«Деньги рулят». Иностранные болельщики возмутились приходом Мазепина в Формулу-1

Реакция болельщиков на объявление команды «Хаас» о контракте с Никитой Мазепиным была довольно предсказуемой. Решение американцев пригласить россиянина ударила по шансам британца Каллума Айлотта, мексиканца Серхио Переса и некоторых других пилотов — неудивительно, что поклонники из этих стран моментально приступили к критике россиянина. Однако в соцсетях Формулы-1, «Хааса», Формулы-2 и самого пилота оказалось и достаточно болельщиков, вставших на сторону Никиты. Мы собрали самые яркие комментарии.

«Теперь Лэнс Стролл больше не будет самым ненавидимым»

PhiL.IiPp: «Деньги рулят. Айлотта словно ограбили».



Фернандо Брага: «Пьетро Фиттипальди намного лучше! Желаю Никите удачи, но вы, ребята, не используете талант Пьетро».



Hk: «Почему люди так себя ведут, словно он дерьмовый гонщик. Парень очевидно талантливый».



bro: «OMG. Поздравляю с тем, что украл место у пилотов, которые заслуживали больше. Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь».

Россия точно не останется без пилота Формулы-1! Мазепин поедет за американскую команду А напарником у Никиты на 99,9% станет сын Михаэля Шумахера.

Джейк: «Прежде чем люди начнут ненавидеть этого парня… Да, иногда он вёл себя неправильно. Но он не медленный, вы можете видеть это по его статистике и тому, что он третий в чемпионате — впереди очень быстрых Цуноды и Лундгора. «Хаасу» нужны спонсорские деньги, которые он тоже может принести, так что это хорошая сделка».

Альфи Редзван: «У Айлотта нет места, равно как и у Шварцмана, а у Мазепина уже есть. В независимости от того, останется он в топ-3 или нет, он получит место из-за денег. Сумасшествие».

Клемент: «Он ещё даже не сел за руль машины, но уже получил плохую реакцию от фанатов Ф-1. Почему люди не могут просто поздравить его? Он третий в Формуле-2, он заслуживал этого. Уверен, он докажет это в следующем году».

Только Макс: «Не слушай хейтеров!»



Бруно Алвес: «Теперь Лэнс Стролл больше не будет самым ненавидимым гонщиком в пелотоне».



Каллум Рочестер: «Он далеко не так плох, как каждый думает. Просто к нему привязался ярлык рента-драйвера. Между прочим он всё ещё в борьбе за титул в Ф-2».

Штайнер ответил на обвинения, что Мазепин — рента-драйвер

«Давайте не будем считать, что Мазепин никчёмный»

Марука: «То есть они собираются заменить очень опасного гонщика Грожана на Мазепина и ожидают других результатов?»



Натан Диас: «Ребята, проснитесь! «Хаас» — маленькая команда, им нужны деньги. Ф-1 всегда была такой, с 80-х. Вам нужно быть гениальным гонщиком или иметь какие-то деньги, чтобы выступать здесь».



Prime Grid Racing: «Больше никаких разговоров о двадцати лучших пилотах в мире! «Хаас» и особенно Джин Хаас идиоты, что не взяли Переса. Команда, базирующаяся в Америке, могла бы привлечь миллион мексиканских болельщиков и много денег, но нет… Между тем Перес и Халк всё ещё ищут места. Позор тебе, «Хаас».

Оруджев: если Мазепин поедет быстрее Шумахера, многие забудут про состоятельного папу

AB 17: «Люди говорят, что места заслуживал Айлотт. Да, вероятно, но давайте не будем считать, что Мазепин никчёмный. Он опередил Айлотта внутри одной команды в GP3 и всего на одно место ниже его в Ф-2».

Брайан Крэйе: «Думаю, с обсуждением его скорости нужно подождать. Большинство людей против него, потому что в его биографии были случаи, когда он нападал на других гонщиков и плохо вёл себя с девушками. Было бы хорошо, если бы характер имел большее значение при найме пилота».

Хорди: «Похоже, успех на трассе имеет меньшее значение, чем поведение за её пределами. Представьте, если бы Джеймс Хант был пилотом Ф-1 в наши дни. Представьте, какой хейт он бы словил от современных болельщиков. Боже, сконцентрируйтесь на происходящем на трассе, а не на ошибках вне её!»

stonecold: «В прошлом году он проехал круг в Испании за рулем «Мерседеса» за 1:15.7, что заставило Хельмута Марко качать головой. Он хорош».

kangen_yaa: «Подождём, пока он хлопнет чёртовой дверью Гюнтера!»

«Приходит Торпеда 2.0»

micro manager: «Я нахожу момент для объявления ужасным. Да, все мы знаем, что Грожан уходит, но, без сомнений, после воскресенья можно было бы подождать ещё несколько дней».



Грета: «Объявите Мика, и всё будет в порядке!»

danilpiatov: «Ребята, не вините Никиту за его деньги, прежде чем мы увидим, на что он способен. Посмотрите на Стролла: он хороший пилот, который может завоёвывать поулы и подиумы, но сперва все реагировали на него так же, как на Никиту. Наш мир неидеален, а «Хаасу» нужны деньги, чтобы выжить».

jeremy_sk.21: «Помните, что иногда рента-драйверы спасают свои команды».

Ник де Врис: «Выглядишь счастливым! Мои поздравления, парень».

ale_gada: «Приходит Торпеда 2.0».

Ветров — о Мазепине: с такими деньгами я бы выбрал другую команду. Будет ехать сзади

pi_a_n_o_: «Скажу, как следящий за Ф-2. Он не так плох, как, похоже, некоторые думают. Я ценю его выше, чем, например, Латифи. Каллум Айлотт, возможно, заслуживал места больше, но «Хаасу» нужны деньги, которые приносит Мазепин. Вместе с тем он позволял себе спорные поступки, в основном за пределами трассы».

__lufe__: «Нужно создать команду с тремя машинами для Стролла, Латифи и Мазепина».

Kimiforpresident2018: «Никита, я знаю, что будет много недовольных этим решением, но просто делай свою работу на высоком уровне! Никогда не отчаивайся и знай, что весь упорный труд рано или поздно приносит результат! Мы верим и болеем за тебя».

Peterhclay: «Если вы говорите, что обладатель третьего места в Ф-2 не заслуживает места в Ф-1, то, похоже, Албон должен уйти».