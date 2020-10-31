Хэмилтон повержен Боттасом? А у Квята первый в сезоне выход в Q3

Боттас опередил Хэмилтона в квалификации, но удержится ли впереди в гонке? А у Гасли, похоже, все шансы на подиум.

«Ред Булл» вновь оказался бесполезен против «Мерседеса» в квалификации, и немецкая команда празднует 76-й первый ряд в Формуле-1. Правда, впереди не Хэмилтон, а Боттас! А для Даниила Квята возвращение в Имолу принесло возвращение в финал.

15-й поул Боттаса

«Ред Булл» снова не смог навязать «Мерседесу» в борьбы в квалификации — уже в первых попытках Ферстаппен проиграл Хэмилтону и Боттасу семь десятых. Между лидерами тем временем разворачивалась напряжённая борьба: в первых попытках первый и второй сектор остались за Валттери, но Льюис отыгрался на третьим и с преимуществом в 0,03 секунды расположился на первой строчке.



Алексу Албону первая попытка не удалась. Тайский гонщик, о скором увольнении которого постоянно говорят в паддоке, показал неплохое время и уступил Ферстаппену лишь 0,2 секунды, но это время с него сняли за нарушение границ трассы. То есть перед вторыми попытками Албон был лишь десятым — без зачётного времени.



Вторые попытки остались за Боттасом. Валттери проехал лучший первый сектор, на втором оба пилота «Мерседеса» немного потеряли, но выигранного в начале круга финну хватило, чтобы в конце концов опередить Хэмилтона на 0,097 секунды. Ферстаппен тоже улучшил, но в итоговых протоколах оказался в 0,6 секунды позади.



Лучшим среди остальных сенсационно стал Пьер Гасли, уступивший времени поула менее 0,9 секунды. Пятое время в финале показал Даниэль Риккардо, Александер Албон расположился шестым (напарнику он в итоге уступил 0,39 секунды), а седьмым стал Шарль Леклер — лучший из представителей «Феррари».



Даниил Квят впервые с Гран-при Мексики прошлого года пробился в финал квалификации и занял восьмое место (времени Гасли россиянин уступил 0,19 секунды). Замкнули первую десятку два «Макларена»: Норрис и Сайнс.

Переса выбил Албон

Решающим моментом второго сегмента стали быстрые круги гонщиков «Ред Булл» под финишным флагом. Первые попытки не удались обоим: двигатель Ферстаппена начал терять мощность, а Албона развернуло. Тем не менее механикам удалось починить машину Макса, и оба вернулись на трассу. Оба улучшили и прошли дальше, причём Ферстаппен отобрался в финал на «медиуме».

Ну а лучший круг Алекса выбил из топ-10 Серхио Переса — Чеко занял 11-е место, ему не хватило 0,01 секунды. Впервые после дождевой квалификации Гран-при Штирии Чеко не добрался до финала.



На 12-й позиции расположился Эстебан Окон, который продолжает раз за разом уступать Даниэлю Риккардо, Джордж Расселл занял 13-е место — и это его лучший результат после «Хунгароринга». Себастьян Феттель в очередной раз проиграл Леклеру и занял только 14-е место — в конце судьи сняли с немца попытку за нарушение границ трассы, ну а замкнул протоколы второго сегмента Лэнс Стролл.

Q3: Кими не удержался в границах

В первом сегменте из борьбы в полном составе выбыл «Хаас»: Ромен Грожан занял 16-е место (французу не хватило одной десятой до второго сегмента), Кевин Магнуссен — 17-е. На 18-й строчке расположился Кими Райкконен, лучший круг которого судьи сняли за нарушение границ трассы — если бы не это, в Q2 поехал бы финн, а не Лэнс Стролл.



На 19-й позиции квалификацию закончил Николас Латифи, у которого в утренней тренировке возникли проблемы с тормозами, а замкнул протоколы Антонио Джовинацци. Итальянец, с которым на днях «Альфа Ромео» продлила контракт, даже не самому быстрому кругу Кими уступил четверть секунды. Быстрейшему же кругу напарника Джови проиграл почти полсекунды.

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Отметим, что это уже вторая квалификация подряд (и пятая в сезоне), в первом сегменте которой выбывают пилоты «Хааса» и «Альфа Ромео», а также Николас Латифи.



Гран-при Эмилии-Романьи стартует в воскресенье 1 ноября в 15:10 по московскому времени.