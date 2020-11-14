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Гран-при Абу-Даби-2010: Алонсо проиграл титул Феттелю из-за Петрова

Гран-при Абу-Даби-2010
Дмитрий Захарченко
Как россиянин определил чемпиона Формулы-1: 10 лет гонке, где Петров остановил Алонсо
За третьим титулом разозлившийся на Петрова испанец гонится до сих пор.
Авто / Формула-1 0

На финальную гонку сезона-2010 в ранге претендентов на титул приехали разом четверо пилотов — такого в Формуле-1 с тех пор больше не бывало. Ну а определило исход борьбы сражение Виталия Петрова и Фернандо Алонсо, продолжавшееся 40 кругов.

«Чемпионат» вспоминает знаменитый Гран-при Абу-Даби, который состоялся в этот день — 14 ноября — десять лет назад.

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Сражение в Абу-Даби

Лидером чемпионата на заключительную гонку сезона приехал Фернандо Алонсо. Его «Феррари» не была самой быстрой и уступала «Ред Булл», но вначале сезона Эдриану Ньюи не удавалось добиться от задней части стабильности, да и надёжность время от времени подводила Уэббера с Феттелем.

Так или иначе, преимущество Алонсо над Уэббером составляло восемь баллов, Феттель отставал на 15 очков — в «Феррари» не рассматривали немца в качестве серьёзной угрозы и верили, что основную ставку «Ред Булл» сделает на австралийца. А потому когда Уэббер отправился на 11-м круге в боксы, Алонсо почти сразу последовал за ним — оба в итоге оказались позади Виталия Петрова.

Алонсо и Петров на Гран-при Абу-Даби-2010

Алонсо и Петров на Гран-при Абу-Даби-2010

Фото: Clive Mason/Getty Images

Россиянин вёл собственную гонку. Когда на первом круге на трассу выехал автомобиль безопасности (произошло столкновение между Шумахером и Льюцци), Петров вместе с несколькими другими пилотами из середины пелотона совершил пит-стоп. Забегая вперёд, отметим, что Виталий так и доехал до финиша с одной остановкой, проехав на одном комплекте почти всю дистанцию – шины «Бриджстоун» вполне это позволяли.

Тем временем возглавлял заезд Себастьян Феттель, и в случае победы немца Алонсо необходимо было финишировать четвёртым, чтобы удержаться впереди в чемпионате, но, застряв за Петровым, Фернандо терял время, а титул уплывал у него из рук. Испанец изо всех сил атаковал россиянина, в одном из эпизодов чуть не врезался в него, а затем срезал шикану, но так и не смог провести обгон.

Виталий Петров финишировал в Абу-Даби на шестой позиции, Фернандо Алонсо уступил россиянину 0,27 секунды и стал седьмым, а Марку Уэбберу досталось восьмое место. Победу же одержал Себастьян Феттель, который с отрывом в четыре очка стал самым молодым чемпионом мира в истории Формулы 1.

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«Опередить Петрова было практически невозможно»

«Я вёл собственную гонку — не могу же я просто так пропустить кого-то, это гонки. Вспомните Себастьяна в 2008-м — он шёл позади Хэмилтона, который боролся в Бразилии за титул, но всё равно обогнал его и чуть не лишил Льюиса чемпионства. Он тогда тоже не думал, с кем именно сражается, — сказал по поводу борьбы с Алонсо Петров. — Мне оставалось только атаковать. Мне нравятся подобные дуэли, но я не был чересчур агрессивен — обычная гонка. Просто так я никого не пропущу, я же здесь не просто для веселья».

На круге возвращения в боксы Фернандо не сдержал эмоций и стал жестикулировать россиянину, демонстрируя недовольство, но россиянин оставался спокоен. «Я бы тоже был расстроен в его ситуации, но злиться ему нужно не на меня, а на себя и собственную команду, которая, наверное, не слишком хорошо сработала по стратегии. Может, я бы и не стал изо всех сил отбиваться от него, если бы он был ближе — не хотел бы столкнуться с претендентом на титул».

Фернандо Алонсо после Гран-при Абу-Даби-2010

Фернандо Алонсо после Гран-при Абу-Даби-2010

Фото: Ker Robertson/Getty Images

«После гонки всегда легко судить о стратегии, — сказал уже пришедший в себя после поражения Алонсо. — Если бы мы не остановились в этот момент, то Уэббер почти наверняка нас обогнал бы. Решение было трудным. А после пит-стопа опередить Петрова было практически невозможно. „Рено“ были очень быстры на прямых. Но таков наш спорт — иногда побеждаешь ты, иногда побеждают тебя».

К слову, «Рено» в тот уик-энд действительно была очень быстра — Льюис Хэмилтон, у которого тоже был шанс на титул, но лишь в том случае, если остальные претенденты столкнутся с проблемами, тоже долгое время не мог пройти Роберта Кубицу, хотя тот шёл на изношенной резине.

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С надеждой на третий титул

После того Гран-при Абу-Даби у Алонсо был лишь один шанс выиграть третий титул — в Бразилии в 2012-м, но Себастьян Феттель снова оказался сильнее: несмотря на повреждения машины немец прорвался на шестое место и выиграл чемпионат с отрывом в три очка. В конце сезона-2014 Фернандо покинул «Феррари», чтобы присоединиться к новому проекту «Макларен-Хонда», но и он успеха испанцу не принёс. И двух титулов Алонсо явно мало — в следующем году он возвращается на стартовую решётку и рассчитывает получить шанс снова стать чемпионом в 2022-м.

Для Виталия Петрова гонка на «Яс Марине» в 2010-м стала звёздным часом, мировая пресса писала, что это было лучшее выступление россиянина в Формуле-1, однако уже на следующем этапе — Гран-при Австралии-2011 — он поднимется на подиум, а по итогам сезона войдёт в десятку сильнейших пилотов чемпионата.

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Петров покинул Формулу-1 после сезона-2012. В дальнейшем Виталий выступал в DTM и гонках на выносливость и в прошлом году вместе с SMP Racing завоевал третье место в марафоне «24 часа Ле-Мана». Помимо этого Петров выступал в качестве наставника Роберта Шварцмана, который стал чемпионом Формулы-3, а теперь блистает в Ф-2.

В паддоке ждут появления Шварцмана в Формуле-1 если не в следующем, то по крайней мере в 2022 году. Так что ситуация Гран-при Абу-Даби-2010 вполне может повториться — пусть за рулём будет сидеть и другой россиянин.

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