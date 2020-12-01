Хэмилтон заразился коронавирусом! Завершён ли его сезон и кто заменит Льюиса? LIVE

Внезапные новости из паддока Формулы-1: у семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона диагностирован коронавирус. Ещё в воскресенье гонщик «Мерседеса» стоял на верхней ступеньке подиума Гран-при Бахрейна, который он выиграл в близком к доминирующему стиле, а уже в понедельник Хэмилтон почувствовал недомогание. Проведённый тест на коронавирус подтвердил, что Льюис заболел.
Таким образом, британец гарантированно пропустит последний этап сезона-2020 — Гран-при Сахира Формулы-1, который пройдёт в ближайшие выходные, с 4 по 6 декабря. Кто заменит гонщика, на данный момент неизвестно: «Мерседес» продолжает изучать все возможные варианты. А «Чемпионат» собирает последнюю информацию в онлайн-трансляции.
Известный шутник паддока Ф-1 журналист Пабло Элизальде снова в ударе: «Наконец-то для Боттаса сработала тактика никогда не быть слишком близко к Хэмилтону».
Мазепин — гонщик «Хааса»!
И немного не по теме: «Хаас» не стал изменять собственные планы и объявил, что Никита Мазепин станет боевым гонщиком в сезоне-2021! Россия точно не останется без пилотов в Ф-1!
Вандорн полетит в Бахрейн. Но это ничего не значит
В «Мерседесе» заявили, что Вандорн отправится в Бахрейн после участия в тестах Формулы-Е. Но это ни о чём не говорит: так ранее и планировалось.
Заболевание лишило Хэмилтона шансов добиться сразу двух достижений:
— выиграть шестой Гран-при подряд;
— уже в этом сезоне завоевать 100 поул-позишен.
Стоит отметить, что в Бахрейне и Абу-Даби жёсткие требования по карантину для заболевших. До финального этапа в Абу-Даби всего полторы недели, так что вполне вероятно, что для Хэмилтона сезон уже завершён…
Кто заменит Хэмилтона?
А у нас для вас уже готов опрос… Мнение вашего автора — Вольф постарается посадить Расселла, но сможет ли Тото договориться с новыми владельцами «Уильямса»?!
Список потенциальных кандидатов на замену Льюиса собрать легко. Во-первых, это резервные гонщики «Мерседеса» Стоффель Вандорн и Эстебан Гутьеррес. Во-вторых, тесно связанный с «Мерседесом» пилот «Уильямса» Джордж Расселл. Наконец, всё ещё без контракта «суперзамена-2020» немец Нико Хюлькенберг…
В «Мерседесе» рассказали, что Льюис трижды тестировался на прошлой неделе — и все три теста, включая последний в воскресенье, были отрицательными.
«Льюис сейчас изолируется в соответствии с протоколами Covid-19. Помимо лёгких симптомов, в остальном он в хорошей форме, и вся команда желает ему скорейшего выздоровления», — отметили в пресс-службе.
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