Формула-1 едет в «свободную» Саудовскую Аравию. Это лицемерие, или спорт вне политики?

Правозащитники против этапа в стране, где ежегодно казнят сотни человек, но в паддоке проблем не видят.

В Саудовской Аравии женщины ограничены в правах — до 2016 года им даже в автобусах нельзя было ездить без сопровождения мужа или родственника. Заниматься политикой женщинам этой страны запрещено — Энн Элизабет Майер, американский специалист в области исламского права, называет это гендерным апартеидом.

В Саудовской Аравии применяются пытки, недовольных активистов арестовывают, а журналиста Джамаля Хашогги убили и расчленили на территории консульства страны в Стамбуле в октябре 2018 года.



В Саудовской Аравии применяются смертные казни — и с каждым годом всё активнее. В апреле 2020 года международная правозащитная организация Reprieve сообщила о 800-й казни за последние пять лет. Количество казнённых государством за этот срок выросло вдвое — с 2009 по 2014 годы в Саудовской Аравии казнили 423 человека.



А ещё в Саудовской Аравии будет Гран-при Формулы-1 — чемпионата, который своими главными ценностями объявил равенство и инклюзивность.

Формулу-1 накрывает волна лицемерия и морализаторства. Эдак личное мнение вообще запретят? Всего за неделю под огнём критики оказались Петров, Ферстаппен, Норрис и Гасли. Не пора ли остановиться?

***



Намерения Liberty провести этап в Саудовской Аравии стали очевидны, когда одним из главных спонсоров Формулы-1 стала компания Aramco — государственная нефтяная компания. Это, к слову, произошло примерно в тот же момент, когда Liberty заявила, что к 2030-му чемпионат должен стать углеродно нейтральным. Ирония: экологические инициативы Формулы-1 оплатят нефтяники.



В конце октября в немецкой прессе появился проект календаря на сезон-2021, и среди прочего в нём была гонка в Саудовской Аравии. Практически сразу против проведения Гран-при выступила Amnesty International, призвавшая обратить внимание на нарушения прав человека в стране. Видимо, поэтому Формула-1 поспешила подтвердить проведение гонки — уже в начале ноября было сделано официальное заявление, хотя календарь так и не представлен.



Amnesty International призвала выступить по этому поводу Льюиса Хэмилтона, но британец пока никак не высказался. Любопытно, что Хэмилтону не понравились слова Виталия Петрова о ЛГБТ-пропаганде, однако против гонки в стране, в которой гомосексуализм считается преступлением и наказывается смертной казнью, он ничего не имеет.

Хэмилтон раскритиковал первого российского пилота Ф-1. Петрову нельзя иметь своё мнение? Вместо свободы слова в Формуле-1 намечается борьба с инакомыслящими. Теперь под раздачу за интервью «Чемпионату» попал россиянин.

Из Формулы-1 пропали грид-гёрлз, потому что это объективация женщин. Однако в Саудовской Аравии, следует полагать, никаких проблем с равноправием полов нет, и, в отличие от грид-гёрлз, гонка в этой стране имиджу чемпионата не навредит.



Разумеется, это не первый раз, когда Формула-1 едет в страну с сомнительной репутацией, однако для Liberty это первый подобный кризис. Берни Экклстоун не скрывал, что в его отношениях с промоутерами бизнес стоит на первом месте. Он бы и в Северной Корее провёл бы гонку, если бы в стране нашлись деньги на промоутерский взнос. И Берни никогда не заставлял команды клеить на свои машины радужные символы в честь единства, не устраивал акций с социальными посланиями. А такого рода акции обязывают — и готовность Liberty этим обязательствам следовать не всегда выглядит убедительно. От того акции и раздражают.



Для Саудовской Аравии Гран-при Формулы-1 будет не первым большим автоспортивным соревнованием — здесь регулярно проходят гонки Формулы-Е, а в январе 2020-го впервые прошло ралли «Дакар». Участники, судя по их интервью, каждый раз оставались довольны, с точки зрения спортивной организации претензий не было.

За что «пинают» Льюиса Хэмилтона. Британец снова пререкается с легендарным чемпионом Сэр Джеки Стюарт сказал, что не считает Льюиса величайшим в истории, и тот решил ответить. Зря.

Более того, промоутеры Формула-Е отдельно отмечали, что на трибунах во время её мероприятий одновременно находятся представители обоих полов, и подчёркивали, что женщинам разрешили водить как раз в преддверии электрических гонок, а в показательных заездах участвовала женщина. И пусть полученное женщинами Саудовской Аравии право водить автомобиль (в XXI веке!) — это и правда важный, пусть и недостаточный шаг, связывать его с приездом Формулы-Е было бы наивно. Разве что в обратном смысле — Формулу-Е позвали, чтобы отметить невероятную щедрость властей.



Нет сомнений, что Гран-при Саудовской Аравии пройдёт на высшем уровне, а все участники будут довольны мероприятием. Почти наверняка перед стартом кто-то из пилотов преклонит колено — в знак протеста против притеснения чернокожих, одной из главных проблем Саудовской Аравии. После финиша победитель, возможно, скажет, что здесь самые лучшие болельщики, кто-то добавит про гостеприимную атмосферу, а кто-то отметит удивительный колорит Ближнего Востока.

Разыграли чёрную карту. Почему акция против расизма — главный успех новых владельцев Ф-1 Наконец-то Liberty управляет Формулой-1 как надо. Во фразе «спорт вне политики» подразумевалось нечто другое.

Тем временем в паддоке механики в течение нескольких часов соберут всё оборудование в контейнеры, после чего шаттлы развезут персонал по гостиницам, а затем — в аэропорт. Формула-1 отправится домой, а в Саудовской Аравии всё останется по-прежнему.