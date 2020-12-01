Кто заменит Хэмилтона? Предлагаем «Мерседесу» 5 пилотов — в том числе Сироткина!

Первым на ум, конечно, приходит суперсменщик сезона-2020 Нико Хюлькенберг. Дважды по ходу сезона немцу пришлось сесть в кокпит совершенно незнакомой машины, и оба раза он выступил более чем достойно и набрал очки. А на Гран-при 70-летия Халк и вовсе квалифицировался третьим, уступив лишь Боттасу и Хэмилтону. Было бы чрезвычайно интересно взглянуть на Нико за рулём лучшей машины в пелотоне и его борьбу за подиум.

Правда, далеко не факт, что Тото Вольф готов посадить в кокпит гонщика со стороны. Зачем посвящать пилота во все дела команды, если уже через неделю он может оказаться в «Ред Булл»? Но как тут не вспомнить, что в 2012 году тогда ещё серебряные «стрелы» рассматривали Хюлькенберга на тот случай, если договориться с Хэмилтоном не получится.

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Если Вольф не хочет обращаться к пилотам со стороны, то его главный выбор — Стоффель Вандорн. Карьера бельгийца в Формуле-1 оборвалась в 2018 году, когда он проиграл все квалификации сезона Фернандо Алонсо. Покинув «Большие призы», Стоффель стал гонщиком «Мерседеса» в Формуле-Е и даже завоевал победу в заключительной гонке сезона-2019/2020 — по его итогам, к слову, Вандорн стал вице-чемпионом.

Фото: ABB FIA Formula E/Getty Images

Но и с его кандидатурой есть сложности — динамика и скорости машин Формулы-Е несопоставимы с характеристиками автомобилей Формулы-1, и далеко не факт, что опыт Вандорна окажется сколь-нибудь релевантным. К тому же Гран-при Сахира пройдёт на уникальной трассе, проложенной по внешнему контуру бахрейнского кольца. Растеряться в такой ситуации — проще простого.

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Ещё один вариант из числа собственных гонщиков «Мерседеса» — Эстебан Гутьеррес. В отличие от Вандорна, он регулярно работал на симуляторе немецкой команды и прорабатывал настройки. То есть в теории Эстебан знаком с машиной Хэмилтона, но лишь в теории.

Но если продолжать сравнение с Вандорном, то минус Гутьерреса в отсутствии боевого опыта. Так, на старт гонки Эстебан в последний раз выходил в 2017 году — он проехал несколько этапов IndyCar, но так и не поднялся выше 13-го места. В Формуле-1 мексиканец последний раз выступал в 2016-м — ещё до перехода на шасси с большим уровнем прижимной силы и широкими задними колёсами.

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Более радикальный вариант замены Хэмилтона на своего пилота — забрать на время Джорджа Расселла из «Уильямса». За счёт регулярного опыта в Формуле-1 в последние два сезона Расселл лучше подготовлен к такому испытанию, чем Вандорн или Гутьеррес, но Джордж связан контрактом с «Уильямсом» — и далеко не факт, что его отпустят из Гроува.

Английской команде в таком случае самой придётся искать замену, и вариантов у неё не так много: все инженеры сосредоточены на работе с Расселлом и Латифи, а выезжавший недавно на свободных заездах Рой Ниссани не имеет суперлицензии — ему разрешено участвовать лишь в тренировках. Зато такая лицензия есть у Джека Эйткена, но опыта у британца, считай, нет… Таким образом, «Мерседес» не может принять решение о Расселле самостоятельно.

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Возьмём на себя смелость предложить «Мерседесу» ещё один вариант — Сергей Сироткин. Россиянин в последний раз выходил на старт гонки Формулы-1 в конце 2018-го — вместе с Вандорном, после этого он регулярно выступал в гонках на выносливость, а теперь пилотирует технику GT. Но главное в том, что Сироткин по-прежнему приезжает на этапы в качестве резервиста «Рено», он хорошо знаком с процедурами уик-энда и поддерживает физическую форму. Кроме того, Сергей уже не раз показывал, что сразу «вкатывается» в новую для себя технику.

Фото: Getty Images

Правда, стоит признать, что с «Мерседесом» Сироткин никак не связан, а потому тоже станет вариантом со стороны. И если сравнивать кандидатуру россиянина с Хюлькенбергом, то более привлекательно выглядит Нико — он провёл две сильные гонки в этом году. Так что приглашение Сироткина выглядит маловероятно, но назвать Сергея безумным выбором для «Мерседеса» точно нельзя.