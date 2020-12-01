Мазепин уже с контрактом! Кто займёт оставшиеся четыре места в Формуле-1?

Продолжаем фиксировать последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. По-прежнему неспокойно в царстве «Ред Булл», где никак не могут решить, достаточно ли хорош Александер Албон. Плюс непонятно, получит ли суперлицензию Юки Цунода. Зато в «Хаасе» наконец-то начали подтверждать своих гонщиков: о контракте с Никитой Мазепиным уже объявлено, теперь ждём Мика Шумахера!

Версия от 1 декабря 2020 года

Команда Пилоты с контрактами Кандидаты Мерседес №77. Валттери Боттас №44. Льюис Хэмилтон Феррари №16. Шарль Леклер

№55. Карлос Сайнс Ред Булл №33. Макс Ферстаппен №28. Александер Албон

№11. Серхио Пeрес

№27. Нико Хюлькенберг Макларен №3. Даниэль Риккардо

№4. Ландо Норрис Альпин (Рено) №14. Фернандо Алонсо

№31. Эстебан Окон Альфа Таури №10. Пьер Гасли Юки Цунода

№28. Александер Албон

№26. Даниил Квят Астон Мaртин

(Рейсинг Пойнт) №18. Лэнс Стролл

№5. Себастьян Феттель Альфа Ромео №7. Кими Райкконен

№99. Антонио Джовинацци Хаас Никита Мазепин Мик Шумахер Уильямс №63. Джордж Расселл

№6. Николас Латифи

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