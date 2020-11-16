У Квята всё было так грустно, что про него словно забыли: по ТВ не показали даже разворот

Провальное выступление на Гран-при Турции опустило Пьера Гасли, Даниила Квята и всю «Альфа Таури» с небес на землю. Похоже, борьба с «Феррари» в Кубке конструкторов завершена. Что же у Квята и компании пошло не так? Разбираемся.

Что с машиной?

На пятничных тренировках на «Истамбул-парке» гонщики и инженеры «Альфа Таури» лучше остальных отреагировали на сюрприз, созданный организаторами этапа. Невероятно скользкий асфальт, конечно, мешал и итальянской команде, однако результаты говорили сами за себя: четвёртый и шестой результаты на первой практике, шестой и седьмой — на второй.



Может, именно столь успешное начало ввело инженеров в заблуждение? Пока остальные глубже погрузились в анализ данных и пошли на более существенные изменения настроек, «Альфа Таури» оказалась не готова к ещё одному турецкому сюрпризу: когда в субботу пошёл дождь, Гасли и Квят дружно провалились.



«К сожалению, в субботу погода полностью изменилась, стало мокро. Мы абсолютно потерялись, не могли найти подходящие настройки», — признал уже после гонки Франц Тост.

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«Думаю, мы кое-что изучили из нашего плохого выступления в субботу и попробовали применить эти знания сегодня. Думаю, мы прибавили, но этого было недостаточно, чтобы подняться выше и побороться за очки. Нам нужно многое изучить, чтобы стать сильнее, если в будущем мы вновь столкнёмся с такими условиями», — добавил главный гоночный инженер Джонатан Эддолс. Правда, инженерам придётся гадать: дело просто в дожде или в его сочетании с невероятно скользким турецким асфальтом? Так или иначе, в такой ситуации с минимальным сцеплением болид «Альфа Таури» работать отказался.



Не факт, что проблема глобальна и лежит в ДНК автомобиля. Если исходить из того, что AT01 вобрал из себя немало черт прошлогоднего «Ред Булл», а нынешний болид «быков» — тоже развитие прошлогоднего, то это должно ободрить команду: «быки» в Турции всё-таки были не так плохи, а разворот Ферстаппена, возможно, и вовсе стоил ему победы.

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Был ли у Квята хоть какой-то шанс?

Когда инженеры промахнулись с настройками, видимо, всё было кончено. Во время гонки Квят время от времени оказывался на свободной трассе, когда ему не мешал шлейф от едущих впереди машин, но и в эти моменты скорость россиянина не поражала: болиду никак не удавалось прогреть покрышки, «включить» их по-настоящему. Так, как это смогли сделать, например, в «Феррари», а под финиш — в «Макларене».



По тактике тоже было сложно сделать что-то по-другому. Все пилоты стартовали на шинах для сильного дождя, а «Уильямс», выехавший с пит-лейна на промежуточных покрышках, хоть и сэкономил пит-стоп, но ничего не выгадал: за первые круги Расселл и Латифи проиграли слишком много, а потом ещё страдали от более изношенных покрышек.

Фото: Kenan Asyali — Pool/Getty Images

Когда Леклер первым принял верное решение перейти на промежуточные шины, то команда зазвала Квята на пит-стоп уже спустя пару кругов — то есть вполне оперативно. Верным оказалось и решение избежать второго пит-стопа: благодаря этому Даниил опередил на финише Гасли, у которого было на остановку больше. Похвалим Квята за то, что он проехал на одном комплекте промежуточных шин почти 50 кругов!



Слики? Не похоже, чтобы под финиш трасса оказалась достаточно сухой. Да и проигрывал Квят к этому моменту слишком много, чтобы попробовать за счёт смелой ставки на сухую резину перепрыгнуть пару пилотов «Рено». Нет, по тактике мы претензий не имеем. Как и по старту — Даниил с 16-й позиции переместился на 12-ю, обойдя Леклера и Норриса и воспользовавшись разворотами Окона и Боттаса.

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Что сказал сам Квят

«Гонка не была насыщена событиями. Я просто пилотировал и занял 12-е место. Мы не могли сделать большего. Немного разочарован, не очень приятно сражаться с болидом всю гонку и не получить очки. Было тяжело. К счастью, совершил не так уж много ошибок, кроме одного разворота. Так что хорошо, что привёз машину к финишу в столь непростых условиях. Это была хорошая тренировка на концентрацию. В целом у нас не было темпа на влажной трассе на протяжении всего уик-энда. Машина не была в рабочем окне. Нужно понять, что мы делали неправильно, и извлечь ошибки».



Кстати, про разворот: он не попал в поле зрения режиссёров телевизионной трансляции. Согласны: инцидентов и других событий во время гонки и так хватало, чтобы предъявлять претензию за пропуск разворота, который мало что решал. Но показательно: Квят и вся «Альфа Таури» ехали так далеко и грустно, что вообще не привлекали к себе внимания.

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Что дальше?

Сильнейшее выступление «Феррари», разом набравшей 27 очков, видимо, убило всю интригу в борьбе между «Скудерией» и «Альфа Таури» за шестое место в Кубке конструкторов. Теперь команда Бинотто опережает соотечественников на 39 очков — а до конца чемпионата всего три Гран-при. Так что младшая команда «быков» почти наверняка останется седьмой, в то время как «Феррари» вдруг может побороться даже о третьей позиции — до неё 24 очка, а до идущего пятым «Рено» и вовсе всего 6. Кто бы мог подумать перед стартом!

Почти гарантированное место «Альфа Таури» — скорее плохая новость для Квята. Теперь руководство «Ред Булл» может позволить себе больше экспериментов — например, с предоставлением первой практики кому-то из молодых пилотов. Да, на двух Гран-при в Бахрейне Юки Цунода будет занят в Формуле-2, но вдруг Хельмут Марко решит попробовать в деле Юри Випса? Ну а участие Юки в тренировке в Абу-Даби теперь и вовсе дело техники. Последнее — ещё один намёк для Даниила, что надо бы в конце сезона наконец победить Гасли в квалификации. Раз в Абу-Даби лишним препятствием станет вероятный пропуск тренировки, нужно брать быка за рога уже в Бахрейне. Этого и ждём на двух вариантах трассы «Сахир».