Хэмилтону нет равных. Это суровая правда, с которой конкурентам просто нужно смириться

Дождевой Гран-при Турции едва не подарил ещё одну сенсацию — больше половины дистанции гонку возглавлял Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт»! В конце концов асфальт подсох, канадец провалился в конец топ-10, а победу одержал Льюис Хэмилтон, который с сегодняшнего дня является семикратным чемпионом Формулы-1.
Итоги 14-го этапа сезона — в традиционном обзоре «Чемпионата».
Хэмилтон сравнялся с Шумахером
Особенной интриги по этому вопросу не было — даже если бы Хэмилтон не победил в Турции, он почти наверняка оформил бы чемпионство в Бахрейне, не дожидаясь Абу-Даби. Этот сезон полностью проходит под диктовку Льюиса: «Ред Булл» и «Феррари» не в состоянии навязать борьбу «Мерседесу», а Боттас откровенно не тянет уровень напарника — об этом позже. После 14 этапов у Хэмилтона 307 очков — он и в одиночку мог бы принести «Мерседесу» Кубок конструкторов.
Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион Формулы-1
Фото: Clive Mason/Getty Images
На данный момент на стартовой решётке нет пилота, способного сравниться с Хэмилтоном. Он не теряет концентрации и не допускает ошибок — чего нельзя сказать о Боттасе, Льюис видит всю картину гонки и способен на равных с инженерами обсуждать стратегию — чего не хватило в Стамбуле Строллу.
Добиться такой формы британец во многом смог благодаря «Мерседесу» и атмосфере, выстроенной Тото Вольфом. В годы соперничества с Росбергом Льюис бывало ошибался и не мог справиться с эмоциями, но сейчас Хэмилтона буквально никто не напрягает. Вопрос в том, способен ли он сохранять такую форму в условиях прессинга. И ответа на него до 2022 года мы скорее всего не узнаем.
Боттас снова провалился
У Валттери был призрачный шанс отложить седьмой титул Хэмилтона хотя бы до Бахрейна — нужно было отыграть хотя бы восемь очков. Но сначала Боттас занял лишь девятое место в квалификации, проиграв Льюису 0,7 секунды, а уже в первом повороте финна развернуло — он пытался объехать
Окона, но в итоге сам потерял управление, и гонку он продолжил последним. В принципе, винить Боттаса в этом не стоит — асфальт был очень мокрым, отруливать от Окона нужно было резко, а разворот в первом повороте это лучше, чем столкновение в первом повороте. Но вот всё остальное — полный провал.
Разворот Боттаса после столкновения с Оконом
Фото: Tolga Bozoglu — Pool/Getty Images
В девятом повороте первого круга Боттас догнал Эстебана и въехал ему в заднее колесо — Валттери очень издалека входил в поворот и не по оптимальной траектории, за пределами которой было слишком много воды. «Мерседес» фактически приплыл в «Рено». Итог — второй разворот за один круг. После этого финн вылетал ещё четырежды — как он объяснил потом, удар об Окона спровоцировал проблемы с рулевым управлением.
Так или иначе, в этот уик-энд Боттас провалился. Всем было сложно, но Хэмилтон, Перес, гонщики «Феррари» и даже Ферстаппен с Албоном, несмотря на свои развороты, набрали очки, а Валттери остался только 14-м и финишировал в круге позади напарника. За четыре этапа до финиша финн проигрывает Хэмилтону 110 очков — только в 2018-м разрыв был выше, но тогда Валттери, начиная с этапа в Сочи, помогал Льюису, а не пытался бороться с ним. Это уже четвёртый сезон Боттаса в «Мерседесе» — и ни разу за всё это время он не стал Хэмилтону настоящим соперником.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 307 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 197
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 170
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 100
5. Шарль Леклер («Феррари») — 97
6. Даниэль Риккардо («Рено») — 96
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 75
8. Ландо Норрис («Макларен») — 74
9. Александер Албон («Ред Булл») — 70
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63…
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26.
Стролл не справился с шинами
После сенсационного поула в субботу у Лэнса Стролла были все шансы завоевать и победу, но на «промежуточных» шинах канадец смотрелся слабее Переса, который быстро сократил разрыв с десяти секунд до трёх. А после второго пит-стопа Стролл и вовсе откатился в конец первой десятки и увёз из Турции лишь два очка.
Стролл после финиша заявил, что «промежуточные» шины начали гранулироваться практически сразу, однако разные комплекты вели себя по-разному. Так, вплоть до 18 круга (то есть первые девять кругов после пит-стопа) Стролл держал вполне сильный темп и ехал быстрее Феттеля, Хэмилтона и Риккардо.
Лэнс Стролл впереди Серхио Переса
Фото: Kenan Asyali — Pool/Getty Images
Таким образом, изначально проблем с первым «промежуточным» комплектом шин не было. Зато после второго пит-стопа темпа у Стролла не было вообще — он уступал по паре секунд с круга и «Феррари», «Ред Булл» и даже «Макларенам».
Сложно сказать, что произошло после второго пит-стопа, но его в принципе не должно было быть — Перес сработал с шинами намного лучше и продержался на одном комплекте почти 50 кругов. На подсыхающей трассе «Рейсинг Пойнт» не мог сдержать «Мерседес», тем не менее Чеко блестяще отстоял второе место.
Успех «Феррари»
После катастрофической квалификации, когда Леклер сказал, что шесть секунд просто пропали и он не знает куда, «Феррари» удалось отыграться и завоевать третий в сезоне подиум — едва ли в Маранелло рассчитывали бы на такой результат, пройди гонка в обычных условиях. В Турции Леклер и Феттель на двоих набрали 27 очков — ни одной другой команде в этот уик-энд этого не удалось, более того — это лучший результат «Скудерии» в сезоне.
Первый в сезоне подиум Феттеля
Фото: Murad Sezer — Pool/Getty Images
Успех в Турции позволил «Феррари» создать довольно мощный отрыв от «Альфа Таури» — 41 очко, а также подтянуться к группе середняков, сражающихся за третье место Кубка конструкторов. Так, от «Рейсинг Пойнт» «Скудерию» теперь отделяют 24 очка, а до пятой строчке, которую занимает «Рено», не хватает всего шести баллов.
Правда, поверить в то, что «Феррари» в последний момент вмешается в борьбу за третье место сложно — впереди скоростные трассы с длинными прямыми (Бахрейн и Абу-Даби), а также экспериментальная полуовальная гонка по внешнем контуру трассы в Сахире. Там Леклеру с Феттелем будет труднее, чем в Турции.
1. «Мерседес» — 504 очка
2. «Ред Булл» — 240
3. «Рейсинг Пойнт» — 154
4. «Макларен» — 149
5. «Рено» — 136
6. «Феррари» — 130
7. «Альфа Таури» — 89
8. «Альфа Ромео» — 8
9. «Хаас» — 3
10. «Уильямс» — 0.
Гонки на льду — это не очень хорошо
Уик-энд Гран-при Турции получился очень необычным, и дело не только и не столько в дожде, сколько в новом асфальте, уложенном буквально за две недели до гонки. Причём, как отметил
Хэмилтон, прежнее покрытие тоже было вполне рабочим, необходимости перекладывать асфальт не было — просто местный промоутер хотел представить гонку в лучшем виде.
В принципе перекладка асфальта — обычное для трасс Формулы-1 дело, но в данном случае не предупредили тех, кто должен знать о покрытии всё, — компанию «Пирелли». Итальянцы отправили в Турцию самые жёсткие составы резины, так как старый асфальт сильно нагружал бы рабочую поверхность — и лишь потом в «Пирелли» узнали, что покрытие будет новым. Отправлять другие шины в Турцию было уже поздно.
Алекс Албон на тренировках в Турции
Фото: Clive Mason/Getty Images
С другой стороны, все оказались в незнакомых и непредсказуемых условиях, и после пятничных тренировок никто не знал, каким будет асфальт в субботу и воскресенье. В эти дни пошёл дождь, так что невозможно сказать, как жёсткие слики «Пирелли» повели бы себя в гонке. Возможно, это была бы выдающаяся гонка, в которой на первое место вышли бы навыки пилотов контролировать автомобиль, но с той же вероятностью заезд мог бы превратиться в лотерею, в которой выиграл бы тот, кто быстрее других прогрел резину.
Возможно, Формуле-1 имеет смысл изучить этот опыт, чтобы подумать, есть ли какой-то шанс с помощью манипулирования покрытием ставить пилотов и их инженеров в сложные ситуации. Но важно помнить, что никакая интрига не стоит того, чтобы превращать спорт в рулетку.
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