Сможет ли «КАМАЗ-мастер» прорваться на «Дакар» и что скрывают конкуренты? Главные ответы

До старта ралли-марафона «Дакар»-2021 остаётся уже менее двух месяцев: вторая гонка в Саудовской Аравии запланирована на 3-15 января, и даже коронавирус пока не в силах остановить организаторов. Соответственно, в «КАМАЗ-мастере» подготовка выходит на финишную прямую: уже объявлены составы четырёх экипажей, на базе завершается работа над боевыми грузовиками. Все подробности мы узнали у одного из боевых пилотов команды Дмитрия Сотникова.

«Надо будет как-то запасаться едой, спать в машинах»

— Дмитрий, «Дакару» быть?

— Какое-то время назад на фоне отмены Africa Eco Race и многих соревнований в ОАЭ было тревожно. Но недавно все мы посмотрели видео, на котором принц, который возглавляет местную автоспортивную федерацию, заверил, что всё будет нормально. Сейчас организаторы активно присылают на почту информацию и размещать в соцсетях фото и видео о том, как они готовятся. Гонка должна состояться: она проходит в одной стране, где власти могут сами всё решить.



Нам говорят, что будет уникальный маршрут, хотя наверняка он будет чем-то напоминать прошлогодний: те же районы, но добавят больше кольцевых этапов. Не думаю, что в сложившихся условиях со сжатыми сроками подготовки они будут глобально менять маршрут — наверняка используют прежние наработки, но усложнят навигацию с помощью электронных роудбуков.



— Насколько я знаю, есть логистические загвоздки с попаданием на «Дакар» российских участников?

— Главный вопрос — как нам и другим командам попасть на паром в Марселе, который должен доставить технику на место старта, ведь Европа сейчас постепенно закрывается на карантин. Ребята из нашего отдела занимаются этим вопросом, прорабатывают все варианты. Ситуация меняется каждый день, но я уверен, что какой-то вариант будет найден. Белорусам и остальным участникам тоже как-то надо доехать до старта. Организаторы заинтересованы, чтобы люди приехали на гонку.

— Когда перед одним из «Дакаров» сломался грузовик Владимира Чагина, его доставляли на место старта «Русланом».

— Было такое. Конечно, в теории возможен и такой вариант, но это очень дорого. Да, так можно перевезти боевые машины, но как быть с техничками? Им все равно надо ехать своим ходом.



Можно попробовать добраться до Саудовских Эмиратов и без парома. Но кто поедет через Иран, Ирак? Более реалистичный вариант — по морю через Россию, хотя это тоже дороговато. Либо всё-таки заезжать в Европу. Сейчас вот читаю про «локдауны», например, во Франции. Что ж, если вдруг все гостиницы и кафе будут закрыты, надо будет как-то запасаться едой, спать в машинах. Будем вспоминать, как раньше ребята так и ездили, ночуя в палатках! Если что, мы готовы!

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«Обезжириватели и сварка убивают коронавирус»

— Как сейчас готовитесь к «Дакару»?

— Сейчас у нас активно идёт процесс сборки наших боевых машин. Выявляем дефекты, меняем детали, чтобы по максимуму исключить все мелочи, которые могут помешать во время гонки. Собираем практически новые автомобили — ну, насколько это возможно. Ещё совсем недавно грузовики были похожи на «скелеты», то сейчас машины уже практически собраны, чтобы проводить на них испытания и всё отладить.



У нас определена комплектация машин — исходя из всех испытаний, которые мы проводили в этом году в Астрахани и Кабардино-Балкарии. Каждый что-то испытывал, пробовал, на разных тренировочных сборах менялись деталями. Например, я отвечал за испытание немного другой конструкции стабилизаторов. Сразу после тестов мы провели совещание — кто-то вживую, кто-то по «зуму» — на котором высказали свои мнения и приняли окончательное решение. Да, мнения пилотов насчёт каких-то настроек могут отличаться, но в целом мы тиражируем удачные решения сразу на все машины. В итоге у нас появляется одна комплектация автомобиля, которую мы считаем максимально надёжной и быстрой.

— У одного из моих коллег родилась спорная теория: конечно, плохо, что отменились «Шёлковый путь» и некоторые другие гонки, зато вы могли на базе без длинных пауз на соревнования улучшать технику к «Дакару».

— У нас много лет действует принцип, согласно которому мы обязаны целый сезон тестировать любую деталь, даже если мы в ней уверены, прежде чем она попадёт на «Дакар». Любой другой вариант — риск. Да, иногда мы на него идём, если понимаем, что прежний вариант недостаточно надёжен или что можем получить преимущество при низкой вероятности проблем. Учитывая опыт нашей команды, чаще всего такие решения срабатывают.



Бывало и такое, что какие-то решения внедряли прямо перед «Дакаром» — и они работали. Иногда берём какие-то детали с собой на гонку и держим в резерве: мы в них не до конца уверены, но если во время гонки нужно отыгрываться, то, как говорится, заряжаешь все орудия!



— Команда отмечала, что серьёзно поработала над надёжностью двигателя — после того как на «Дакаре»-2020 мотор на грузовике Николаева, можно сказать, развалился.

— Да, это был один из ключевых моментов нашей работы. Мы комплексно подошли к решению проблем с двигателем, так что теперь серьёзных сомнений в моторе нет. Да, перед «Дакаром» проехали с новыми решениями не так много километров, как хотелось бы, но решили выступать с ними. Чтобы исключить излишний риск, у меня с Айратом будет стоять новый вариант, а у Андрея и Антона — прежний. Все лабораторные испытания показывают, что обновлённый вариант терпит намного большие нагрузки, что вселяет уверенность.



— Коронавирусные ограничения не влияют на работу на базе?

— Всё идёт по плану. К маскам все давно привыкли, тем более что сейчас стало попрохладнее, чем летом, когда в них было менее комфортно. Конечно, есть меры предосторожности: если у кого-то температура, сразу отправляем его на неделю домой, хотя тест потом показывает, что коронавируса нет. Но лучше не рисковать, чтобы из строя разом не выбыло три-пять человек.



На самом деле, условия нашей работы отлично подходят для борьбы с вирусом: мы ведь постоянно используем обезжириватели, работаем с маслом, соляркой, дизтопливом, сваркой… Всё это убивает вирус. Не зря говорят, что техническая грязь незаразна! Может, такая работа в цехе немного нас бережёт. Хотя, конечно, совсем уж уберечься от коронавируса не выходит: и у меня отец заболел. Наша команда поддерживает всех заболевших, следит за каждым.

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«Может, в «МАЗе» просто лукавили?»

— И вы, и соперники находитесь перед дилеммой: везти ли на гонку менее обкатанные новинки или нет.

— Мы точно не знаем, какие возможности были у других команд, но те же «МАЗы» приезжали к нам на гонку в Астрахань. Интересно: они заявили, что не успели построить второй капотник и поэтому испытывают уже имеющийся, на котором Сергей Вязович проехал прошлый «Дакар», а теперь ехал Вишневский. Может, просто лукавили, не хотели показывать новые решения?



Естественно, все стараются использовать любую возможность для тестов. Я вижу фотографии, как многие строят новые машины. Но если их не испытывать… При всей скорости машин, на «Дакаре» очень многое решает надёжность. Важно задать темп на старте гонки и доехать с ним до финиша — тогда будет топовый результат. А если хватило на полгонки, то что толку? Мы часто видели проблемы иностранных команд, которым не хватает ресурсов. Тот же Алеш Лопрайс старается держать свой ритм, но видно, как в конце возникает очень много проблем. Не зря нашу гонку называют марафоном.



Нам очень повезло, что есть Астрахань. Обычно если детали машины там выдерживают, то справляются и на других гонках. Два сбора в Астрахани можно сравнить по нагрузке с одним «Дакаром».

— Судя по вестям из-за границы, главным соперником опять будет «МАЗ»? Тем более что команда де Роя решила не ехать.

— Жерар говорит, что он завершил карьеру, но эту версию я слышал ещё год назад и был удивлён. Подозреваю, что у него пока просто нет конкурентоспособной машины. Точнее, автомобиля, с которым он считал бы, что может с нами побороться. Когда он понимает, что технически не может обеспечить конкуренцию, то, возможно, просто предпочитает не ехать.

У него была очень интересная машина с независимой подвеской, Жерар её очень долго испытывал. Странно, что он её продал — посмотрим, как на ней выступят другие ребята. Если не путаю, это тоже голландцы — команда пожарных. Конечно, нужен и опыт пилота, но будет интересно посмотреть на этот грузовик в деле.



«МАЗ»? Это очень сильный соперник, они построили уже второй капотный грузовик. Вишневский показал в Астрахани очень приличную скорость. Он и до этого был быстр, но мешали технические проблемы. Думаю, дуэт Вишневского и Вязовича в этом году будет посильнее. Всё будет зависеть от стабильности. Они ближе всех к нам по уровню, технически растут, следят за нами. Мы рады, что появляются новые соперники.

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— Ещё кого-то отметите?

— Знаю, что строит машину ван ден Бринк. Это всегда тёмная лошадка. Мы помним, как на «Шёлковом пути» 2016 года он иногда просто выстреливал на своём битурбомоторе — это впечатлило всех, машина реально ехала на другом уровне, с ней было тяжело бороться! Еле удалось его объехать.



В этом году он, к нашему удивлению, едет на бескапотном грузовике. Но я подозреваю, что он выбрал машину с гибридным двигателем. На «Дакаре»-2020 этот грузовик под управлением Хузинка ехал очень прилично — их стоит опасаться. Показательный момент: я обратил внимание, что у них колёса пошире. Большее пятно контакта нужно, чтобы полностью использовать выросшую динамику грузовика.



В прошлом году эта машина не доехала, но посмотрим: это может оказаться очень серьёзное оружие. Тем более что проект ведёт очень опытный инженер Марио Кресс. Если он реализует потенциал своей машины… Да и ван ден Бринк — очень опытный гонщик.



— А как там чехи?

— Про Алеша Лопрайса особо ничего не слышал. Вижу по соцсетям, как очень сильно тренируется Мацик. Он поставил коробку-автомат, у него «Ивеко» последней серии — достойное оружие. Иногда он что-то мне пишет в личных сообщениях «Инстаграма», задаёт вопросы про работу коробки в ручном режиме.



В целом сейчас все переходят на «автоматы». Думаю, следующая эра — это электромоторы. Кто первый освоит эту технологию, получит преимущество.

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«В следующем году мы увидим нового Николаева»

— Есть понимание, как много будет участников в грузовом зачёте?

— Трудно сказать. Непростой год, но, с другой стороны, из-за отмены гонок команды могли сэкономить бюджет и теперь использовать его — «Дакар» есть «Дакар», люди соскучились!



— Владимир Чагин признавался, что в какой-то момент существовала угроза сокращения заявки «КАМАЗ-мастера» на «Дакар» до двух-трёх экипажей...

— Такие разговоры ходили летом. Мы спрашивали у Владимира Геннадьевича, он признавался: «Да, есть такая мысль». Это было связано как с возможными проблемами у спонсоров, так и с возможным сокращением числа конкурентов.



Но Чагин всегда считал, что оптимальный вариант — четыре машины. Как правило так получается, что к концу «Дакара» на результат едут две машины и одна может подстраховать другую. Редко бывает, чтобы все приезжали вчетвером друг за другом — очень сложно проехать «Дакар» без приключений. Думаю, Владимир Геннадьевич обсуждал эту статистику с руководством завода, и в итоге все решили сохранить традиционный состав, чтобы обойтись без риска. Уже ближе к осенней пресс-конференции Чагин нам сказал, что планируется выставить четыре экипажа.

— А насколько заранее Владимир Геннадьевич объявил, что «пятым лишним» станет Эдуард Николаев?

— В этом году было сложно принимать решение: меньше гонок, меньше тестов. Обычно мы узнаём заранее: когда начинаем готовить машины. В этом году из-за съёмок в сериале НТВ про команду наш отпуск сместился на сентябрь, и решение было объявлено после возвращения из отпусков. Сели с Владимиром Геннадьевичем, поговорили, и нам огласили все решения и планы.



Предстоящий «Дакар» пропустит Сергей Савостин, и был нужен человек, который очень опытен и хорошо разбирается во всех нюансах работы команды на гонке. Эдуарда назначили на должность одного из менеджеров, это очень большая ответственность, он будет принимать очень много решений — нагрузка окажется очень серьёзной. Понятно, что Эдуард хотел выступать, очень сильно переживал, как это делал бы любой из нас, но эта важная закулисная роль тоже даст ему какой-то рост.



— Другие гонщики «КАМАЗА-мастера» после пропуска «Дакара» обычно ехали только лучше.

— Безусловно, мотивация пилота растёт. Уверен, в следующем году мы увидим нового Эдика: он пересмотрит какие-то вещи и станет ещё сильнее, хотя все наши пилоты и так едут очень сильно и у каждого есть свои преимущества. Когда такой ровный состав, то все тянутся друг за другом, это только плюс.