То, что Хэмилтон догнал Шумахера по титулам, все в курсе. Но вспомните ли вы всех, кто становился чемпионом Формулы-1?

Седьмой чемпионский титул британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, догнавшего по числу выигранных сезонов Михаэля Шумахера, остаётся главной темой во время небольшой паузы в календаре Формулы-1. В ожидании Гран-при Бахрейна, запланированного на 27-29 ноября на автодроме «Сахир», предлагаем вам развлечение в виде нового теста от «Чемпионата»: вспомните ли вы вообще всех чемпионов Формулы-1 с 1950 года по наши дни?



Конечно, мы не сможем запретить вам воспользоваться «Википедией» или звонком другу, но есть ли смысл в таком прохождении теста? Так что рассчитываем на ваш интерес и честность!

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке:

Тест. Вспомните всех чемпионов Формулы-1 за 7 минут?