Грожан чуть не погиб, Квят перевернул Стролла: Гран-при Бахрейна превратился в боевик

Хэмилтон одержал очередную победу, а Квяту так и не удалось набрать очки — он поучаствовал в двух авариях.

Две аварии за три круга

На старте Боттас не смог как следует разогнаться с грязной части решётки и мгновенно упустил Хэмилтона, беспомощно наблюдая, как проезжает Ферстаппен, и откатился на шестую позицию — вперёд вырвались даже Перес, Албон и Риккардо.

Правда, борьба продолжалась совсем недолго — уже в четвёртом повороте между Квятом и Грожаном в конце пелотона произошёл контакт — россиянин ехал по своей траектории, но «Хаас» начал смещаться правее и налетел на колесо «Альфа Таури». Автомобиль Грожана выбросило с трассы прямо в отбойники — и после удара машину мгновенно охватило пламя. Гонщик, к счастью, покинул автомобиль, но самостоятельно добраться до медицинского автомобиля не мог — француза вели под руки медики. Заезд, разумеется, остановили красными флагами.

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Почти полтора часа персонал трассы восстанавливал разрушенные барьеры, и лишь затем дирекция гонки решила возобновить заезд. Хэмилтон вновь уверенно разогнался со своей позиции, а вот у Ферстаппена на чётной стороне решётки возникла пробуксовка, но голландец сумел сначала заблокировать Боттаса, а в первом повороте отбиться от Переса.



И вновь гонка продолжалась недолго: в восьмом повороте после контакта со всё тем же Даниилом Квятом перевернулась машина Лэнса Стролла. К счастью, гонщик вновь самостоятельно покинул кокпит. Однако к третьему кругу пелотон потерял уже вторую машину. Пока убирали «Рейсинг Пойнт», на трассу выехал автомобиль безопасности, и Валттери Боттас воспользовался возможностью перейти на «хард». Теперь, правда, финн шёл лишь 16-м.

Второй «медиум» для Льюиса, «хард» — для Макса

Рестарт прошёл без приключений — Хэмилтон, Ферстаппен и Перес сохранили позиции в первой тройке, далее расположились Албон и Норрис, а Окон попал под плотный прессинг Шарля Леклера. В этой паре, впрочем, обгонов так и не произошло, а вот Карлос Сайнс прошёл Риккардо и Гасли и вышел на восьмую позицию.



На двух обгонах Сайнс не остановился и спустя несколько кругов в красивой борьбе прошёл Шарля Леклера и теперь шёл седьмым. Шарль потерял ритм и почти сразу же уступил Даниэлю Риккардо. Угнаться за «Рено» «Феррари» было не по силам, Леклер отставал от австралийца и вскоре пропустил к тому же и Пьера Гасли. А вот Даниил Квят так и не смог пройти гонщика «Скудерии» и застрял позади него на 11-м месте.



Хэмилтон тем временем уверенно контролировал гонку впереди и оторвался от Ферстаппена на 3,5 секунды. Однако на первом пит-стопе британец взял второй подряд комплект «медиума» и обязан был ехать в боксы ещё раз, а вот Ферстаппен перешёл на «хард» и в теории мог добраться до финиша без дополнительных остановок. Два лидера гонки шли в одном темпе, разрыв стабилизировался на уровне 4-4,5 секунды, и вопрос был лишь в том, протянет ли комплект на машине Ферстаппена.

Серхио Перес, всю дистанцию занимавший третью позицию, отстал от пары лидеров на 16 секунд и уже никак им не угрожал, зато Чеко оторвался от Албона почти на четыре секунды. Позади же первой четвёрки настоящие чудеса творил «Макларен» — Норрис закрепился на пятой позиции, а Сайнс, после пит-стопа оказавшийся позади Риккардо и Окона, опередил обоих на трассе.

Гонка шла своим чередом, пока на 35-м круге в боксы не свернул Макса Ферстаппен — голландцу хватило шин лишь на 14 кругов, и он взял свежий комплект «харда». Кругом спустя второй пит-стоп совершил Хэмилтон — Льюис вернулся на трассу лидером, в пяти секундах впереди Макса.

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Албон на подиуме вместо Чеко

На свежих шинах Хэмилтон с Ферстаппеном по-прежнему шли в равном темпе, разрыв между пилотами стабилизировался на уровне трёх секунд, но за десять кругов до финиша в «Ред Булл» бросили затею догнать Льюиса и ещё раз позвали Макса в боксы — отрыв от Переса позволял сменить шины без потери позиции, и под финиш Ферстаппен поставил лучший круг гонки.



Третьим к финишу должен был приехать Серхио Перес — это был бы его второй подряд и десятый подиум в карьере, однако за несколько кругов до финиша на его машине сгорел двигатель. Мексиканец остановил полыхающий автомобиль на обочине, а судьи выпустили на трассу автомобиль безопасности.



Эвакуировать автомобиль быстро не удалось, и гонка в итоге закончилась в режиме жёлтых флагов. Третье место занял Александер Албон — и это его второй подиум в карьере. Ландо Норрис и Карлос Сайнс заняли четвёртое и пятое места, а шестым гонку закончил Пьер Гасли — француз, в отличие от других, не поехал на второй плановый пит-стоп и за счёт этого смог опередить гонщиков «Рено». Риккардо и Окон в итоге заняли седьмое и девятое места, между ними вклинился Валттери Боттас — финн так и не смог отыграться после провального старта и набрал всего четыре очка. Замкнул топ-10 Шарль Леклер.

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Даниил Квят занял 11-е место. Россиянин одним из первых совершил плановый пит-стоп, но затем оказался в трафике, из которого выбраться уже не смог. Вероятно, сыграли роль повреждения, полученные после контактов с Грожаном и Строллом.

В общем зачёте по итогам 15 этапов лидирует Льюис Хэмилтон, который ещё в предыдущей гонке обеспечил себе чемпионство. Второе место по-прежнему занимает Валттери Боттас, но его отрыв от Макса Ферстаппена сократился до 12 очков. На четвёртую позицию поднялся Даниэль Риккардо, опередивший Серхио Переса и Шарля Леклера, а на седьмую строчку вышел Ландо Норрис.



В Кубке конструкторов «Мерседес» и «Ред Булл» уже обеспечили себе первое и второе места, а в борьбе за третью строчку вперёд вырвался «Макларен». «Рейсинг Пойнт» после двойного схода в Бахрейне уступает Уокингу 17 баллов. «Рено» и «Феррари» по-прежнему на пятом и шестом местах.



Следующий этап — Гран-при Сахира — пройдёт 4-6 декабря.