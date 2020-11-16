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Оценки за Гран-при Турции: Хэмилтон и Перес блеснули, Феттель поднялся на подиум

Оценки за Гран-при Турции
Дмитрий Захарченко
Полный провал Боттаса: шесть вылетов за гонку! И это на «Мерседесе»?! Оценки за ГП Турции
Удивительно, но Латифи умудрился получить ещё меньше баллов.
Авто / Формула-1 0

14-й этап Формулы-1 — в снова субъективных оценках автора.

Льюис Хэмилтон — 10

В этот уик-энд у Льюиса не было лучшей машины (ну, по крайней мере, пока трасса оставалась мокрой, а промежуточные шины не стали превращаться в слики), в квалификации «Мерседес» показал худший результат за всю турбоэру, но Хэмилтон всё равно победил — и с огромным отрывом. Залогом победы стала стратегия одного пит-стопа, требовавшая чрезвычйно аккуратного обращения с резиной и абсолютной сосредоточенности в сложных и непредсказуемых условиях.

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Серхио Перес — 10

По схожей схеме провёл гонку и Серхио Перес, который, в отличие от напарника, блестяще сработал с резиной, а под финиш сумел-таки отстоять вторую позицию под прессингом гонщиков «Феррари». Мексиканец вновь продемонстрировал, что заслуживает места в Формуле-1 и способен использовать представившиеся возможности. Теперь шансов на место в «Ред Булл» у Чеко чуть больше. К слову, это мог быть уже второй подряд подиум Чеко — если бы в Имоле его не позвали лишний раз в боксы.

Себастьян Феттель — 9

В отсутствие Маттиа Бинотто Феттель провёл первую после Гран При Венгрии сильную гонку. В квалификации Себ в кои-то веки опередил Леклера (хотя счёт по-прежнему разгромный — 3:11), а затем выдал блестящий старт и к концу первого круга был в числе лидеров. На дистанции Феттель почти не допускал ошибок и сохранял сосредоточенность, благодаря чему в последнем повороте получил шанс подняться на третье место. Правда, стоит помнить, что если бы не ошибка Леклера, на подиуме стоял бы другой пилот «Феррари».

Шарль Леклер — 8

Монегаску не повезло стартовать с чётной стороны решётки, и, как другие коллеги по несчастью, он с трудом уехал со своей позиции. Тем не менее за счёт рискованной тактики с ранними пит-стопами монегаск прорвался в топ-3 — что после ужасной квалификации было несомненным успехом. Правда, Шарль смазал концовку, неосмотрительно атаковав Переса по мокрой части трассы и потеряв подиум, но даже четвёртое место — вполне неплохой по меркам нынешней «Феррари» результат.

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Карлос Сайнс — 8

Испанец выдал превосходный старт и за один круг переместился с 15-й позиции на десятую, после чего совершил ещё ряд обгонов и завоевал пятое место. Для Карлоса это уже четвёртый подряд финиш в топ-7 — за это время Сайнс поднялся 11-го места в чемпионате на седьмое, и в теории у него ещё остался шанс побороться за четвёртую строчку — место лучшего позади недосягаемой тройки лидеров.

Кевин Магнуссен — 8

Датчанин мог совершить чудо и финишировать в дождевой гонке в топ-10 — куда он пробился за счёт отличного первого круга, но на пит-стопе команда плохо закрепила колесо, пришлось отталкивать машину обратно и всё переделывать. В итоге Магнуссен выбыл из борьбы.

Макс Ферстаппен — 7,5

У Макса в Турции был шанс на победу, но с каждым кругом позади Переса он оказывался всё дальше и дальше. Ферстаппен отчаянно пытался пройти мексиканца и допустил ошибку — дело даже не в том, что машину вынесло на луже, а в том, что славящийся своим чутьём голландец этого не предвидел. Затем Макс собрался и сделал максимум возможного — набрал восемь очков, но это слабый результат для прославившегося пилотажем в дождь пилота.

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Ландо Норрис — 7,5

Британский гонщик выдал боевую гонку и на «промежуточных» шинах на втором и третьем отрезке отыграл шесть позиций и прорвался в очки. Однако если бы не ошибка в квалификации — Норрис не отпустил газ под жёлтыми флагами — он мог бы стартовать выше и добиться по итогам этапа большего.

Лэнс Стролл — 7,5

Учитывая, что «Мерседес» на подсыхающей трассе был намного быстрее «Рейсинг Пойнт», шансов на победу у Стролла не было, однако канадец всё же мог доехать до подиума. Затем, однако, каким-то образом отломилась нижняя часть антикрыла, из-за чего шины начали гранулироваться, а темп резко упал. Итог — неутешительное девятое место.

Эстебан Окон — 7,5

Эстебан Окон блестяще стартовал в Турции и в первом повороте оказался одним из лидеров гонки, но сначала получил удар от Даниэля Риккардо, а в девятом повороте — от Боттаса. К первому кругу француз оказался последним и всю гонку вынужден был прорываться наверх — итоговое 11-е место на этом фоне выглядит достижением, а жаль, что очков за него Эстебан не получит.

Даниил Квят — 7,5

Россиянин выдержал условия турецкого хаоса, чего нельзя сказать о машине — «Альфа Таури», которая неплохо выглядела на скользком, но сухом асфальте, по мокрому покрытию ехала намного слабее. Квят сумел отыграть на старте множество позиций, но выше 12-го места всё равно подняться не смог.

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Пьер Гасли — 7,5

Для Пьера Гасли гонка прошла по схожему сценарию: удачный первый круг и финиш на 13-й позиции. Только, в отличие от Квята, француз совершил два пит-стопа, тем не менее особой разницы это не сыграло — на финише гонщиков «Альфа Таури» разделили 1,4 секунды.

Александер Албон — 7

Для Албона Гран-при Турции стал лучшим выступлением после подиума на в Тоскане — хотя ошибок Алекс и не избежал. И если Ферстаппена развернуло в борьбе за позицию с опытным и сильным соперником, то Албон убрался сам по себе. Впрочем, в таких условиях подобные ошибки простительные, да и на финише таец был седьмым — все на позицию ниже Ферстаппена. Но это по-прежнему было не то выступление, которого «Ред Булл» ждёт от второго пилота.

Антонио Джовинацци — 7

Впервые в сезоне Джовинацци прорвался в финальный сегмент и хотя не смог там блеснуть, но рассчитывал на очки в гонке. Увы, уже после одиннадцати кругов Антонио остановила коробка передач.

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Даниэль Риккардо — 6,5

Риккардо стартовал не так сильно, как Окон, но тоже здорово — и именно это в конце и концов и привело Даниэля в заднее колесо напарника. В дальнейшем какого-то сильного темпа у Риккардо не было, да и в борьбе с Норрисом австралийца развернуло, и в итоге из Турции он увозит лишь один балл.

Кими Райкконен — 6,5

Кими удался неплохой первый круг: при старте с чётной стороны решётки он сохранил позицию. Правда, прогреть «промежуточные» шины Райкконену не удалось, и почти всю дистанцию он лишь терял позиции, финишировав на далёком 15-м месте.

Джордж Расселл — 6,5

Расселл изначально стартовал на «промежуточных» шинах и смог удержаться в пелотоне по ходу первого отрезка, когда трасса была особенно мокрой. Джордж вышел на 11-ю позицию, и казалось, снова получит шанс набрать очки, однако после борьбы с Норрисом Расселл стал терять температуру шин — и вместе с ней темп.

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Ромен Грожан — 6

Француз и близко не соответствовал темпу напарника и шёл далеко от очков, когда произошло столкновение с Латифи. В итоге Грожан сошёл с дистанции из-за повреждённого днища.

Валттери Боттас — 4

По ходу гонки у финна было шесть вылетов и разворотов, два из них — на первом круге. И если на старте Валттери действительно деваться было некуда — Окона развернуло прямо перед ним, то в девятом повороте именно просчёт Боттаса стал причиной контакта с французом и повреждений машины. Валттери смотрелся беспомощно — и винить в этом может только себя.

Николас Латифи — 3,5

Крайне слабый уик-энд в исполнении дебютанта, у которого был шанс проявить себя на незнакомой почти для всех трассе. Но в квалификации он так и не смог проехать ни одного стоящего круга, в гонке несколько раз ошибался и умудрился развернул Ромена Грожана, пытаясь вернуться с ним в один круг. Одним словом — провал.

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