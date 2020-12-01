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Формула-1 в сезоне-2021: кто поедет за «Ред Булл» и «Альфа Таури», составы команд, слухи

«Чемпионат»
Мазепин уже с контрактом! Кто займёт оставшиеся четыре места в Формуле-1?
Интригу сохраняют топы — «Мерседес» и «Ред Булл».
Авто / Формула-1 0

Продолжаем фиксировать последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. По-прежнему неспокойно в царстве «Ред Булл», где никак не могут решить, достаточно ли хорош Александер Албон. Плюс непонятно, получит ли суперлицензию Юки Цунода. Зато в «Хаасе» наконец-то начали подтверждать своих гонщиков: о контракте с Никитой Мазепиным уже объявлено, теперь ждём Мика Шумахера!

Версия от 1 декабря 2020 года

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
Мерседес№77. Валттери Боттас№44. Льюис Хэмилтон
Феррари№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
Ред Булл№33. Макс Ферстаппен№28. Александер Албон
№11. Серхио Пeрес
№27. Нико Хюлькенберг
Макларен№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
Альпин (Рено)№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
Альфа Таури№10. Пьер ГаслиЮки Цунода
№28. Александер Албон
№26. Даниил Квят
Астон Мaртин
(Рейсинг Пойнт)		№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
Альфа Ромео№7. Кими Райкконен
№99. Антонио Джовинацци
ХаасНикита МазепинМик Шумахер
Уильямс№63. Джордж Расселл
№6. Николас Латифи

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

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