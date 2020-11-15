Хэмилтону нет равных. Это суровая правда, с которой конкурентам просто нужно смириться

Дождевой Гран-при Турции едва не подарил ещё одну сенсацию — больше половины дистанции гонку возглавлял Лэнс Стролл на «Рейсинг Пойнт»! В конце концов асфальт подсох, канадец провалился в конец топ-10, а победу одержал Льюис Хэмилтон, который с сегодняшнего дня является семикратным чемпионом Формулы-1.



Итоги 14-го этапа сезона — в традиционном обзоре «Чемпионата».

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Хэмилтон сравнялся с Шумахером

Особенной интриги по этому вопросу не было — даже если бы Хэмилтон не победил в Турции, он почти наверняка оформил бы чемпионство в Бахрейне, не дожидаясь Абу-Даби. Этот сезон полностью проходит под диктовку Льюиса: «Ред Булл» и «Феррари» не в состоянии навязать борьбу «Мерседесу», а Боттас откровенно не тянет уровень напарника — об этом позже. После 14 этапов у Хэмилтона 307 очков — он и в одиночку мог бы принести «Мерседесу» Кубок конструкторов.

Льюис Хэмилтон — семикратный чемпион Формулы-1 Фото: Clive Mason/Getty Images

На данный момент на стартовой решётке нет пилота, способного сравниться с Хэмилтоном. Он не теряет концентрации и не допускает ошибок — чего нельзя сказать о Боттасе, Льюис видит всю картину гонки и способен на равных с инженерами обсуждать стратегию — чего не хватило в Стамбуле Строллу.



Добиться такой формы британец во многом смог благодаря «Мерседесу» и атмосфере, выстроенной Тото Вольфом. В годы соперничества с Росбергом Льюис бывало ошибался и не мог справиться с эмоциями, но сейчас Хэмилтона буквально никто не напрягает. Вопрос в том, способен ли он сохранять такую форму в условиях прессинга. И ответа на него до 2022 года мы скорее всего не узнаем.

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Боттас снова провалился

У Валттери был призрачный шанс отложить седьмой титул Хэмилтона хотя бы до Бахрейна — нужно было отыграть хотя бы восемь очков. Но сначала Боттас занял лишь девятое место в квалификации, проиграв Льюису 0,7 секунды, а уже в первом повороте финна развернуло — он пытался объехать



Окона, но в итоге сам потерял управление, и гонку он продолжил последним. В принципе, винить Боттаса в этом не стоит — асфальт был очень мокрым, отруливать от Окона нужно было резко, а разворот в первом повороте это лучше, чем столкновение в первом повороте. Но вот всё остальное — полный провал.

Разворот Боттаса после столкновения с Оконом Фото: Tolga Bozoglu — Pool/Getty Images

В девятом повороте первого круга Боттас догнал Эстебана и въехал ему в заднее колесо — Валттери очень издалека входил в поворот и не по оптимальной траектории, за пределами которой было слишком много воды. «Мерседес» фактически приплыл в «Рено». Итог — второй разворот за один круг. После этого финн вылетал ещё четырежды — как он объяснил потом, удар об Окона спровоцировал проблемы с рулевым управлением.



Так или иначе, в этот уик-энд Боттас провалился. Всем было сложно, но Хэмилтон, Перес, гонщики «Феррари» и даже Ферстаппен с Албоном, несмотря на свои развороты, набрали очки, а Валттери остался только 14-м и финишировал в круге позади напарника. За четыре этапа до финиша финн проигрывает Хэмилтону 110 очков — только в 2018-м разрыв был выше, но тогда Валттери, начиная с этапа в Сочи, помогал Льюису, а не пытался бороться с ним. Это уже четвёртый сезон Боттаса в «Мерседесе» — и ни разу за всё это время он не стал Хэмилтону настоящим соперником.

Положение в общем зачёте (топ-10):



1.

2.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 170

4.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 97

6. Даниэль Риккардо («Рено») — 96

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 75

8. Ландо Норрис («Макларен») — 74

9. Александер Албон («Ред Булл») — 70

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63…

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 307 очков2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1973. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1704. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1005. Шарль Леклер («Феррари») — 976. Даниэль Риккардо («Рено») — 967. Карлос Сайнс («Макларен») — 758. Ландо Норрис («Макларен») — 749. Александер Албон («Ред Булл») — 7010. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 63…14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 26.

Стролл не справился с шинами

После сенсационного поула в субботу у Лэнса Стролла были все шансы завоевать и победу, но на «промежуточных» шинах канадец смотрелся слабее Переса, который быстро сократил разрыв с десяти секунд до трёх. А после второго пит-стопа Стролл и вовсе откатился в конец первой десятки и увёз из Турции лишь два очка.



Стролл после финиша заявил, что «промежуточные» шины начали гранулироваться практически сразу, однако разные комплекты вели себя по-разному. Так, вплоть до 18 круга (то есть первые девять кругов после пит-стопа) Стролл держал вполне сильный темп и ехал быстрее Феттеля, Хэмилтона и Риккардо.

Лэнс Стролл впереди Серхио Переса Фото: Kenan Asyali — Pool/Getty Images

Таким образом, изначально проблем с первым «промежуточным» комплектом шин не было. Зато после второго пит-стопа темпа у Стролла не было вообще — он уступал по паре секунд с круга и «Феррари», «Ред Булл» и даже «Макларенам».



Сложно сказать, что произошло после второго пит-стопа, но его в принципе не должно было быть — Перес сработал с шинами намного лучше и продержался на одном комплекте почти 50 кругов. На подсыхающей трассе «Рейсинг Пойнт» не мог сдержать «Мерседес», тем не менее Чеко блестяще отстоял второе место.

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Успех «Феррари»

После катастрофической квалификации, когда Леклер сказал, что шесть секунд просто пропали и он не знает куда, «Феррари» удалось отыграться и завоевать третий в сезоне подиум — едва ли в Маранелло рассчитывали бы на такой результат, пройди гонка в обычных условиях. В Турции Леклер и Феттель на двоих набрали 27 очков — ни одной другой команде в этот уик-энд этого не удалось, более того — это лучший результат «Скудерии» в сезоне.

Первый в сезоне подиум Феттеля Фото: Murad Sezer — Pool/Getty Images

Успех в Турции позволил «Феррари» создать довольно мощный отрыв от «Альфа Таури» — 41 очко, а также подтянуться к группе середняков, сражающихся за третье место Кубка конструкторов. Так, от «Рейсинг Пойнт» «Скудерию» теперь отделяют 24 очка, а до пятой строчке, которую занимает «Рено», не хватает всего шести баллов.



Правда, поверить в то, что «Феррари» в последний момент вмешается в борьбу за третье место сложно — впереди скоростные трассы с длинными прямыми (Бахрейн и Абу-Даби), а также экспериментальная полуовальная гонка по внешнем контуру трассы в Сахире. Там Леклеру с Феттелем будет труднее, чем в Турции.

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Мерседес» — 504 очка

2. «Ред Булл» — 240

3. «Рейсинг Пойнт» — 154

4. «Макларен» — 149

5. «Рено» — 136

6. «Феррари» — 130

7. «Альфа Таури» — 89

8. «Альфа Ромео» — 8

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0.

Гонки на льду — это не очень хорошо

Уик-энд Гран-при Турции получился очень необычным, и дело не только и не столько в дожде, сколько в новом асфальте, уложенном буквально за две недели до гонки. Причём, как отметил



Хэмилтон, прежнее покрытие тоже было вполне рабочим, необходимости перекладывать асфальт не было — просто местный промоутер хотел представить гонку в лучшем виде.



В принципе перекладка асфальта — обычное для трасс Формулы-1 дело, но в данном случае не предупредили тех, кто должен знать о покрытии всё, — компанию «Пирелли». Итальянцы отправили в Турцию самые жёсткие составы резины, так как старый асфальт сильно нагружал бы рабочую поверхность — и лишь потом в «Пирелли» узнали, что покрытие будет новым. Отправлять другие шины в Турцию было уже поздно.

Алекс Албон на тренировках в Турции Фото: Clive Mason/Getty Images

С другой стороны, все оказались в незнакомых и непредсказуемых условиях, и после пятничных тренировок никто не знал, каким будет асфальт в субботу и воскресенье. В эти дни пошёл дождь, так что невозможно сказать, как жёсткие слики «Пирелли» повели бы себя в гонке. Возможно, это была бы выдающаяся гонка, в которой на первое место вышли бы навыки пилотов контролировать автомобиль, но с той же вероятностью заезд мог бы превратиться в лотерею, в которой выиграл бы тот, кто быстрее других прогрел резину.



Возможно, Формуле-1 имеет смысл изучить этот опыт, чтобы подумать, есть ли какой-то шанс с помощью манипулирования покрытием ставить пилотов и их инженеров в сложные ситуации. Но важно помнить, что никакая интрига не стоит того, чтобы превращать спорт в рулетку.