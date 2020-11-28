У Макса Ферстаппена был небольшой шанс побороться с «Мерседесами», но Хэмилтон проехал идеальный круг.

«Ред Булл» снова был близок, но не смог: Хэмилтон выиграл поул в Бахрейне, Квят — в топ-10

«Ред Булл» не смог

В пятницу преимущество «Мерседес» казалось убедительным, но в субботу утром, когда Макс впервые по-настоящему попробовал атаковать на «софте», быстрее оказался «Ред Булл». Впрочем, первые попытки финального сегмента квалификации всё равно остались за немцами: Льюис Хэмилтон проехал круг за 1:27.677 и на полторы десятых превзошёл Ферстаппена. Валттери Боттас после первых попыток остался только третьим.

Во второй попытке Льюис проехал ещё быстрее — 1:27.264, смог прибавить и Боттас, поднявшийся на вторую строчку, а вот Макс в итоге остался только третьим. Зато на четвёртую позицию на последних секундах прорвался Алекс Албон, разбивший машину в тренировках накануне. Кроме того, третье место Макса не слишком расстроило: «О, стартуем с чистой части решётки».

Пятое место в борьбе с гонщиками «Рено» завоевал Серхио Перес. Даниэль Риккардо и Эстебан Окон остались шестым и седьмым, восьмую позицию занял Пьер Гасли, а девятым стал Ландо Норрис. Даниил Квят во второй раз сезоне пробил в финал квалификации, но показал десятое время.

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«Феррари» проиграла «Альфа Таури»

Главным событием второго сегмента стал вылет Карлоса Сайнса на первом же быстром круге — испанец заблокировал на торможении задние колёса и ещё до апекса встал поперёк направления движения. Чтобы эвакуировать «Макларен», судьи приостановили заезды красными флагами, и в итоге у пилотов осталось лишь по одной попытке.

Решающим моментом стали круги пилотов «Феррари» — оба уступили Квяту с Гасли и в итоге остались на 11-м и 12-м местах. Это уже вторая квалификация подряд, в которой ни один из гонщиков «Скудерии» не смог пробиться в финал. И, к слову, это уже вторая квалификация подряд, в которой Феттель опередил Леклера.

На 13-й позиции расположился Лэнс Стролл, который по ходу всего уик-энда очень много уступает Серхио Пересу. Например, в этой части квалификации канадец оказался на 0,65 секунды медленнее. Джордж Расселл — единственный, кто рискнул проехать быстрый круг на «софте», — занял в итоге 14-е место, ну а на последней строчке расположился Карлос Сайнс. 15-е место стало для испанца худшим результатом в этом сезоне.

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«Альфа Ромео» и «Хаас» остались в Q1

В первом сегменте из борьбы в полном составе выбыли «Альфа Ромео» и «Хаас». 16-е место занял Антонио Джовинацци, Кими Райкконен стал 17-м — и впервые за четыре квалификации уступил напарнику. Кевин Магнуссен показал 18-е время, опередив Ромена Грожана на 0,03 секунды, а замкнул протоколы Николас Латифи.

Отметим, что четырежды в шести последних квалификациях именно эти пятеро пилотов выбывали в Q1.

Гран-при Бахрейна стартует в воскресенье 29 ноября в 17:10 по московскому времени.