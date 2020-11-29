На старте гонки Ф-1 машина от удара взорвалась и развалилась! Грожан выжил просто чудом!

О чём думал Ромен, когда начал подрезать Квята? Счастье, что сегодня не произошло трагедии.

Очередной этап Формулы-1 едва не завершился трагедией — уже в четвёртом повороте Гран-при Бахрейна между Роменом Грожаном и Даниилом Квятом произошёл контакт, после чего болид «Хааса» на огромной скорости выбросило в отбойники. Машина пробила металлические рельсы безопасности и мгновенно загорелась.

Момент аварии

На протяжении несколько минут не было ясно, что именно произошло — на место мгновенно выехали медики, и лишь после того, как стало ясно, что ни гонщик, ни маршалы не получили угрожающих жизни травм, показали повтор.

Грожан покидает место аварии

Контакт произошёл в суматохе на скоростной прямой. Перед Роменом Грожаном замедлился один из «Макларенов», шедший параллельно гонщикам «Феррари». Грожан мог бы просто отпустить газ, но решил рискнуть и сместился вправо, чтобы объехать всю замедлившуюся группу. Но француз не учёл, что правее ехал Квят, и в итоге налетел на его «Альфа Таури», после чего уже никак не мог повлиять на движение машины.

Грожан после аварии

Удар в итоге получился настолько сильным, что машину буквально разорвало на части — отсек двигателя стоял в одном месте, кокпит и капсула безопасности — точнее то, что от них осталось, — в другом.

Лицо Грожана в медицинском автомобиле лишь на мгновение попало в трансляцию, но было видно, что гонщик сам понял, что только что едва не погиб. Дальнейшие повторы показали, что Ромен сам выбрался из горящей машины — просто удивительно! Маршалы помогли ему покинуть место пожара и добраться до медицинского автомобиля. Грожана на всякий случай отправили в больницу, но первичные обследования показали: Ромен избежал серьёзных травм, просто чудо!

Работники трассы восстанавливают отбойник

На момент написания заметки работники трассы в Бахрейне восстанавливают металлические барьеры безопасности. Ну а пока можно констатировать: вполне вероятно, что введённая не так давно защита головы гонщика под названием «гало» сегодня спасла Грожану жизнь.