Уникальные фото Формулы-1: в Турции машины приобрели очень необычный вид

Как вам, к примеру, зеркала заднего вида, в которых вообще ничего не видно?

Гран-при Турции не отпускает, пусть даже с момента гонки уже прошло четыре дня. В соцсетях команд и фотобанках продолжают появляться новые фотографии, лишний раз показывающие: мы с вами увидели крайне необычный этап. Нетипичные для Формулы-1 условия на «Истамбул-парке» (сочетание максимально скользкого асфальта и дождя) позволили получить кадры, которые скорее типичны для гонок на выносливость вроде «24 часов Ле-Мана», чем формульных спринтов. Итак, вот самое любопытное.

Грязь

Выделения масла и битума из недавно уложенного асфальта, а также многочисленные вылеты гонщиков на обочину сделали трассу грязной, так что к финишу болиды приобрели максимально непрезентабельный и просто очень необычный вид.

При этом грязь очень сильно усложнила жизнь гонщикам: в зеркалах заднего вида зачастую вообще ничего не было видно (на втором фото)!

Испачкались не только болиды, но и обмундирование пилотов. Например, посмотрите, как выглядел шлем Ландо Норриса на последнем круге гонки.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Любопытно, что такие условия ещё могут помочь инженерам с дальнейшим развитием болидов: грязь внезапно заменила специальную аэродинамическую краску и показала, как именно потоки воздуха проходят через корпус машин. Перед тем как их помыть, инженеры наверняка всё подробно изучили и сфотографировали.

У Квята всё было так грустно, что про него словно забыли: по ТВ не показали даже разворот На мокрой трассе прекрасный болид «Альфа Таури» превратился в тыкву. И это после четвёртого места Даниила в Имоле.

Дождеслики

После финиша было немало разговоров о состоянии промежуточных шин у гонщиков, которые обошлись лишь одним пит-стопом в дебютной части гонки. На видео ниже хорошо видно, как промежуточный комплект Хэмилтона с правой стороны превратился уже почти в слик — для подсыхающей трассы это было здорово, но если бы вновь пошёл дождь, для Хэмилтона всё могло закончиться плохо!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

В фактические слики превратились и колёса Серхио Переса, повторившего тактику Хэмилтона.

Фото: Tolga Bozoglu — Pool/Getty Images

Но если приглядеться к фото ниже, то вы можете заметить: заднее левое колесо на болиде Себастьяна Феттеля тоже сильно «сточилось», хотя немец дважды посещал боксы и его комплект был гораздо свежее.

Фото: Peter Fox/Getty Images

СМИ ставят Хэмилтона выше Шумахера: «Больше не может быть сомнений, кто из них впереди» «Феррари» вдруг удивила всех грамотной тактикой, а Албон опять упустил отличный шанс.

Бонус

На фото ниже можно посмотреть и на грязный шлем Льюиса, и на его татуировки на руках.

Фото: Clive Mason/Getty Images

И как не вспомнить ночной пятничный заезд дорожных «Рено Клио» в отчаянной попытке организаторов хоть чуть-чуть обкатать новый асфальт и добавить трассе «держака»!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» LeeMathurin1.