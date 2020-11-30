Албон на подиуме, но не убедил, Стролл — немногим лучше Грожана. Оценки за ГП Бахрейна

15-й этап Формулы-1 — в ультрасубъективных оценках автора.
Льюис Хэмилтон — 9
У Хэмилтона вновь не было соперников, а сам он выступил безупречно. Отличный круг в квалификации, сильный старт, не менее сильный рестарт и стабильный отрыв в 4-5 секунд от Ферстаппена на протяжении всей гонки. Победа Льюиса была настолько очевидной, что даже в «Ред Булл» бросили попытки его догнать и вместо этого решили поставить быстрейший круг.
Макс Ферстаппен — 9
Ферстаппен сделал всё, что было в его силах. После третьего места в квалификации к первому повороту он был вторым, но догнать «Мерседес» впереди не представлялось возможным.
Карлос Сайнс — 9
Испанцу не повезло в квалификации — из-за проблем с тормозами он стартовал лишь 15-м, однако блестящий темп и серия уверенных и красивых обгонов позволила пробиться на пятое место. Это, к слову, уже пятая гонка подряд, в которой Карлос финиширует не ниже седьмой позиции. За этот период Сайнс набрал 44 очка — больше только у Хэмилтона и Ферстаппена.
Серхио Перес — 9
Гонка в Бахрейне должна была стать вторым подряд подиумом Переса — гонщик, лишившийся контракта на следующий год, продемонстрировал, что способен дать фору по меньшей мере половине пелотона. Если бы на рестарте Чеко повезло чуть больше, он почти наверняка опередил бы Ферстаппена — не факт, что Макса удалось бы удержать позади, но борьба получилась бы красивая.
Пьер Гасли — 8,5
Француз стал одним из героев гонки за счёт того, что не побоялся пройти дистанцию с одним плановым пит-стопом. При этом важно понимать, что Бахрейн оказывает очень большую нагрузку на шины и сберечь их было очень непростой задачей. Реализовать такую тактику, помимо Гасли, пытались Магнуссен и Джовинацци, но не преуспели, а под финиш и вовсе поехали за свежими шинами. Пьер в итоге остался единственным, кому удалось.
Ландо Норрис — 8
Ландо Норрису повезло с аварией Грожана: на старте британец повредил антикрыло и неминуемо откатился бы в конец пелотона, если бы не возможность починить машину под красными флагами. В остальном британец чётко реализовал тактику и в конце концов занял четвёртое место — это его лучший результат после Гран-при Италии.
Шарль Леклер — 8
В Бахрейне «Феррари» не хватало скорости на прямых, а потому в борьбе за позицию Леклер мало что мог сделать, хотя пытался зацепиться за каждый шанс. На рестарте Шарль смело пошёл в атаку в первом повороте, чем сильно раздосадовал Феттеля, но все усилия принесли Леклеру лишь одно очко.
Джордж Расселл — 8
В Бахрейне Расселл провёл одну из лучших гонок в сезоне — на первом отрезке британец шёл впереди пилотов других команд-аутсайдеров, а на втором комфортно удерживал позади себя Даниила Квята. Наконец перед заключительным автомобилем безопасности Расселл ехал в темпе Феттеля и не позволял четырёхкратному чемпиону мира к себе приблизиться.
Даниэль Риккардо — 7,5
В квалификации гонщики «Рено» выступили намного лучше пилотов «Макларена», но в гонке французские машины оказались медленнее. Не помог и слабый рестарт с места, на котором Риккардо потерял целый ряд позиций и изначально оказался в менее выгодном положении. Если бы не сейфти-кар в конце гонки, Риккардо почти наверняка опередил бы Гасли — но с учётом финиша Переса на третьем месте выше седьмой строчки Дэн всё равно не поднялся бы.
Даниил Квят — 7,5
Для Даниила Квята гонка закончилась фактически на первых кругах — сначала на него налетел Грожан, а после рестарта — Стролл. Судьи решили, что в последнем инциденте виноват россиянин и выписали штраф в десять секунд, что окончательно лишило Квята каких-либо шансов.
Александер Албон — 7
В Бахрейне Албон во второй раз в карьере поднялся на подиум, но откровенно говоря гордиться в этой гонке Алексу нечем — 0,6 секунды отставания от напарника в квалификации и более 30 — в гонке (до пит-стопа Макса для быстрейшего круга). Албон добился главного — дал команде повод продлить контракт, но ощущения действительного прогресса пока нет.
Эстебан Окон — 7
Окон на протяжении всего сезона уступает Риккардо в квалификациях (лишь в дождевой сессии в Шпильберге Эстебану удалось оказаться впереди), но в Бахрейне двух пилотов «Рено» разделили лишь 0,002 секунды. В гонке, правда, Риккардо смотрелся увереннее напарника и превзошёл его в очной дуэли.
Николас Латифи — 7
В квалификации канадский дебютант на хорошо знакомой трассе (в прошлом сезоне он выиграл здесь основную гонку Формулы-2) проиграл напарнику почти 0,9 секунды, а затем довольно робко смотрелся в гонке. Тем не менее на финише канадец оказался впереди обоих пилотов «Альфа Ромео» и единственного уцелевшего «Хааса».
Кими Райкконен — 7
Кими проиграл в квалификации Джовинацци, но полностью компенсировал бы эти потери на рестарте — если бы напарник не притёр финна к стене и не надломился элемент антикрыла. Темп машины упал, и шансов на очки уже не было.
Антонио Джовинацци — 6,5
Не будем слишком винить Джовинацци в поломке крыла Райкконена: Антонио самому пришлось уворачиваться от Стролла. Однако проехать дистанцию с одним пит-стопом Джови так и не удалось, и под финиш он заехал в боксы ещё раз — до этого момента итальянец шёл 12-м и лидировал в группе пилотов команд-аутсайдеров.
Кевин Магнуссен — 6,5
У «Хааса» в Бахрейне темпа нет (и не будет). В квалификации датчанин опередил Грожана, но больше ничего сделать не смог и почти полгонки ехал последним — таким и финишировал.
Валттери Боттас — 5,5
По ходу гонки в Бахрейне у финна было два прокола, но даже это не оправдывает того факта, что Валттери провалился на старте и на самой быстрой машине в пелотоне не смог прорваться выше восьмого места. В двух последних гонках Боттас набрал лишь четыре очка — и при этом у него не было никаких технических проблем.
Себастьян Феттель — 5
Феттель во второй раз подряд опередил Леклера в квалификации, но оба раза не слишком хорошо уехал со стартовой решётки. На рестарте немец и вовсе едва не допустил фальстарт, а затем вылетел в одиннадцатом повороте.
Лэнс Стролл — 4
Рестарт в исполнении канадца получился крайне слабым, он потерял сразу несколько позиций, затем уступил в борьбе с Сайнсом и наконец налетел на автомобиль Квята. То ли Лэнс не смотрел в зеркала, то ли вышел из равновесия после потери позиций, но ответственность за столкновение по большей части лежит на нём.
Ромен Грожан — 3
Гонка в Бахрейне завершилась для Грожана в буквальном смысле самоубийственным манёвром на прямой, когда он не глядя налетел на Квята. Лишь чудом в этот момент оборвалась только гонка, а не жизнь пилота. И уже не в первый раз Ромен попадает в очень странные аварии — Формула-1, к счастью, оказалась к этому готова.
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