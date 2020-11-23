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Тест: вспомните всех гонщиков, ставших чемпионами Формулы-1 с 1950 года

Тест. Вспомните всех чемпионов Формулы-1 за 7 мину
«Чемпионат»
Тест. Вспомните всех чемпионов Формулы-1 за 7 минут?
То, что Хэмилтон догнал Шумахера по титулам, все в курсе. Но вспомните ли вы всех, кто становился чемпионом Формулы-1?
Авто / Формула-1 0

Седьмой чемпионский титул британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, догнавшего по числу выигранных сезонов Михаэля Шумахера, остаётся главной темой во время небольшой паузы в календаре Формулы-1. В ожидании Гран-при Бахрейна, запланированного на 27-29 ноября на автодроме «Сахир», предлагаем вам развлечение в виде нового теста от «Чемпионата»: вспомните ли вы вообще всех чемпионов Формулы-1 с 1950 года по наши дни?

Конечно, мы не сможем запретить вам воспользоваться «Википедией» или звонком другу, но есть ли смысл в таком прохождении теста? Так что рассчитываем на ваш интерес и честность!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:
Тест. Вспомните всех чемпионов Формулы-1 за 7 минут?

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Clive Rose/Getty Images

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