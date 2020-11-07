Формула-1 едет в «свободную» Саудовскую Аравию. Это лицемерие, или спорт вне политики?

В Саудовской Аравии женщины ограничены в правах — до 2016 года им даже в автобусах нельзя было ездить без сопровождения мужа или родственника. Заниматься политикой женщинам этой страны запрещено — Энн Элизабет Майер, американский специалист в области исламского права, называет это гендерным апартеидом.
В Саудовской Аравии применяются пытки, недовольных активистов арестовывают, а журналиста Джамаля Хашогги убили и расчленили на территории консульства страны в Стамбуле в октябре 2018 года.
В Саудовской Аравии применяются смертные казни — и с каждым годом всё активнее. В апреле 2020 года международная правозащитная организация Reprieve сообщила о 800-й казни за последние пять лет. Количество казнённых государством за этот срок выросло вдвое — с 2009 по 2014 годы в Саудовской Аравии казнили 423 человека.
А ещё в Саудовской Аравии будет Гран-при Формулы-1 — чемпионата, который своими главными ценностями объявил равенство и инклюзивность.
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Намерения Liberty провести этап в Саудовской Аравии стали очевидны, когда одним из главных спонсоров Формулы-1 стала компания Aramco — государственная нефтяная компания. Это, к слову, произошло примерно в тот же момент, когда Liberty заявила, что к 2030-му чемпионат должен стать углеродно нейтральным. Ирония: экологические инициативы Формулы-1 оплатят нефтяники.
В конце октября в немецкой прессе появился проект календаря на сезон-2021, и среди прочего в нём была гонка в Саудовской Аравии. Практически сразу против проведения Гран-при выступила Amnesty International, призвавшая обратить внимание на нарушения прав человека в стране. Видимо, поэтому Формула-1 поспешила подтвердить проведение гонки — уже в начале ноября было сделано официальное заявление, хотя календарь так и не представлен.
Amnesty International призвала выступить по этому поводу Льюиса Хэмилтона, но британец пока никак не высказался. Любопытно, что Хэмилтону не понравились слова Виталия Петрова о ЛГБТ-пропаганде, однако против гонки в стране, в которой гомосексуализм считается преступлением и наказывается смертной казнью, он ничего не имеет.
Из Формулы-1 пропали грид-гёрлз, потому что это объективация женщин. Однако в Саудовской Аравии, следует полагать, никаких проблем с равноправием полов нет, и, в отличие от грид-гёрлз, гонка в этой стране имиджу чемпионата не навредит.
Разумеется, это не первый раз, когда Формула-1 едет в страну с сомнительной репутацией, однако для Liberty это первый подобный кризис. Берни Экклстоун не скрывал, что в его отношениях с промоутерами бизнес стоит на первом месте. Он бы и в Северной Корее провёл бы гонку, если бы в стране нашлись деньги на промоутерский взнос. И Берни никогда не заставлял команды клеить на свои машины радужные символы в честь единства, не устраивал акций с социальными посланиями. А такого рода акции обязывают — и готовность Liberty этим обязательствам следовать не всегда выглядит убедительно. От того акции и раздражают.
Для Саудовской Аравии Гран-при Формулы-1 будет не первым большим автоспортивным соревнованием — здесь регулярно проходят гонки Формулы-Е, а в январе 2020-го впервые прошло ралли «Дакар». Участники, судя по их интервью, каждый раз оставались довольны, с точки зрения спортивной организации претензий не было.
Более того, промоутеры Формула-Е отдельно отмечали, что на трибунах во время её мероприятий одновременно находятся представители обоих полов, и подчёркивали, что женщинам разрешили водить как раз в преддверии электрических гонок, а в показательных заездах участвовала женщина. И пусть полученное женщинами Саудовской Аравии право водить автомобиль (в XXI веке!) — это и правда важный, пусть и недостаточный шаг, связывать его с приездом Формулы-Е было бы наивно. Разве что в обратном смысле — Формулу-Е позвали, чтобы отметить невероятную щедрость властей.
Нет сомнений, что Гран-при Саудовской Аравии пройдёт на высшем уровне, а все участники будут довольны мероприятием. Почти наверняка перед стартом кто-то из пилотов преклонит колено — в знак протеста против притеснения чернокожих, одной из главных проблем Саудовской Аравии. После финиша победитель, возможно, скажет, что здесь самые лучшие болельщики, кто-то добавит про гостеприимную атмосферу, а кто-то отметит удивительный колорит Ближнего Востока.
Тем временем в паддоке механики в течение нескольких часов соберут всё оборудование в контейнеры, после чего шаттлы развезут персонал по гостиницам, а затем — в аэропорт. Формула-1 отправится домой, а в Саудовской Аравии всё останется по-прежнему.
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