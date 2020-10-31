Хэмилтон повержен Боттасом? А у Квята первый в сезоне выход в Q3

«Ред Булл» вновь оказался бесполезен против «Мерседеса» в квалификации, и немецкая команда празднует 76-й первый ряд в Формуле-1. Правда, впереди не Хэмилтон, а Боттас! А для Даниила Квята возвращение в Имолу принесло возвращение в финал.
15-й поул Боттаса
«Ред Булл» снова не смог навязать «Мерседесу» в борьбы в квалификации — уже в первых попытках Ферстаппен проиграл Хэмилтону и Боттасу семь десятых. Между лидерами тем временем разворачивалась напряжённая борьба: в первых попытках первый и второй сектор остались за Валттери, но Льюис отыгрался на третьим и с преимуществом в 0,03 секунды расположился на первой строчке.
Алексу Албону первая попытка не удалась. Тайский гонщик, о скором увольнении которого постоянно говорят в паддоке, показал неплохое время и уступил Ферстаппену лишь 0,2 секунды, но это время с него сняли за нарушение границ трассы. То есть перед вторыми попытками Албон был лишь десятым — без зачётного времени.
Вторые попытки остались за Боттасом. Валттери проехал лучший первый сектор, на втором оба пилота «Мерседеса» немного потеряли, но выигранного в начале круга финну хватило, чтобы в конце концов опередить Хэмилтона на 0,097 секунды. Ферстаппен тоже улучшил, но в итоговых протоколах оказался в 0,6 секунды позади.
Лучшим среди остальных сенсационно стал Пьер Гасли, уступивший времени поула менее 0,9 секунды. Пятое время в финале показал Даниэль Риккардо, Александер Албон расположился шестым (напарнику он в итоге уступил 0,39 секунды), а седьмым стал Шарль Леклер — лучший из представителей «Феррари».
Даниил Квят впервые с Гран-при Мексики прошлого года пробился в финал квалификации и занял восьмое место (времени Гасли россиянин уступил 0,19 секунды). Замкнули первую десятку два «Макларена»: Норрис и Сайнс.
Переса выбил Албон
Решающим моментом второго сегмента стали быстрые круги гонщиков «Ред Булл» под финишным флагом. Первые попытки не удались обоим: двигатель Ферстаппена начал терять мощность, а Албона развернуло. Тем не менее механикам удалось починить машину Макса, и оба вернулись на трассу. Оба улучшили и прошли дальше, причём Ферстаппен отобрался в финал на «медиуме».
Ну а лучший круг Алекса выбил из топ-10 Серхио Переса — Чеко занял 11-е место, ему не хватило 0,01 секунды. Впервые после дождевой квалификации Гран-при Штирии Чеко не добрался до финала.
На 12-й позиции расположился Эстебан Окон, который продолжает раз за разом уступать Даниэлю Риккардо, Джордж Расселл занял 13-е место — и это его лучший результат после «Хунгароринга». Себастьян Феттель в очередной раз проиграл Леклеру и занял только 14-е место — в конце судьи сняли с немца попытку за нарушение границ трассы, ну а замкнул протоколы второго сегмента Лэнс Стролл.
Q3: Кими не удержался в границах
В первом сегменте из борьбы в полном составе выбыл «Хаас»: Ромен Грожан занял 16-е место (французу не хватило одной десятой до второго сегмента), Кевин Магнуссен — 17-е. На 18-й строчке расположился Кими Райкконен, лучший круг которого судьи сняли за нарушение границ трассы — если бы не это, в Q2 поехал бы финн, а не Лэнс Стролл.
На 19-й позиции квалификацию закончил Николас Латифи, у которого в утренней тренировке возникли проблемы с тормозами, а замкнул протоколы Антонио Джовинацци. Итальянец, с которым на днях «Альфа Ромео» продлила контракт, даже не самому быстрому кругу Кими уступил четверть секунды. Быстрейшему же кругу напарника Джови проиграл почти полсекунды.
Отметим, что это уже вторая квалификация подряд (и пятая в сезоне), в первом сегменте которой выбывают пилоты «Хааса» и «Альфа Ромео», а также Николас Латифи.
Гран-при Эмилии-Романьи стартует в воскресенье 1 ноября в 15:10 по московскому времени.
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