Оказывается, Квят ехал гонку в Португалии непристёгнутым! «Альфа Таури», это вообще как?

Абсолютно бессмысленный риск, за который сейчас ещё и штраф может прилететь.

Сервис F1 TV Pro, позволяющий любому подписчику смотреть гонки Формулы-1 с бортовых камер всех пилотов, регулярно позволяет обнаружить важные моменты, которые не попадают в телевизионную трансляцию. Например, на Гран-при Эмилии-Романьи мы увидели, как дирекция гонки разрешила круговым гнать по полной, когда на трассе ещё находились маршалы. А на прошлом Гран-при в Португалии случился ещё один эпизод, связанный с безопасностью гонок: внимательные зрители обнаружили, что Даниил Квят провёл финальные круги гонки, не будучи пристёгнутым. Разберём этот странный момент.

Пересматривая запись Гран-при Португалии с бортовой камеры на болиде Квята, внимательные болельщики вдруг услышали, как после своего финального пит-стопа на 58-м круге Даниил сказал по радио: «У меня снова расстегнулись ремни, на этот раз всё по-настоящему». При этом запись с камеры показывает, что ещё до пит-стопа Даниил время от времени убирал одну из рук с руля — видимо, пытаясь поправить ремни.

Инженер россиянина сначала проигнорировал его слова, предупреждая Квята о пилотах, которые должны были обойти его на круг. Затем Даниила попросили уточнить информацию про ремни безопасности.

«Они всё, они всё, это небезопасно», — ответил Квят. На командном мостике взяли примерно минутную паузу на раздумья и… сказали гонщику оставаться на трассе, чтобы завершить гонку.

Квят обогнал в гонке «Мерседес», ехавший вторым! Но этап Даниила — ужас. Как так? Что всё-таки произошло на первом круге, когда Даниил проиграл всё? Тем не менее Квят сейчас лучше Феттеля.

Всё это очень странно и непонятно. Зачем в «Альфа Таури» решили так рисковать в ситуации, когда Даниил после второго пит-стопа отставал от лидеров на два круга и пропустил на круг даже гонщиков, замыкающих очковую зону? Шансы на то, что ему удастся вернуться в борьбу за очки, были микроскопическими. Да, в случае выезда машины безопасности Даниил перестал бы являться круговым, но даже на своих свежих шинах ехал бы 19-м, а до финиша оставалось лишь несколько кругов — тут даже на чудо надеяться было бессмысленно.

При этом в «Альфа Таури» прекрасно понимают, что все радиопереговоры попадают в эфир, а значит, в конечном случае станут достоянием болельщиков и ФИА. Федерации вряд ли понравится такое жёсткое пренебрежение правилами.

Да, на Гран-при Испании с ослабленными ремнями ехал Леклер, но всё-таки Шарль пробыл в таком режиме лишь два круга и после второго свернул в боксы, обосновав этот как раз проблемами с безопасностью. А в «Альфа Таури» как ни в чём не бывало оставили Квята на трассе аж на семь кругов.

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Какой за это может быть штраф? Сказать трудно. С одной стороны, можно сказать, что ситуация уже «заиграна», Гран-при был давно. С другой — будет странно, если ФИА никак не отреагирует и не выпишет команде хотя бы предупреждение с угрозой за следующее подобное прегрешение наложить самые серьёзные санкции. Может прилететь и денежный штраф. А вот что-то более серьёзное — вряд ли. Штрафные баллы Даниилу? Сомнительно, хотя исключать ничего не будем. Но вот его четвёртому месту на Гран-при Эмилии-Романьи точно ничего не угрожает: всё-таки это были разные этапы.

В любом случае, повторимся: решительно непонятно, что мешало «Альфа Таури» попросить Даниила сойти или позвать его на третий пит-стоп — там уж остановкой больше или меньше, было непринципиально.

У кого-то может возникнуть вопрос: а как вообще возможно, что у пилота отстёгиваются или ослабевают ремни безопасности? Да, это редкая ситуация, но не сказать, чтобы уникальная. Механик можно плохо вставить крепление или затянуть ремни, гонщик — как-то совсем уж неудачно повернуться; в конце концов, конструкция просто может оказаться бракованной или неудачной, разболтаться.

Зачем далеко ходить: в 2018 году с ремнями безопасности «Уильямса» долгое время мучился Сергей Сироткин. Тогда эту историю старались замолчать, но все равно в прессу просочилась информация, что в первых Гран-при сезона ремни в болиде россиянина постоянно ослабевали — сами понимаете, трудно пилотировать на пределе, когда тебя болтает по кокпиту!

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В общем, всякое бывает. И любая команда, попавшая в такую ситуацию, непременно заверит, что безопасности гонщика ничего не угрожало, а проблема была преувеличена. Но мы все равно не понимаем, ради чего было так упираться в Португалии и чем так был ценен финиш Квята на последнем месте.