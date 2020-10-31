Формула-1 на грани потери двух команд? Но «Феррари» и «Рено» не собираются отступать

По слухам, владелец «Ред Булл» готов закрыть разом две команды, если Формула-1 не пойдёт на его условия. Кто кого перешантажирует?

В паддоке обсуждают заморозку моторов после сезона-2021 — командам несколько лет будет запрещено как-либо менять свои силовые установки. Эта инициатива принадлежит «Ред Булл», но «Феррари» и «Рено» против, хотя «Мерседес» уже выразил поддержку своим главным соперникам.

Что происходит в Формуле-1 и почему о моторах заговорили вновь — в материале «Чемпионата».

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Зачем «Ред Булл» заморозка

В начале октября «Хонда» объявила о закрытии программы Формулы-1 после сезона-2021. То есть у «Ред Булл» и «Альфа Таури» есть двигатели лишь до конца текущего цикла технического регламента, а вступать в новый в 2022-м командам Дитриха Матешица и Хельмута Марко не с чем.



Шансов получить двигатели «Мерседеса» нет — у немецкой компании и без того обширный пул клиентов, «Феррари» поставляет силовые установки «Альфа Ромео» и «Хаасу», и лишь в «Рено» обязаны продавать желающим свои моторы — это прописано в коммерческих соглашениях с Формулой-1.



Однако в Милтон-Кинсе не хотят становиться клиентом, тем более — клиентом «Рено». К тому же у «Ред Булл» появился план самостоятельного производства моторов — по наработкам «Хонды». Дальнейшее развитие силовой установки производитель газированных напитков не потянет, однако сможет в течение четырёх лет обеспечивать себя двигателями и комплектующими к нему — но лишь при условии заморозки агрегатов.



«Пока вопрос об этом отложен, — сообщил Хельмут Марко журналистам после совещания руководителей команд и глав Формулы-1 и ФИА в понедельник. — Нам нужно решение к 15 ноября — это наш крайний срок, и после него у нас уже ничего не получится». По слухам, если вопрос о заморозке моторов не удастся решить, Дитрих Матешиц покинет Формулу-1 — то есть закроет разом две команды.

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«Мерседес» за, «Феррари» и «Рено» — против

Тото Вольф почти сразу выразил «Ред Булл» поддержку и заявил, что сохранение за австрийской командой заводского статуса — в интересах Формулы-1. Дело, однако, здесь не столько в благородных намерениях «Мерседеса». Дело в том, что именно их двигатель сейчас считается самым сильным в Формуле-1, вряд ли кому-либо удастся во всём сравняться с «Мерседесом», а потому заморозка моторов закрепит за немцами преимущество в этой области на несколько лет вперёд.



В «Феррари» выступили против идеи. В дискуссию вступил даже исполнительный директор марки Луи Камильери, заявивший, что во-первых, подобные заморозки невозможны в свете требований к увеличению экологичных компонентов горючего, а во-вторых — подобные идеи противоречат самой идее спорта.

Кристиан Хорнер и Маттиа Бинотто Фото: Mark Thompson/Getty Images

Казалось, что переубедить «Феррари» (или провести реформу вопреки мнению «Скудерии») удастся, однако в Имоле решительно против заморозки выступил Сириль Абитебуль. «Полгода назад мы предлагали заморозку, но „Ред Булл“ и „Хонда“ отказались, — сказал руководитель „Рено“. — Мы согласились и выстроили программу, исходя из этого решения. Теперь они просят о заморозке, но нам это больше не подходит».

С одной стороны, заморозка моторов позволила бы избежать лишних расходов — при условии, что к концу 2021 года двигатели разных производителей будут примерно на одном уровне. Но будет ли справедливо это решение, если чей-то мотор внезапно окажется неконкурентоспособен? И что делать в таком случае: позволять решать проблемы (на каких тогда условиях?) или обрекать треть (!) пелотона на несколько (!!) слабых сезонов?

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Назад к токенам

«Ред Булл», судя по всему, решительно настроен остаться в Формуле-1 независимой командой. Говорят, Дитрих Матешиц не простил Себастьяну Феттелю ухода в «Феррари» — если это правда, то с «Рено» он точно больше не будет работать. В то же время заморозка моторов после сезона-2021 — слишком кардинальная мера, и у неё существует достаточно сильная оппозиция.



В то же время Формула-1 не может позволить себе потерять сразу две команды. Если на одну — уровня «Ред Булл» — покупатель найдётся довольно быстро, то «Альфа Таури» почти наверняка останется бесхозной, а её ценное содержимое растащат на части соперники. Потому довольно реален компромиссный вариант — система токенов, при которой двигатели разрешат дорабатывать, но лишь в ограниченных областях.



Так Формула-1 с одной стороны позволит сберечь деньги, с другой — не помешает «Феррари» и «Рено» развивать свои силовые установки, ну а «Ред Булл» сможет на законных основаниях менять свой двигатель под шасси. В 2022-м, напомним, в силу вступает новый технический регламент, и в паддоке рассчитывают на то, что Формула-1 изменится — борьба станет намного плотнее и ярче. Если же этого не произойдёт, то чемпионату уже никакие заморозки не помогут.