Хэмилтон заразился коронавирусом! Завершён ли его сезон и кто заменит Льюиса? LIVE

Внезапные новости из паддока Формулы-1: у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона диагностирован коронавирус. Ещё в воскресенье гонщик «Мерседеса» стоял на верхней ступеньке подиума Гран-при Бахрейна, который он выиграл в близком к доминирующему стиле, а уже в понедельник Хэмилтон почувствовал недомогание. Проведённый тест на коронавирус подтвердил, что Льюис заболел.



Таким образом, британец гарантированно пропустит последний этап сезона-2020 — Гран-при Сахира Формулы-1, который пройдёт в ближайшие выходные, с 4 по 6 декабря. Кто заменит гонщика, на данный момент неизвестно: «Мерседес» продолжает изучать все возможные варианты. А «Чемпионат» собирает последнюю информацию в онлайн-трансляции.