В 2021-м состав команд «Ред Булл» наверняка пополнится новыми пилотами. Но вспомните ли вы 18 гонщиков, которые уже представляли «быков»?

Руководство «Ред Булл» на пороге кадровой революции: в следующем году состав основной команды «быков» и «Альфа Таури» наверняка пополнит как минимум один новичок, а может, и сразу два. Конечно, возможен вариант, при котором Александер Албон каким-то чудом останется в «Ред Булл», а Юки Цунода так провалится на финише сезона Формулы-2, что сохранит место Даниилу Квяту, и всё-таки «быков» почти на 100% ждут перемены. Помимо вероятного дебюта Цуноды не исключается приход в главную команду «варяга» — то есть пилота, который не является воспитанником молодёжной программы «Ред Булл».

Но пока переходы Серхио Переса или Нико Хюлькенберга являются лишь слухами, давайте вспомним всех пилотов, которые уже выступали за две команды «Ред Булл» в Ф-1 — основную, а также «Торо Россо»/«Альфа Таури». На всё про всё у вас будет пять минут!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Тест. Вспомните всех гонщиков «Ред Булл» в Формуле-1 за пять минут?