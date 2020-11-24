Легендарный Росси полностью провалился в 2020-м. Ему точно ещё не пора на пенсию?

Если взять за точку отсчёта сезон-2013 по сезон-2020 включительно, то в MotoGP за это время короновали трёх чемпионов: свой 3-й титул завоевал Хорхе Лоренсо, успел стать 6-кратным чемпионом Марк Маркес и внезапно для многих стал сильнейшим Хоан Мир. В Формуле-1 за те же восемь лет тоже сменились три чемпиона — 4-й и последний пока титул для себя взял Себастьян Феттель, один раз успел выиграть Нико Росберг, а за исключением двух проигранных немцам сезонов во всех остальных доминировал британец Льюис Хэмилтон. Но при всей общей схожести ситуации, скомканной из-за пандемии COVID-19, в MotoGP борьба за победу шла куда более непредсказуемая, чем в Формуле-1.

9 победителей за 14 Гран-при!

Календарь мотогоночного первенства в 2020 году включал в себя 14 этапов. В Формуле-1 из 17 запланированных гонок состоялись на сегодняшний день те же 14. Но какая разница в результатах! В Ф-1 на 14 этапов пришлось всего 4 победителя, а в MotoGP за то же число Гран-при на первой ступеньке пьедестала побывали аж 9 разных пилотов, причём никому не удалось выиграть больше трёх Гран-при (по 3 победы у Фабио Куартараро и Франко Морбиделли, по 2 выигранные гонки у Мигеля Оливейры и по разу сильнейшими становились Брэд Биндер, Андреа Довициозо и Маверик Виньялес, Алекс Ринс и Хоан Мир, причём последний взял титул с единственной победой в сезоне). И такого развития событий в MotoGP вряд ли кто-то мог ожидать.

С момента дебюта в 2013 году Марка Маркеса все привыкли к тому, что за победу сражается юный испанец, а основные его конкуренты — пилоты заводских команд Ducati и Yamaha. И если вдруг вчерашний дебютант ошибётся, то выпавшее из его рук знамя подхватит кто-то из соперников и скорее всего это будет опытнейший Валентино Росси, но реальность оказалась куда интереснее самых смелых прогнозов.

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В первой же гонке 2020 года Маркес упал и сломал руку — ситуация для мотогонок нормальная, но последовавшее развитие событий оказалось из ряда вон. В попытке форсировать восстановление после проведённой операции Марк только усугубил свою травму, и возвращение на трассу постоянно откладывалось. В какой-то момент стало понятно, что чемпионат упущен, а потому торопиться не стоит — в итоге испанец и Honda приняли решение сосредоточиться на подготовке к следующему году и действующий чемпион превратился в чемпиона с приставкой «экс».

Если учитывать, что Маркес молод и находится в руках высококлассных специалистов, которые обеспечат реабилитацию и необходимую тестовую программу перед возвращением в седло техники MotoGP, не приходится сомневаться — в сезоне-2021 Марк включится в борьбу за титул с первого же этапа. А вот его соперниками, похоже, будут совсем не те, с кем он сражался в 2019-м.

Чемпионы MotoGP 2020 года: Энеа Бастианини, Хоан Мир и Альберт Аренас Фото: Mirco Lazzari gp/Getty Images

Провал Росси, «Ямахи» и «Дукати»

В отсутствие Маркеса неприятным сюрпризом стало отсутствие скорости у пилотов заводских Yamaha и Ducati — всего одна выигранная силами Маверика Виньялеса гонка на счету Monster Energy Yamaha MotoGP да две победы у Ducati Team, завоёванные Андреа Довициозо и Данило Петруччи. Ни одной победы у Валентино Росси, который за сезон довольствовался единственным подиумом, ни одной победы у Repsol Honda Team. С последней всё понятно — потеря фаворита команды сразу же поставила крест на чемпионских амбициях коллектива, поскольку уход Хорхе Лоренсо по окончании сезона-2019 и подписание контракта от безысходности с Алексом Маркесом, дебютантом MotoGP, явно не способствовало борьбе за высокие позиции.

Пилотам Yamaha, похоже, не подошёл новый мотоцикл, двигатель которого к тому же оказался не самым надёжным, что привело к разбирательствам под занавес сезона и потере очков в командном зачёте. В Ducati Team традиционно байк оказался не самым простым и дружелюбным пилотам, и дополнительно усугубили ситуацию новые покрышки Michelin, которые было сложно прогреть, а самим пилотам пришлось менять свой стиль управления и всё без толку. Плюс долго оставался нерешённым контрактный вопрос, а в условиях неопределённости в будущем и тем более после того, как стало ясно, что ни Довициозо, ни Петруччи не останутся в команде на следующий сезон, пилотам искать мотивацию для развития мотоцикла было сложно.

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Отчасти тем же можно объяснить и провал Доктора. Росси стал единственным пилотом MotoGP с диагностированным коронавирусом, что вынудило Валентино пропустить обе гонки в Арагоне, но и без этого сезон стал для титулованного итальянца провальным. Завоевав свой 199-й подиум в карьере в MotoGP, Росси оказался словно заколдован — ни своего 200-го попадания в топ-3 на финише, ни тем более 90-й победы в топовом классе добиться не удалось.

Но 41-летний гонщик вешать шлем на гвоздь не намерен — да, заводская команда после 15 лет сотрудничества с Валентино продлевать контракт с ним не стала, предпочтя ему молодого таланта Фабио Куартараро, но совсем без места Росси не остался. Он отправился в частную Petronas Yamaha SRT на место французского пилота — «Доктору» пообещали мотоцикл в заводской спецификации и полную поддержку завода, так что в отсутствие гигантского прессинга итальянец вполне может преподнести приятный сюрприз в 2021 году.

Примеры тому можно найти в прошедшем сезоне, где в отсутствие явного лидера, тотальное доминирование которого демотивировало всех остальных, смогли заявить о себе те, кто прозябал на вторых ролях.

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Маркес закончит вечеринку?

Минувший чемпионат показал: когда судьба гонки не решена ещё до старта, у пилотов словно открывается второе дыхание, что гарантирует яркие и непредсказуемые сражения до самого финиша и борьбу за титул до самого последнего этапа. В таких ситуациях очевидные вроде бы фавориты внезапно уступают тем, на кого никто бы и не поставил, а по ходу сезона лидеры способны быстро разбазарить всё своё преимущество и вновь оказаться в догоняющих позади тех, кто, возможно, и не коллекционировал поулы и победы, но зато стабильно набирал очки.

В 2020 году в MotoGP фанатам посчастливилось наблюдать всё, что только можно пожелать — острую борьбу с непредсказуемым исходом на каждом этапе, леденящие кровь аварии и зрелищные обгоны, провалы фаворитов и сюрпризы от вроде бы аутсайдеров и, самое главное, что имя чемпиона было названо практически в последний момент.

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Если Марк Маркес в 2021-м вернётся в той же форме, что был в 2019-м, то повторения такого феноменального сезона можно не ждать. С другой стороны, нас ждут новые имена и трансферы внутри MotoGP — как показывает опыт, блестящие результаты в частной команде вовсе не гарантируют столь же ярких выступлений в заводском коллективе, а вот «дауншифтинг» с переходом в независимую команду из заводской вполне может означать начало новой истории успеха.

Вовсе не обязательно менять технический или спортивный регламент в поисках способа оживить борьбу в серии — иногда достаточно вынести за скобки уравнения борьбы за титул очевидного лидера, хотя бы на сезон, чтобы задача вновь обрела множество неизвестных и чемпионат заиграл новыми красками. Не намекаем ни на какое членовредительство, но Liberty Media, очевидно, есть чему «поучиться» у Dorna Sports, а у «Мерседеса» достаточно молодёжи, которую можно было бы обкатать в статусе напарника Валттери Боттаса.