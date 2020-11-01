Квят блеснул, но поздно, а Албон всё ближе к увольнению. Главные итоги Гран-при в Имоле

Успех в Имоле вряд ли позволит Квяту удержаться в Формуле-1. Что уж говорить об Албоне, который снова оглушительно провалился?

После 14-летнего перерыва Формула-1 вернулась в Имолу, и вопреки прогнозам скептиков, гонка получилась яркой и непредсказуемой — чего только стоил рестарт за шесть кругов до финиша, после которого Даниил Квят едва не прорвался на подиум. К сожалению, этот успех вряд ли позволит россиянину сохранить место в команде.

Квят почти на подиуме в Имоле — не хватило чуть-чуть! «Мерседес» взял Кубок конструкторов Под финиш россиянин почти прошёл Риккардо, но «Рено» на изношенных шинах оказалась быстрее. «Ред Булл» полностью провалился.

У «Мерседеса» семь Кубков конструкторов

В Имоле «Мерседесу» достаточно было набрать одиннадцать очков, чтобы даже при условии дубля «Ред Булл» обеспечить себе седьмой подряд Кубок конструкторов. Но Хэмилтон с Боттасом отработали по максимуму, взяли максимально возможные 44 очка и отметили очередной титул команды красиво.

Фото: Peter Fox/Getty Images

Часто говорят о том, что седьмым подряд титулом «Мерседес» превзошёл рекорд «Феррари», установленный в 2004-м, но реже упоминается не менее впечатляющая статистика: «Серебряные стрелы» сравнялись по числу Кубков конструкторов с «Лотусом» и уступают теперь лишь трём командам — «Феррари», «Уильямсу» и «Макларену». И последнего «Мерседес» почти наверняка догонит в следующем году.



Из года в год «Мерседесу» удаётся сохранить за собой техническое преимущество, а за счёт того, что к следующему сезону будет разрешена лишь ограниченная доработка нынешних шасси, доминирование немецкой команды почти наверняка продолжится. Надежда лишь на то, что инженерам «Ред Булл» удастся решить проблемы с аэродинамикой и вступить в бой — другого шанса у австрийцев может и не быть.

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«Рено» помогли Леклер и Албон

Гран-при Эмилии-Романьи стал вторым подиумом в новейшей истории «Рено» — и вторым же финишем Риккардо в топ-3 не на «Ред Булл». Однако с подиумом австралийцу во многом повезло. До схода Ферстаппена на четвёртой позиции шёл Серхио Перес, который за счёт сверхдлинного первого отрезка опередил целый ряд пилотов, включая Риккардо. Мексиканец однако решил заехать в боксы, чтобы после рестарта атаковать на свежих шинах.

Риккардо впереди Квята на Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Joe Portlock/Getty Images

Преследователи Переса — Риккардо, Леклер и Албон — предпочли сохранить позицию на трассе, что тоже было разумно, если учесть, что в Имоле мало хороших мест для обгона. Главной задачей здесь было быстро прогреть изношенные шины и не допустить ранней атаки тех, кто перешёл на новую резину. И с этой задачей Риккардо помогли справиться Леклер и Албон, которые придержали Переса и Квята и не позволили последнему прорваться в топ-3. Перес, к слову, застрял ещё на Леклере и финишировал позади «Феррари».



Машины «Рено» в этот раз не были сильнейшими в середине пелотона: в квалификации быстрее оказалась «Альфа Таури», а в гонке вперёд прорвался «Рейсинг Пойнт», однако за счёт удачи и безошибочной работы Риккардо команда вышла на третье место Кубка конструкторов. Но подводить итоги рано: до конца сезона ещё четыре гонки, а «Рено», «Макларен» и «Рейсинг Пойнт» разделяет всего один балл.

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Мерседес» — 479 очков

2. «Ред Булл» — 226

3. «Рено» — 135

4. «Макларен» — 134

5. «Рейсинг Пойнт» — 134

6. «Феррари» — 103

7. «Альфа Таури» — 89

8. «Альфа Ромео» — 8

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0.

Блестящий Квят

В прошлый раз Даниил Квят финишировал так высоко под дождём в Хоккенхайме в прошлом году, когда в третий раз поднялся на подиум. Тогда карьера россиянина, казалось, ожила — он регулярно опережал напарника, пусть и дебютанта, а успех в Германии лишь подкрепил репутацию Даниила как сильного и теперь уже опытного гонщика. Сейчас — год и три месяца спустя — всё выглядит совсем иначе: Квят выдал очень сильную гонку с красивыми обгонами, но она вряд ли позволит сохранить место в команде и реанимировать карьеру.

Даниил Квят и Франц Тост после финиша Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Peter Fox/Getty Images

К слову, Квят не только последние круги провёл сильно. На старте россиянин сохранил позицию и постоянно шёл позади Албона. Алекс, конечно, представляет собой не самый сильный ориентир, но в его распоряжении явно более быстрая машина. Квят тем не менее держался позади и не стал выжидать момента, когда на рестарте появился шанс провести атаку на мягких шинах.

Увы, но существенно поправить ситуацию в чемпионате это четвёртое место не позволило. Квят опередил Феттеля и вышел на 14-е место, но идущему 13-м Эстебану Окону россиянин проигрывает 14 баллов — столько Даниил набрал за предыдущую дюжину гонок вместу взятую. И в ещё не объявленном решении Хельмута Марко заменить россиянина на Юки Цуноду большее значение играли они, а не минувший этап.

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Албон потерял не только очки

Куда хуже обстоят дела у Александера Албона — он вновь провалил гонку и, как и Квят, рискует потерять место в Формуле-1. Накануне старта Алекс заявил, что доволен своим квалификационным кругом (Ферстаппену он проиграл почти 0,4 секунды), ну а в гонке сразу же потерял позицию относительно Леклера и под финиш не удержал автомобиль под прессингом пилотов на свежей резине.

Албон после финиша Гран-при Эмилии-Романьи Фото: Joe Portlock/Getty Images

Перед Гран-при Португалии Кристиан Хорнер заявил, что у Албона есть две гонки, чтобы доказать, что он заслуживает места в «Ред Булл». Ни в одной из них Алекс не набрал очков, и если слова Хорнера не были простыми угрозами, то в Имоле Албон потерял место в Формуле-1. В следующем году новым напарником Ферстаппена скорее всего станет Хюлькенберг или Перес, Гасли уже подтверждён в «Альфа Таури», а его партнёром по команде, по словам Марко, будет «очень молодой пилот» — речь идёт о Юки Цуноде.

Чемпионат (скорее всего) закончится в Турции

После гонки в Имоле отрыв Хэмилтона от Боттаса вырос ещё на восемь очков и теперь составляет 85 баллов. До конца сезона остаётся четыре гонки, то есть в Турции Льюису достаточно проиграть Валттери не более семи очков (финишировать вторым и показать быстрейший круг, например), чтобы досрочно обеспечить себе восьмой титул. То есть британцу даже не обязательно опережать Боттаса в следующей гонке, чтобы окончательно закрыть вопрос о чемпионате и сравняться с рекордом Шумахера.



Впрочем, это совершенно не значит, что оставшиеся гонки будут бесполезны с турнирной точки зрения: борьба за третье место Кубка конструкторов достигла своего апогея — три команды разделяет всего одно очко. Может показаться, что третье место командного зачёта — не слишком впечатляющий повод для борьбы, но на кону буквально десятки миллионов евро призовых.