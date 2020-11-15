Ф-1 была так близка к сенсационной победе рента-драйвера! Потрясающая гонка в Турции

Старт: «Рейсинг Пойнт» устоял

Гран-при Турции в этом году проходит по нестандартному сценарию, и причиной тому стали новый асфальт и дождь. Дождь не прекратился в воскресенье, так что проблемы начались ещё до старта. Сначала, выезжая с пит-лейна, уткнулся в барьеры Джордж Расселл, а вскоре после этого не удержался на трассе Антонио Джовинацци — итальянец, который завоевал в квалификации десятую стартовую позицию, доехал до отбойника и сломал переднее антикрыло. Антонио добрался до стартовой решётки, где механики разобрались с машиной, а вот Расселл, как и Латифи, вынужден был стартовать с пит-лейна.

Кроме того, на последний ряд стартовой решётки отправился Пьер Гасли. Накануне гонки «Альфа Таури» запросила у ФИА разрешение на замену силовой установки, получила его и провела работы, а утром дня заезда отозвала свой запрос — уже после проведённых работ, когда установить соблюдение режима закрытого парка было невозможно. В итоге француз лишился 13-й стартовой позиции.

К старту гонки дождь прекратился, хотя покрытие оставалось мокрым, а пилоты начали заезд на дождевых шинах. Это, впрочем, не очень помогло пилотам. У Ферстаппена возникла сильная пробуксовка, он откатился назад, потеряв несколько позиций, в первом повороте развернуло Эстебана Окона и Валттери Боттаса.

На первых двух позициях расположились Стролл и Перес, а на третью прорвался Хэмилтон, но к концу круга Льюис вылетел с трассы и откатился на шестое место, а третью позицию унаследовал Себастьян Феттель — немец за один круг опередил восемь пилотов! Ферстаппен, поймав ритм, закрепился на четвёртой позиции, пятым шёл Албон, в то время как Хэмилтон и Риккардо расположились шестым и седьмым. Далее расположились Райкконен, Сайнс (прорвавшийся с 15-го места!) и Магнуссен.

Блестяще стартовали пилоты «Альфа Таури» — Даниил Квят с 16-го места прорвался на 12-е, а Пьер Гасли, несмотря на штраф, к концу первого круга шёл 13-м, опережая в том числе Шарля Леклера и Валттери Боттаса.

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«Рейсинг Пойнт» против Ферстаппена

На первых кругах, пока трасса оставалась мокрой, равных «Рейсинг Пойнт» не было. Стролл один за другим ставил быстрейшие круги и на пять секунд оторвался от Переса, тот «вёз» ещё почти десять Феттелю и прессинговавшему Себа Ферстаппену. Однако постепенно воды на трассе оставалось всё меньше, и гонщики начали переходить на «промежуточные» шины. В боксах побывали все, кроме гонщиков «Ред Булл» — на австрийских машинах «промежуточные» прогревались намного дольше дождевых шин.

Однако «промежуточная» резина позволяла идти на три секунды с круга быстрее, потому в итоге на пит-лейн пришлось свернуть и Максу. Зато благодаря более поздней остановке Ферстаппен вернулся на трассу впереди Феттеля, которого атаковал на первом отрезке. В лидеры же вернулся Лэнс Стролл, при этом Переса канадец опережал уже на десять секунд, правда, сам Чеко теперь был под атаками Ферстаппена.

В этот момент технические проблемы возникли на «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци — итальянец встал на обочине трассы, и чтобы эвакуировать автомобиль, судьи объявили режим VSC.

На позиции в пелотоне этот эпизод не повлиял, но на рестарте Хэмилтон вылетел при атаке Феттеля на остывших шинах и пропустил Албона. Алекс на этом не остановился и буквально через несколько поворотов прошёл и Феттеля, вернувшись на четвёртую позицию.

В то же время Ферстаппен по-прежнему не мог найти ключей к обороне Переса. Серхио ошибок не допускал, но за пределами гоночной траектории оставалось слишком много воды, а потому подготовить атаку было невозможно. При этом, темп Алона был на две секунды выше, чем у Переса, то есть «Ред Булл» был намного быстрее, но выйти вперёд не удавалось.

В какой-то момент Чеко немного замешкался, Ферстаппен поравнялся с Серхио, но, атакуя мексиканца, зацепил мокрую часть трассы и потерял контроль над машиной. Макса развернуло, комплект шин был испорчен, за новыми пришлось ехать в боксы, и на трассу голландец вернулся только восьмым. На третье место вышел Албон, а четвёртым и пятым теперь шли Феттель и Хэмилтон.

Стролл теряет гонку

Несмотря на вылет Ферстаппена, «Ред Булл» по-прежнему был на секунду, а то и две быстрее «Рейсинг Пойнт». Так что теперь в погоню за Пересом бросился Албон. Кроме того, к первой тройке постепенно подтягивали Феттель с Хэмилтоном — по итогам 30 кругов первую пятёрку пелотона разделяли лишь десять секунд. И чтобы пилотам было проще бороться, дирекция гонки разрешила использовать DRS. Албону это, увы, не помогло: Алекс допустил ошибку в четвёртом повороте, пропустил Хэмилтона (Феттель уехал в боксы) и потерял на этом в общей сложности порядка десяти секунд.

Тем временем резина на машине Стролла начала сдавать. Перес легко догнал напарника, а затем возглавил гонку, когда Лэнс свернул на пит-стоп. Правда, ненадолго: за спиной мексиканца маячил Льюис Хэмилтон, и на торможении британец проехал «Рейсинг Пойнт» и повёл гонку. Перес откатился на второе место, а Стролл после пит-стопа шёл четвёртым — позади Ферстаппена — и уже жаловался на гранулирование.

Хэмилтон даже на изношенных «промежуточных» шинах шёл на три-четыре секунды с круга быстрее — не только Переса, но и перешедшего на новую резину Стролла. Лэнс к тому же завозился в борьбе с «Феррари» и потерял разом две позиции, а чуть позже пропустил и Албона. Канадец откатился на седьмое место и проигрывал лидеру почти 38 секунд. Так всего за несколько кругов Стролл потерял все шансы на победу.

Льюис тем временем на 15 секунд оторвался от Переса, а на третье место за 15 кругов до финиша вышел Шарль Леклер. Быстрее Леклера шёл только Хэмилтон, а потому монегаск легко прошёл Ферстаппена — тот и вовсе свернул в боксы. Феттель поднялся на четвёртое место, а пятую строчку у Алекса Албона отобрал Карлос Сайнс. Ну а Стролл откатился уже на восьмое место — позади выехавшего с пит-лейна Ферстаппена.

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Хэмилтон — семикратный чемпион

В итоге Хэмилтон благополучно довёл гонку до победы, за три гонки до конца сезона обеспечив себе седьмое чемпионство. Помешать Льюису мог лишь Боттас, но после разворота в первом повороте Валттери совсем расклеился, допустил множество ошибок и чаще катался по обочинам, чем по трассе, и в итоге даже очков набрать не смог — 15-е место.

Серхио Перес на последнем круге допустил ошибку и пропустил Леклера, но потом контратаковал — и даже вынудил Шарля пропустить Феттеля на третье место! В итоге Себ впервые в этом сезоне поднялся на подиум, а Леклер остался четвёртым. Для Чеко же это уже девятый подиум в карьере — в прошлый раз он был в топ-3 в Баку в 2018-м. Пятое место занял Карлос Сайнс, на шестую позицию вышел Макс Ферстаппен, опередивший Александера Албона, а восьмое место на последних кругах завоевал Ландо Норрис. Лэнс Стролл в итоге финишировал только девятым. Замкнул топ-10 Даниэль Риккардо. Даниил Квят финишировал 12-м.

Следующий этап — Гран-при Бахрейна — пройдёт 29 ноября.