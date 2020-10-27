«Просто обескураживает». Зарубежные СМИ раскритиковали Албона, Квята и Феттеля

После Португалии у журналистов оказалось полно мишеней для критики. А вот молодцу Гасли советуют не соваться обратно в «Ред Булл».

Потрясающий рекорд Льюиса Хэмилтона по числу побед в Формуле-1 стал далеко не единственной темой материалов по итогам Гран-при Португалии. В конце концов, выигрышами британца никого не удивить.

«Старт Райкконена — учебник для молодых гонщиков»

Эндрю Бенсон в колонке BBC в очередной раз обосновал величие Хэмилтона на примере воскресной гонки.

«После 15 кругов Хэмилтон словно перешёл на более высокую передачу — и у Боттаса не было ответа. Хэмилтон показал серию быстрейших кругов, отрыв Боттаса начал таять, а затем Хэмилтон обошёл его и уехал.

Если я скажу, что разница в скорости пилотов определялась температурой шин, это будет правдой, пусть это звучит не слишком романтично. Но да, Хэмилтон выиграл, потому что сумел заставить свои шины работать в более эффективном диапазоне температур. Он добился этого благодаря умению адаптироваться и своим навыкам, уточнению стиля пилотажа, экспериментам, использованию своих способностей и ощущений, чтобы выяснить, что нужно машине для демонстрации максимума. По той же самой причине он с преимуществом более чем в минуту выиграл дождевой Гран-при Великобритании 2008 года и взял в Австрии-2020 поул под дождём с запасом в 1,2 секунды. Это истинный талант», — заключает Бенсон.

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Ещё два героя воскресенья — Кими Райкконен и Шарль Леклер. Их хвалит обозреватель Sky Sports Мартин Брандл.

«Кими после старта с 16-го места с грязной стороны решётки отыграл десять позиций — без сомнений, это был один из величайших первых кругов в истории Ф-1. Это настоящий учебник для молодых гонщиков, которые смогут изучить, как 41-летний пилот впечатляюще демонстрировал словно кошачью реакцию.

Ну а в «Феррари» вновь выдающуюся гонку провёл Шарль Леклер. Определённо, команда немного отыгрывается, хотя Себ Феттель сумел стать лишь десятым с кругом отставания. Должно быть, он считает дни до смены команды, но ему всё же нужно выполнять свою работу намного лучше, чтобы предотвратить неизбежные и неприятные сравнения с находящимся в отличной форме Пересом, которого он заменяет. Впрочем, болид «Астон Мартин» должен подойти ему лучше», — отмечает Брандл.

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«Выбор пилотов «Рейсинг Пойнт» ещё может аукнуться»

Потенциально взрывоопасную атмосферу в «Феррари» отмечает Антонио Приско из Il Jiornale.

«В «Феррари» вновь становится жарко, — констатирует журналист. — Несмотря на четвёртый результат Шарля Леклера, трений внутри всё больше. За пять гонок до конца сезона Феттель всё более отдаляется от команды. Печальный итог очень плохого года для «Феррари». Себ пришёл в Маранелло в 2015 году, чтобы повторить миф Михаэля Шумахера, а в итоге мы наблюдаем вот такие финальные моменты его незаконченного дела».

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Вообще сейчас так выходит, что под огнём критики оказываются оба будущих пилота «Астон Мартин», ведь Лэнс Стролл продолжает собственную серию неудач.

«После многообещающей первой половины сезона, кульминацией которой для канадца стал подиум в Монце, всё резко пошло вниз, — констатирует Джон Вилде из PlanetF1. — Он сошёл в трёх из четырёх последних гонок и не вышел на старт ещё одной из-за болезни. Мы вновь обращаемся к решению команды создать дуэт Феттель-Стролл и отказаться от услуг Переса. Определённо, «Рейсинг Пойнт» по ряду причин не станет победителем пиар-битвы Формулы-1, и есть опасения, что их выбор гонщиков на 2021-й ещё может аукнуться в будущем».

Впрочем, Стролл — не единственный неудачник Гран-при Португалии. PlanetF1 поставил по четыре балла Александеру Албону и Даниилу Квяту, чему вряд ли следует удивляться.

Вот что портал написал про таиландца: «После ужасного выступления на «Нюрбургринге» Албон нуждался в сильном выступлении. Увы, всё пошло так же плохо, как в Германии. Он слабо стартовал, выпал из очковой зоны и потом не мог отыграться на протяжении первых 20 кругов. Затем нырнул в боксы и выехал 19-м. Вновь был недостаточно хорош при обгонах более медленных машин. После второго пит-стопа напарник объехал его на круг, что просто обескураживает. Ещё хуже будет, если на финише сезона Гасли наберёт больше очков, чем Алекс. Если так, «Ред Булл» будет трудно обосновать его сохранение ещё на год».

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А вот вердикт по Квяту: «Единственное, что мы запомним о гонке Квята, это то, что он был под расследованием за игнорирование синих флагов и получил пять секунд за несоблюдение пределов трассы. Не здорово. Ещё хуже факт, что он финишировал уверенно последним, в то время как его напарник оказался в топ-5. Юки Цунода, судя по всему, заменит Даниила в следующем году, а он особо ничего не делает, чтобы изменить мнение команды».

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Почему Гасли не нужно стремиться в «Ред Булл»

Напоследок Финли Креболдер из PlanetF1 объясняет, почему Пьеру Гасли не стоит расстраиваться, что даже после всех геройств француза в сезоне-2020 «Ред Булл» не хочет возвращать его в основную комнаду.

«В «Альфа Таури он очевидный лидер и сохранит этот статус на следующий сезон, особенно если учитывать, что его вероятный партнёр — Юки Цунода. Все в Ф-1 скажут, как важно иметь статус первого номера команды. Да, если бы Пьера вновь перевели наверх, он получил бы более быструю машину, но при этом француз снова стал бы помощником первого номера и не имел шанса выжать из этого шанса максимум.

Кроме того, то, что машина быстрее, не значит, что она для него лучше. Болид «Ред Булл» печально знаменит тем, как трудно им управлять. И именно это, а не статус второго номера, по мнению Кристиана Хорнера главная причина, по которой и Гасли, и Албон выступали настолько хуже, чем в составе младшей команды. Неважно, построена ли машина под Ферстаппена или голландец просто один из немногих достаточно талантливых пилотов, кто может справиться с таким болидом. Но он не подходит Гасли.

Прибавил ли Пьер достаточно, чтобы справиться с машиной «Ред Булл» в 2021-м? Возможно, но это не точно. Если да, то у него больше шансов на успех, но в качестве напарника Ферстаппена все равно будет сложно. Если же Пьер прибавил недостаточно, то он может начать выступать хуже, чем в «Альфа Таури», и навредить собственному развитию и репутации.

Его впечатляющие выступления в 2020 году вроде бы привлекли внимание «Рено». Ещё один качественный сезон в 2021-м сделал бы его одним из самых привлекательных гонщиков в пелотоне для французской команды и остальных. Нет причин, почему он не сможет повторить успехи этого сезона, если останется в «Альфа Таури». А вот в случае перехода «Ред Булл» того же самого уже не сказать. Ещё один плохой год там — и ухажёры могут потерять интерес. Пьеру нужно взглянуть на пример Карлоса Сайнса, чтобы увидеть, что можно обрести, если освободиться от оков Хельмута Марко», — советует гонщику Креболдер.