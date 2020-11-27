Высадят ли Квята и быть ли новому россиянину в Ф-1? Концовка сезона Ф-2 невероятно важна

До конца чемпионата осталось четыре гонки, а претендентов на титул девять. И как же важны итоги для трансферов в Ф-1!

После небольшого перерыва Формула-1 возвращается на трассы, а с ней и Формула-2, самая престижная из молодёжных серий. У юниоров до конца сезона осталось лишь два этапа: традиционный в Бахрейне и ещё один — по внешнему контуру трассы. Главные интриги финальной части сезона — в обзоре «Чемпионата».

Станет ли Шумахер чемпионом?

За два этапа до конца сезона сын Михаэля Шумахера лидирует в чемпионате с отрывом в 20 с лишним очков. Такое преимущество ничего не гарантирует, ведь в розыгрыше ещё почти сотня баллов, но всё же выглядит неплохим подспорьем. Тем более на фоне темпа, который взял Мик на предыдущих этапах. Последние 11 гонок немец закончил не ниже шестого места — удивительная стабильность по меркам Формулы-2.

Мик Шумахер Фото: Mark Thompson/Getty Images

Главный соперник Шумахера — Каллум Айлотт, его товарищ по Академии «Феррари». При этом, судя по всему, Айлотт, как и Роберт Шварцман, останется без места в Формуле-1 на следующий год — и если победит Шумахера в борьбе за титул, то произведёт впечатление на весь паддок… но лишится возможности продолжать выступать в Ф-2 (по правилам чемпионата обладателю титула запрещено участвовать дальше). В связи с этим возникает коллизия: если «Феррари» продолжит поддерживать Айлотта и готова выделить ему бюджет на ещё один (третий) сезон в Ф-2, то Каллуму выгоднее проиграть титул.

В общей сложности формальные шансы на титул сохраняют девять пилотов. Помимо Шумахера и Айлотта, это дебютанты Юки Цунода и Кристиан Лундгор, россияне Роберт Шварцман и Никита Мазепин, два ветерана — Луи Делетраз и Лука Гьотто, а также китайский гонщик Чжоу Гуаньюй — последние трое, впрочем, так далеко, что реальных шансов на чемпионство у них уже не осталось.

По стопам: Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1 Немец уже готовится дебютировать в Формуле-1, но вскоре его примеру рассчитывают последовать сыновья Алези, Баррикелло и Монтойи.

Получит ли Цунода суперлицензию?

Юки Цунода за два этапа до конца сезона занимает третье место и является вторым после Айлотта соперником Шумахера в борьбе за титул. Но для японца куда важнее удержаться в топ-5 общего зачёта — эта позиция гарантирует ему получение суперлицензии, необходимой для дебюта в Формуле-1. Как дал понять сам пилот, Хельмут Марко обещал ему место в «Альфа Таури», если тот справится с задачей.

Юки Цунода Фото: Mark Thompson/Getty Images

Цунода выступает в Европе лишь второй год — в прошлом сезоне он гонялся в Формуле-3 и занял не самое блестящее девятое место, хотя в конце года одержал победу в Монце и ещё дважды поднимался на подиум. Но в сезоне-2020 Юки превзошёл ожидания и с первых же этапов оказался одним из быстрейших. 20-летний гонщик время от времени допускает ошибки, причём довольно грубые, но если в Бахрейне обойдётся без них, суперлицензия у него в кармане.

Пугающая авария в Сочи: скорость под 300 и пожар. Гонку даже не смогли возобновить. Видео Горящую машину почему-то долго не начинали тушить — есть вопросы по безопасности.

А Никита Мазепин удержится в топ-7?

По слухам, Никита Мазепин уже подписал контракт с «Хаасом» на выступления в Формуле-1 в следующем году, однако у него пока тоже нет суперлицензии. За счёт второго места в GP3 в 2018-м и «бронзы» азиатской Ф-3 прошлой зимой у Мазепина 32 балла, а для получения суперлицензии нужно 40. То есть Никите не хватает лишь восьми баллов, и получить их можно даже за седьмое место в Формуле-2. Сейчас Мазепин занимает шестую строчку — с запасом в 18 очков.

Мазепин и Цунода на подиуме в Спа Фото: Lars Baron/Getty Images

Никита Мазепин выступает в «формульных» гонках с 2014 года, он прошёл Ф-2, Ф-3 — и новую, и старую, европейскую, и британскую, и теперь вышел на пик формы — две победы и ещё три подиума в сезоне. Побед могло быть и три, но в Бельгии россиянина оштрафовали за то, что в борьбе с Цунодой он не оставил японцу места. В общем, всё выглядит так, что удержаться в первой семёрке чемпионата проблемы для Никиты не составит. И тогда — здравствуй, «Хаас»?

Готов ли Шварцман к Формуле-1 и почему у него случился спад? Отвечает босс Роберта в Ф-2 Глава «Премы» — об успехах и неудачах россиянина, аварии Роберта с Миком Шумахером и недовольстве конкурентов в Сочи.

Блеснет ли Роберт Шварцман?

В начале года основные надежды российских болельщиков были связаны с Робертом Шварцманом — он одержал две победы в пяти первых гонках и возглавил общий зачёт. Увы, с тех пор Роберту лишь один раз удалось финишировать первым — в спринте в Бельгии, а из-за технических проблем в Италии и неудачного этапа в Сочи Шварцман откатился на пятое место в чемпионате.

Роберт Шварцман с инженером Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Впрочем, даже несмотря на падение результатов, в своём дебютном сезоне Роберт держится неплохо. Этого, к сожалению, не хватило, чтобы уже на следующий год получить место в Формуле-1. Всё говорит о том, что россиянин останется в Ф-2 на второй сезон — пресс-служба «Феррари» даже успела прозрачно намекнуть на это в видеоинтервью с гонщиком, но потом спешно вырезала кусок с «фальстартом». Лучшим ответом на такое решение Маранелло стали бы победы в Бахрейне.

«Ну очень хочу в Ф-1!» Шварцман — о тестах с «Феррари», странностях в сезоне Ф-2 и бизнесе Большой разговор с российским пилотом – не только о «Феррари» и взлётах и провалах в Ф-2, но и работе в семейном бизнесе и смелых соцсетях.

Последние гастроли Маркелова?

Предстоящие этапы в Бахрейне могут стать последними в Формуле-2 для Артёма Маркелова — одного из самых опытных и ярких пилотов первенства. Маркелов дебютировал в этой серии в 2014 году — она тогда называлась GP2, и на второй сезон впервые поднялся на подиум, а в 2016-м завоевал победу в Монако. Позднее Артём победил в Монте-Карло ещё раз и занял в одной из гонок второе место, став главным специалистом первенства по этой трассе.

Артём Маркелов Фото: Charles Coates/Getty Images

В этом году, увы, о таких успехах оставалось лишь мечтать — HWA Racelab оказалась не готова к сезону: когда с машиной не было проблем, не подходили настройки. За весь сезон Маркелов, ранее сражавшийся в Ф-2 за чемпионство, лишь пару раз набрал очки. Винить Артёма тут не в чем — с такими же проблемами столкнулся Джулиано Алези, который вообще ушёл из HWA посреди сезона. Причём для Алези выезд в Бахрейн тоже может стать последним в рамках Ф-2.

Нам же остаётся лишь пожелать удачи россиянину в оставшихся гонках — в 2017-2018 годах, выступая за Russian Time, он дважды победил в Бахрейне. Надеемся, что под конец года Артёму удастся блеснуть и забыть этот сезон как ночной кошмар.