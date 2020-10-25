Албон с Квятом всё ближе к выходу, «Феррари» оживает. Итоги Гран-при Португалии

Леклер финишировал в шаге от подиума и доказал, что «Феррари» движется в верном направлении. Жаль, что про Квята так пока не скажешь.

Португалия достойно вернулась в календарь чемпионата. Несмотря на то что Формула-1 последний раз проходила в этой стране в 1996-м, этап в Портимане получился насыщенным и напряжённым. Победил «Мерседес», но до самого конца квалификации не умирала надежда, что «Ред Булл» сможет навязать борьбу лидерам, а первый круг с сенсационным прорывом Карлоса Сайнса войдёт в историю. Возможно, идея с ротацией трасс в календаре имеет смысл? Немного жаль, что в календаре следующего года «Алгарве» не планируется… Подводим эти и другие итоги Гран-при Португалии.

Побит один из последних рекордов Шумахера

Сомнений в том, что это произойдёт — сейчас или через неделю-две — ни у кого не оставалось: за счёт множества побед в последние семь лет Льюис Хэмилтон превзошёл достижение Михаэля Шумахера и стал первым в истории, кому удалось выиграть 92 гонки Формулы-1.

В Портимане Льюис в очередной раз победил на классе, не оставив соперникам ни шанса, и это при том, что в начале заезда всё складывалось не в его пользу. Нет сомнений, что Хэмилтон находится на пике своей формы, но глядя на его впечатляющие достижения и огромные цифры статистики, возникает вопрос — как долго британец сможет пребывать в такой форме?



Хэмилтону уже 35 лет, старше на стартовой решётке лишь Кими Райкконен. В этот уик-энд Льюис дал понять, что ему интересно попробовать технику 2022 года, а значит, ещё два-три года британец планирует гоняться. Но не исключено, что следующий его контракт станет последним, и когда он закончится, будут говорить об уходящей эпохе. Ведь уже сейчас понятно, что уходить Льюис будет в статусе самого титулованного гонщика планеты.

Хэмилтон побил рекорд Шумахера. Но стал ли он лучшим в истории? В вечном споре «кто лучший в истории» у сторонников Михаэля осталось лишь полтора аргумента.

Боттас снова выглядит слабо

Прежде Валттери Боттаса можно было упрекнуть в недостаточной жёсткости в борьбе на старте, но уже второй этап подряд финн действует весьма уверенно, и в Портмане он вывез Ферстаппена с трассы с решительностью хищника. Увы, решающим моментом в этот раз был не старт, а темп на дистанции, и в этом компоненте Боттас оказался на голову слабее напарника.

Борьба Боттаса и Сайнса в начале гонки Фото: Jorge Guerrero — Pool/Getty Images

На старте Валттери вроде бы лучше Хэмилтона смог прогреть шины и за счёт этого вырвался вперёд, но затем финн только проигрывал в темпе, а после того как в лидеры вышел Льюис, разрыв лишь рос. На финише двух пилотов «Мерседеса» разделили 25,6 секунды. «У меня просто не было темпа — и я не знаю почему», — развёл руками финн.



За пять этапов до конца чемпионата Боттас проигрывает Хэмилтону 77 очков, Ферстаппен — 94, и даже в шансы Макса поверить проще, чем в то, что Валттери навяжет борьбу Льюису.

«Феррари» подаёт признаки жизни

Выступление Шарля Леклера стало одним из открытий гонки. На старте монегаск, как и другие пилоты на «медиуме», провалился, но отыгрался к первым пит-стопам и благополучно финишировал на «харде» с комфортным отрывом. При этом перед своей остановкой Леклер на полминуты опережал Эстебана Окона и на те же полминуты опередил на финише Гасли и Сайнса.

Леклер уже стартовал четвёртым на «Нюрбургринге», но тогда темп машины не позволял бороться в этой группе, и Шарль быстро откатился назад. Но в Портимане «Феррари» обрела темп и смотрелась лучше других середняков. О регулярной борьбе за подиум говорить пока рано, но на старте сезона машины «Скудерии» уступали и «Рено» с «Маклареном», а теперь способны их опережать.



В общей сложности Леклер с Феттелем набрали в Португалии 13 очков, а это значит, что «Феррари» на семь баллов подтянулась к третьему месту Кубка конструкторов. Лидирует в этой борьбе по-прежнему «Рейсинг Пойнт», но со сходом Лэнса Стролла команда не досчиталась нескольких очков — как и «Макларен», пилота которого выбил канадец. Лишь «Рено» удалось набрать очки двумя машинами, но Риккардо и Окон взяли всего шесть баллов.



Таким образом, «Рейсинг Пойнт» и «Феррари» сейчас разделяют лишь 33 очка, и в теории «Скудерия» ещё может успеть вернуться в топ-3 — если в каждой гонке будет столь же быстра.

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Мерседес» — 435 очков

2. «Ред Булл» — 226

3. «Рейсинг Пойнт» — 126

4. «Макларен» — 124

5. «Рено» — 120

6. «Феррари» — 93

7. «Альфа Таури» — 77

8. «Альфа Ромео» — 5

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0.

Албон и Квят всё ближе к увольнению

В Португалии, на незнакомой для всех трассе, Макс Ферстаппен выступил на максимуме возможностей машины, Пьер Гасли прорвался на пятое место и даже перепрыгнул потолок «Альфа Таури», а вот Александер Албон и Даниил Квят остались без очков и произвели весьма посредственное впечатление.



Оба после финиша посетовали на нехватку сцепления на первых кругах гонки, и если Квят стартовал на «медиуме», и подобные проблемы наблюдались у других гонщиков, то Албон начинал заезд на «софте». Ферстаппен на этих шинах едва не обогнал Боттаса, Сайнс — прорвался в лидеры, а у Албона не получилось ничего.

Алекс Албон Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Едва ли лучше дела складывались и у Квята: отстав, россиянин с трудом боролся с «Хаасами» и «Уильямсами», в то время как Гасли одного за другим обгонял соперников в первой десятке — Риккардо, Норриса, Сайнса.



Обоим подобные неудачи могут стоить места в Формуле-1. Перед стартом Гран-при Португалии Кристиан Хорнер заявил, что у Албона две гонки, чтобы доказать, что он заслуживает места в «Ред Булл» — и одна из них только что закончилась. Ну а у Даниила Квята, не исключено, нет и этого — Юки Цунода уже примерил сиденье и готовится к тестам в Имоле.

Квят всё? В «Ред Булл» уже почти открыто говорят, что заменят россиянина на Цуноду Россиянина может не спасти даже провал японца на финише сезона.

«Алгарве» отлично подходит Формуле-1

«Алгарве» — это уже третья трасса, попавшая в календарь сезона-2020 из-за пандемии COVID-19, и снова стала украшением первенства. Автодром расположен в холмистой местности, а потому трасса изобилует спусками и подъёмами. Как отметил Льюис Хэмилтон, временами пилот видит только небо и едет едва ли не вслепую. Кроме того, здесь, кажется, соблюдён баланс между зонами безопасности и гравийными ловушками — по-настоящему опасных мест нет, но ошибок трасса не прощает (спросите Риккардо). В целом гонка (если не брать борьбу за победу) оказалась напряжённой и насыщенной, и роль в этом сыграло то, что трасса была незнакома большинству пилотов, а покрытие было скользким.



Несколько недель назад в паддоке обсуждали идею ротации трасс чемпионата, когда отдельные трассы принимают этап раз в несколько лет. Такая система помогла бы вернуть такие автодромы, как «Алгарве» или «Нюрбургринг» в календарь, снизив финансовую нагрузку с промоутеров. Ведь, как показывают последние два этапа, отсутствие этих трасс в чемпионате — исключительно вопрос денег.