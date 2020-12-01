Россия точно не останется без пилота Формулы-1! Мазепин поедет за американскую команду

Россия будет представлена в сезоне-2021 как минимум одним боевым гонщиком. Сегодня было объявлено, что американская команда Формулы-1 «Хаас» подписана многолетнее соглашение с Никитой Мазепиным, сейчас выступающим в Формуле-2. Рассказываем главное об этой сделке.

Кто такой Мазепин

Главные достижения Никиты в молодёжных сериях — второе место в чемпионате GP3 в сезоне-2018 и успешные выступления в нынешнем сезоне Формулы-2. Перед заключительным этапом сезона Мазепин занимает третье место в общем зачёте, на его счету две победы и ещё четыре подиума.

Также Никита может похвастаться большим опытом работы с болидами Формулы-1. Мазепин несколько лет сотрудничал с командой «Форс Индия», участвуя в тестах, а в 2019 году даже опробовал актуальный болид «Мерседеса». Кроме того, у Никиты была активная тестовая программа за рулём более старых машин «серебряных стрел». В общем, по меркам новичка Ф-1 он очень хорошо знаком с техникой чемпионата мира.

Чего ждать от «Хааса»

Увы, не слишком многого. В 2020 году американская команда провалилась. Да, во многом её скромные результаты (три очка и девятое место в Кубке конструкторов) вызваны проблемами с силовой установкой «Феррари», однако точно такой же гибрид стоит на болидах «Альфа Ромео» — а Райкконен и Джовинацци набрали восемь очков, их машина обычно быстрее.

Пилоты «Хааса» жалуются на крайне нестабильную работу болида, что во многом вызвано перегревом в задней части машины, из-за которого подвеска работает нестабильно и просто не позволяет гонщикам и инженерам нормально настроить болид: это нереально, когда почти каждый круг автомобиль ведёт себя по-новому!

В «Хаасе» надеются, что устранят проблему к следующему сезону, а мотор «Феррари» должен стать заметно мощнее. Тем не менее вряд ли стоит ждать от Мазепина и его новой команды геройств. Никита будет учиться, а его команда – готовиться к кардинальной смене правил в сезоне-2022. Вот тогда от набравшегося опыта гонщика уже можно будет ждать результата.

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Что сказал Никита

«Стать пилотом Формулы 1 для меня — мечта всей жизни. Я очень ценю доверие, оказанное мне Джином Хаасом, Гюнтером Штайнером и всей командой. Они дают возможность молодому пилоту, и я им за это благодарен. С нетерпением жду начала наших совместных отношений, как на трассе, так и вне её, и, естественно, хочу продолжать демонстрировать свои способности после сильного сезона Формулы-2. Команда будет обращаться ко мне за отзывами и предложениями, чтобы доработать свой пакет на 2021 год. Я возьму на себя эту ответственность и не могу дождаться, чтобы начать».

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Что сказали в «Хаасе»

Глава команды Гюнтер Штайнер: «Я рад, что Никита Мазепин будет выступать за „Хаас“ в следующем сезоне. Никита подчеркнул свои способности в нынешнем сезоне Формулы-2 рядом побед и подиумов. Он развился в зрелого гонщика, проходя по разным молодёжным категориям. Особенно заметными стали его выступления в GP3, где он стал вице-чемпионом в 2018 году, и в Формуле-2 последние два сезона.

Я в предвкушении от возможности увидеть, чего Никита сможет добиться в Формуле-1, мы с нетерпением ждём момента, когда дадим ему возможность выступать на высочайшем уровне мирового автоспорта. При рекордном расписании Формулы-1 с 23 этапами в 2021 году он сможет основательно поработать на трассе и изучить все нюансы гонок Гран-при».

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Кто будет напарником россиянина

Никто не сомневается, что вторым пилотом «Хааса» окажется сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик. Немец лидирует в нынешнем сезоне Формулы-2, его поддерживает «Феррари», а организаторы Формулы-1 наверняка уже предвкушают рост интереса к чемпионату мира после прихода Мика.

Шумахер-младший выступал в молодёжных сериях чуть ярче Мазепина, но в целом можно сказать, что их карьерные пути схожи. Оба пилота обычно не слишком успешны в дебютных сезонах в новых для себя классах, однако набираются опыта и выстреливают год спустя. Правда, если в случае с Миком подобный расклад был верен всю карьеру, то Никита не слишком выстрелил и на второй год в европейской Формуле-3, зато сразу вступил в борьбу за титул в GP3.

Так или иначе, Никита и Мик приходят в Ф-1 с примерно равным стартовым багажом. Безусловно, всё внимание СМИ будет приковано к Шумахеру, и это, пожалуй, неплохие условия для Мазепина: опережать немца реально, а если это удастся, то авторитет Никиты в глазах журналистов и болельщиков резко возрастёт.

По стопам: Мик Шумахер и ещё 10 детей известных гонщиков на пути в Ф-1 Немец уже готовится дебютировать в Формуле-1, но вскоре его примеру рассчитывают последовать сыновья Алези, Баррикелло и Монтойи.

P.S. Ещё официально не объявлено, но Мазепин практически наверняка отработает с «Хаасом» тесты новичков Формулы-1, которые пройдут в Абу-Даби 15 декабря. В тот же день Роберт Шварцман будет работать в составе «Феррари».