива, то теперь пилот должен в том числе уметь распределить стратегическое преимущество на всю гонку. Фактически это две совершенно разные дисциплины — и совершенно логично, что у них совершенно разные и несравнимые герои.

Эпохи раз за разом сменяют друг друга в Формуле-1, и это значит, что чемпионат живёт и развивается. И было бы преступным упрощением сводить историю первенства к одному-единственному лучшему пилоту.