Мазепин уже с контрактом! Кто займёт оставшиеся четыре места в Формуле-1?
Интригу сохраняют топы — «Мерседес» и «Ред Булл».
Продолжаем фиксировать последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. По-прежнему неспокойно в царстве «Ред Булл», где никак не могут решить, достаточно ли хорош Александер Албон. Плюс непонятно, получит ли суперлицензию Юки Цунода. Зато в «Хаасе» наконец-то начали подтверждать своих гонщиков: о контракте с Никитой Мазепиным уже объявлено, теперь ждём Мика Шумахера!
Версия от 1 декабря 2020 года
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|№77. Валттери Боттас
|№44. Льюис Хэмилтон
|Феррари
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|Ред Булл
|№33. Макс Ферстаппен
|№28. Александер Албон
№11. Серхио Пeрес
№27. Нико Хюлькенберг
|Макларен
|№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
|Альпин (Рено)
|№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
|Альфа Таури
|№10. Пьер Гасли
|Юки Цунода
№28. Александер Албон
№26. Даниил Квят
|Астон Мaртин
(Рейсинг Пойнт)
|№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
|Альфа Ромео
|№7. Кими Райкконен
№99. Антонио Джовинацци
|Хаас
|Никита Мазепин
|Мик Шумахер
|Уильямс
|№63. Джордж Расселл
№6. Николас Латифи
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
Россия точно не останется без пилота Формулы-1! Мазепин поедет за американскую команду
А напарником у Никиты на 99,9% станет сын Михаэля Шумахера.
Рекомендуем вам
- 1 декабря 2020
-
13:40
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
12:58
-
12:43
-
11:55
-
11:20
-
11:14
-
11:05
-
10:57
-
10:38
-
10:26
-
09:34
-
09:22
-
09:04
-
08:51
-
00:45
-
00:06
- 30 ноября 2020
-
22:46
-
21:31
-
21:02
-
19:51
-
18:45
-
17:27
-
16:30
-
16:26
-
16:14
-
15:30
-
14:40
-
14:35
-
13:56
-
13:47
-
13:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам