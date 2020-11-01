Даня, раньше бы! Квят стал главной звездой на финише гонки в Имоле, но это его не спасёт

Если бы голосование за звание пилота дня в Формуле-1 запускалось не во время гонки, а после финиша, то у Даниила Квята были бы все шансы как минимум побороться за подобную «ачивку», доставшуюся Кими Райкконену. Так или иначе, россиянин мощнейше провёл финальную часть гонки. Жаль, но на его судьбу в Ф-1 это уже вряд ли повлияет.

Пожалуй, мы сегодня обойдёмся без традиционного полноценного разбора гоночного уик-энда Даниила, тем более что в целом он складывался довольно стандартно. Квят пробился в третий сегмент, но при этом по традиции уступил Пьеру Гасли, который очень силён и стабилен по субботам — тут ничего нового.



Старт гонки в целом Даниилу удался: он имел шанс опередить замешкавшегося Александера Албона, поравнялся с ним, но в первом повороте таиландец оказался на более выгодном внешнем радиусе и Квят резонно решил не рисковать.

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Дальше было напряжённо, но скучно. Россиянин время от времени демонстрировал, что он быстрее таиландца: например, атаковал сразу после одновременного визита в боксы (чудом не сломал себе переднее антикрыло), а затем сумел отыграть четырёхсекундное отставание, которое непонятно как образовалось во время действия режима виртуального сейфти-кара.



Казалось, Квят так и финиширует на достойном, но не слишком примечательном восьмом месте, но внезапный сход Макса Ферстаппена всё перевернул. Скажем спасибо команде: она верно сориентировалась, зазвав Даниила на пит-стоп. Без остановки Квят оказался бы выше Переса, но был бы первым из гонщиков, кто остался на старых шинах. Албон в такой ситуации абсолютно провалился — так что здорово, что стратеги не поставили в подобное положение Даниила.

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Что касается самого рестарта, то отдадим должное как классной реакции Квята, так и доле случая. Албон на остывших шинах плохо прошёл последние повороты и сразу оказался под атакой Переса. Пока Алекс перекрывал трассу Серхио, в освободившееся пространство как раз нырнул Квят — и был таков!

Дальше — больше: пока обладатели старых шин продолжали их прогревать, Квят моментально бросился в погоню за Леклером и опередил его по внешнему радиусу! Атака выглядела опасной и чуть ли не отчаянной, дело чуть не дошло до контакта, однако события в оставшейся части гонки подтвердили: риск Даниила был более чем оправданным. Покрышки Риккардо и Леклера наконец прогрелись, и преимущество пилотов на свежих шинах оказалось уже недостаточным для новых атак. То, что Перес так и не прошёл Леклера, доказывает: Квят должен был атаковать именно там и так, как он это сделал.

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Жаль, конечно, что изношенный «хард» Риккардо оказался достаточно «живым», чтобы Даниэль не подпустил к себе Квята и не позволил россиянину в четвёртый раз в карьере подняться на подиум. Но это, наверное, было бы совсем уж по-голливудски: в уик-энд, когда команда практически открыто объявляет пилоту, что расстанется с ним, он в ответ финиширует в топ-3…



К слову, после финиша у босса «Ред Булл» Хельмута Марко полушутя-полусерьёзно спросили, не позволит ли Квяту столь сильная гонка сохранить место в команде. Он засмеялся и сказал, что нет. Но, мол, такое выступление поможет Даниилу в будущем — надо полагать, что переговорах с другими командами или даже другими гоночными чемпионатами.

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Всё логично: один Гран-при не может перебить целый сезон, где Квят был неплох, но слишком сильно уступал Гасли в квалификациях и до сегодняшнего дня не мог по-настоящему выстрелить в гонках. Всего во второй раз после Муджелло в ситуации, когда пилоты «Альфа Таури» могли набрать немало очков, повезло не Пьеру, а Даниилу — ну, и на том спасибо. При этом слишком уж сильно на невезение жаловаться не будем: когда в квалификациях счёт 2-11, то понятно, что у напарника будет куда больше шансов по воскресеньям.



Так что нам остаётся радоваться локальным успехам. Ну и вспомним вывод вашего автора после прошлой гонки в Португалии: в отличие от Феттеля, смирившегося с собственной судьбой в «Феррари» и словно доезжающего сезон, Квят продолжает стараться выжимать максимум и время от времени даёт результат. Вероятно, у Даниила в Ф-1 осталось всего четыре Гран-при, и будет здорово, если россиянин и дальше будет добиваться своего максимума. Если даже уход неизбежен, разве не стоит оформить его в полной степени мажорно?