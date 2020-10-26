Худший этап Квята на фоне триумфа Гасли. Оценки за Гран-при Португалии

12-й этап Формулы-1 — в чрезвычайно субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 9

92-ю победу в Формуле-1 Хэмилтон одержал в доминирующем стиле и под финиш уехал от напарника (и всех остальных) почти на полминуты. Правда, в тренировках Льюис вновь смотрелся не слишком уверенно, да и на первом круге всё же уступил Боттасу. Впрочем, темп в гонке перекрывает всё с лихвой.

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Шарль Леклер — 9

«Феррари» в этот уик-энд обладала третьей по скорости машиной, и Леклер блестяще квалифицировался четвёртым, а затем сохранил свою позицию в гонке. Это четвёртое место стало лучшим результатом команды после этапов в Сильверстоуне — оно показывает, что Маранелло на верном пути.

Пьер Гасли — 9

Гран-при Португалии стал локальным триумфом и для Пьера Гасли — француз идеально сработал с резиной, проехал гонку с одним пит-стопом, попутно совершая смелые обгоны и завоевал пятое место — то есть уже второй раз подряд финишировал в топ-6. В прошлый раз пилоту «Торо Россо»/«Альфа Таури» удавалось такое в 2008-м — это был Себастьян Феттель.



Карлос Сайнс — 8,5

Старт Гран-при Португалии стал звёздным часом Сайнса: испанец прорвался с седьмой позиции в лидеры гонки. Правда, затем дождь стих, а соперники прогрели шины, и Карлос начал пропускать даже «Феррари» и «Альфа Таури» — «Макларен» на дистанции немного разочаровал, но под финиш всё же вырвал шестую позицию.



Кими Райкконен — 8,5

Финский ветеран блестяще напомнил о себе, отыграв на двух первых кругах 10 позиций. Увы, темп машины не позволял бороться за очки и на прошедшем 54 круга «медиуме» Кими пропустил Феттеля.

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Макс Ферстаппен — 8

После столь многообещающих тренировок на «медиуме» выяснилось, что с «софтом» у «Ред Булл» в Портимане не получалось. Как Макс ни старался, он оказался позади и в квалификации, и в гонке, а когда был шанс контратаковать — на «медиуме» во второй половине гонки — лидеры были слишком далеко. Отметим, что это уже девятый подиум Ферстаппена на 12 этапах сезона.



Серхио Перес — 8

После столкновения с Ферстаппеном на старте Перес, казалось, потерял шансы набрать очки, но провёл отличный отрезок на «медиуме» и после второго пит-стопа вернулся на трассу шестым. В концовке «софта» не хватило (нужно было ставить «хард»), но и седьмое место — ценные очки в копилку общего зачёта. До четвёртой позиции чемпионата ему осталось всего шесть баллов.

Джордж Расселл — 8

В квалификации Расселл в седьмой раз в сезоне пробился в Q2 и уступил времени поула 1,7% — так близко к лидерам британец в этом году ещё не был, так что субботнее выступление можно назвать одним из лучших в сезоне. В гонке, увы, «Уильямс» добиться большего не позволил — 14-е место как на старте, так и на финише.

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Ландо Норрис — 7,5

Норрис проводил гонку в Портимане не так ярко, как Сайнс, но всё же должен был набрать несколько очков — если бы не Лэнс Стролл, который на полном ходу влетел в «Макларен» в повороте. Машина Ландо повреждена, тактика оказалась испорчена, и в конце концов британец занял только 13-е место.



Эстебан Окон — 7

Окон дольше всех продержался на стартовом комплекте резины и проехал на «медиуме» в общей сложности 53 круга и прорвался в топ-10. Надёжное и сильное выступление, но без сенсаций. К тому же накануне гонки Эстебан в 11-й раз в сезоне проиграл Риккардо в квалификации.



Валттери Боттас — 6

Первый круг Валттери проехал отлично: проявил характер в борьбе с Ферстаппеном, не мешкая прошёл Хэмилтона, когда тому не хватало сцепления. Тем не менее вся остальная гонка обернулась провалом и гигантским проигрышем Льюису. «Просто не хватало темпа», — сказал Боттас после финиша. Когда проигрываешь напарнику 26 секунд, должен быть какой-то более внятный ответ.

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Даниэль Риккардо — 6

Риккардо увозит из Португалии два очка — и это худший результат австралийца после Гран-при Испании, когда у «Рено» возникли проблемы с темпом. В этот раз машина была быстра, но из-за вылета в отбойники в Q2 Даниэлю пришлось стартовать с 10-й позиции и на мягкой резине — это одна из худших комбинаций на решётке. На фоне субботней аварии — неплохая гонка, но без неё результат был бы выше.



Кевин Магнуссен — 6

По ходу всего уик-энда Магнуссен уступал Грожану и лишь за счёт штрафа напарника смог опередить его в итоговой классификации. Перед гонкой стало известно, что «Хаас» не продлит контракт с пилотами, так что Кевин мысленно уже в тех временах, когда ему не придётся садиться за руль этой машины.



Ромен Грожан — 6

Грожан в третий раз в четырёх последних квалификациях опередил Магнуссена и сравнял с ним счёт в квалификациях, но в гонке француз слишком часто выезжал за пределы трассы и получил пять секунд штрафа — они отбросили пилота на 17-ю позицию. Магнуссен стал 16-м.

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Антонио Джовинацци — 5,5

«Алгарве» — незнакомая всем пилотам трасса, а потому хороший шанс молодым пилотам проявить себя. Джовинацци однако проиграл Райкконену в квалификации и совершенно не блистал в гонке, уступив на финише даже Джорджу Расселлу на «Уильямсе».



Николас Латифи — 5,5

Дебютанту трасса в Портимане далась непросто. В квалификации канадец проехал неплохую попытку, но лишился её за выезд за пределы трассы, а затем не смог повторить той же скорости. Николас выиграл пару позиций на старте, обойдя даже Феттеля, но в итоге вынужден был их отдать, поскольку уступал в темпе напарнику.

Себастьян Феттель — 5

Феттель, в отличие от напарника, даже близко не подошёл к возможностям своей машины. Сначала он занял 15-е место в квалификации, не сумев прогреть шины, а затем безнадёжно застрял в трафике и с трудом набрал одно очко.



Даниил Квят — 5

Квят провёл совершенно невзрачную гонку, все надежды на которую рухнули уже на первом круге — с той же скоростью, что и россиянин в тайминге гонки. Даниил не слишком хорошо разогнался, заблокировал колёса в третьем повороте и уже к середине круга шёл последним (если не считать вылетевшего Переса). Последним же Квят и финишировал.

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Александер Албон — 4

Очередной провал тайского пилота. Алекс провалил первый круг и одного за другим пропускал пилотов команд-середняков и ехал позади других стартовавших на «софте». Отчаянный переход на тактику двух пит-стопов тоже ничего не дал — 12-е место на финише. В трёх гонках, которые прошли после «Муджелло», Албон набрал лишь один балл.



Лэнс Стролл — 3

Две аварии за уик-энд в одном и том же месте. Механики чудом починили машину к утру субботы, но в гонке Стролл добил её окончательно. После добытого не без доли везения подиума в Монце Лэнс ни разу не добирался до финиша, и пусть в Тоскане и Сочи вины канадца в инцидентах нет, факт остаётся фактом: в трёх своих последних этапах он четырежды разбивал машину.