Насчитали Льюису более 30 рекордов! И это ещё не все достижения Шумахера и Сенны пали.

Хэмилтон побил в Ф-1 море рекордов. Но по проценту побед ему до лидера ой как далеко!

На недавнем Гран-при Турции Льюис Хэмилтон обеспечил себе седьмое чемпионство в Формуле-1, сравнявшись с легендарным рекордом Михаэля Шумахера. Мы покопались в статистике и нашли ещё три десятка непревзойдённых достижений британца.

Победы

У Хэмилтона больше всех побед в Формуле-1 — 94. Это 35,61% от числа его стартов (не рекорд — Фанхио выиграл 47,06% своих гонок).

Хэмилтону принадлежит рекорд по числу стартов без перерыва — 264, начиная с Гран-при Австралии 2007 года и заканчивая минувшим Гран-при Турции (Баррикелло не стартовал во Франции в 2002-м, у бразильца максимум — 167 стартов подряд, а у Райкконена был двухлетний перерыв). Серия продолжается.

Льюис также обладает рекордом по количеству финишей подряд. Последний на данный момент сход британца датирует Гран-при Австрии 2018 года. С тех пор прошло 47 гонок. Серия продолжается.

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Хэмилтон выиграл больше различных Гран-при, чем любой другой гонщик — 28 (Михаэль Шумахер выиграл 22 разных Гран-при, Феттель — 21).

Хэмилтон выигрывал гонки Формулы-1 на 29 автодромах — это тоже рекорд (Михаэль Шумахер побеждал на 23 трассах, Прост — на 22).

Льюису принадлежит рекорд по числу побед в домашнем Гран-при — 7. На втором и третьем местах идут Прост и Кларк — 6 и 5 побед соответственно.

Хэмилтон лидировал хотя бы один круг в 161 гонке (Шумахер — 142, Феттель — 105). Кроме того, в 2014-2015 годах он установил рекорд по числу таких гонок подряд — 18.

Льюис Хэмилтон Фото: Getty Images

Хэмилтон выиграл больше всех гонок с поула — 57. Кроме того, он лидирует по числу побед с поула при лидировании от старта до финиша — 22.

Льюис вышел на первое место по числу километров лидирования — 25 597 (у Шумахера — 24 148, у Феттеля — 18 129). Отметим, что по числу кругов лидирования первый по-прежнему Михаэль — 5111 кругов против 5043 у Хэмилтона.

Хэмилтону принадлежит рекорд по числу побед в сезоне, в котором он не стал чемпионом, — 10 побед в сезоне-2016.

Хэмилтон побил рекорд Шумахера. Но стал ли он лучшим в истории? В вечном споре «кто лучший в истории» у сторонников Михаэля осталось лишь полтора аргумента.

Льюис провёл больше гонок с одним и тем же производителем моторов, чем кто-либо другой — 264 Гран-при с силовыми установками «Мерседес». Второе и третье места занимают Райкконен и Шумахер — 186 и 180 гонок с моторами «Феррари».

В Турции Хэмилтон опередил Шумахера по числу побед в составе одной команды: за «Мерседес» Льюис выиграл 73 Гран-при, на один больше, чем Михаэль за «Феррари».

Хэмилтон делит с Шумахером рекорд по количеству побед в одном Гран-при: Льюис восемь раз выигрывал Гран-при Венгрии, Михаэль восемь раз победил в Гран-при Франции.

Поулы

Хэмилтон завоевал больше поулов в Формуле-1, чем любой другой гонщик, — 97. Второе место занимает Шумахер (68), третье — Сенна (65).

Льюис делит с Шумахером и Сенной рекорд по количеству поулов на одном и том же Гран-при: Хэмилтон восемь раз выигрывал поул Гран-при Австралии, Айртон столько же выиграл квалификаций на Гран-при Сан-Марино (включая этап 1994 года), а Михаэль — на Гран-при Японии.

Главный скандал в карьере Шумахера: история злополучной Аделаиды-94 и первого титула Эдриан Ньюи жалел, что пропустил ту гонку — он считает, что мог бы спасти Хилла и отобрать у Шумахера чемпионство.

Хэмилтон лидирует по количеству проведённых подряд сезонов, в которых выиграл хотя бы один поул, — 14, начиная с дебютного сезона. Серия продолжается.

Хэмилтон выигрывал поулы к 27 различным Гран-при (Феттель к 23, Прост — к 20).

Льюис выигрывал поулы на 29 различных трассах (Феттель на 23 трассах, Прост — на 22).

Кроме того, британец установил рекорд по числу поулов в дебютном сезоне — 6.

Подиумы

Хэмилтон поднимался на подиум чаще любого другого пилота Формулы-1 — 163 раза. Второе место со 155 подиумами занимает Шумахер, третий — Феттель со 121 подиумом. Кроме того, Льюис делит с двумя немецкими чемпионами рекорд по количеству подиумов за сезон — 17.

Михаэль Шумахер Фото: Getty Images

Льюис также обладает рекордом по количеству подиумов подряд начиная с дебютной гонки. Девять своих первых Гран-при Хэмилтон закончил в топ-3.

Очки

Система начисления очков в Формуле-1 несколько раз менялась, тем не менее стоит упомянуть, что Хэмилтон в общей сложности набрал 3738 баллов — больше, чем кто-либо другой. Вторым идёт Феттель (3018), третьим — Алонсо (1899).

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Британец также опережает других по среднему количеству заработанных очков — в каждой из 264 гонке он в среднем зарабатывает по 14,16 балла. Вторым идёт Феттель (11,88), третьим — Боттас (9,71).

Также Льюис лидирует по количеству результативных финишей — он 227 раз набирал очки. Второе место у Шумахера (221), третье — у Райкконена (215). Другими словами, Хэмилтон набирает очки в 85,98% случаев — это тоже рекорд, если не учитывать «500 миль Индианаполиса», входившие в календарь Ф-1 в 50-х.

Кроме того, Хэмилтону принадлежит рекорд по количеству результативных гонок подряд — 47. Серия продолжается. Второе место в этом рейтинге тоже занимает Льюис — в 2016-2018 годах он набирал очки в 33 гонках подряд. Лучший результат всех остальных пилотов — 27 гонок Райкконена подряд в 2012-2013 годах.

Вместе с этим Льюис лидирует по количеству набранных подряд очков — после схода в Шпильберге в 2018-м, он набрал 937 очков.

Хэмилтон занимает первое место по числу набранных за сезон очков (413 в 2019-м). И второе (408 в 2018-м). А ещё шестое (2014), седьмое (2015), восьмое (2016) и девятое (2017) места. Помимо Льюиса в топ-10 этого рейтинга попали лишь Феттель (дважды), Росберг и Боттас.

В 2007 году Хэмилтон установил рекорд как самый молодой лидер чемпионата — на Гран-при Испании ему было 22 года и 126 дней.

Тест. Вспомните всех чемпионов Формулы-1 за 7 минут? То, что Хэмилтон догнал Шумахера по титулам, все в курсе. Но вспомните ли вы всех, кто становился чемпионом Формулы-1?

Титулы

О том, что Хэмилтон сравнялся с Шумахером по количеству титулов, мы напомнили в начале текста, но Льюис также делит с Жаком Вильнёвым рекорд по числу проведённых до чемпионства сезонов — 1. Кроме того, Хэмилтон и Вильнёв опережают других по позиции в чемпионате в дебютном сезоне — оба были вторыми.