Сын легендарного Шумахера наверняка провалит первый год в Формуле-1. Аргументов полно

Не слишком тайное стало окончательно явным: как ранее и сообщал «Чемпионат» (и, разумеется, многие наши коллеги), сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик подписал контракт с «Хаасом» и станет напарником россиянина Никиты Мазепина. С одной стороны, для пиара Формулы-1 это круто, да и Мик как лидер сезона Формулы-2 вполне заслужил повышение, но будьте готовы: в 2021-м фамилия Шумахер будет болтаться в итоговых протоколах в самом низу. Объясняем почему.

Мик и новые чемпионаты — это проблема

Немецкий гонщик Формулы-2 приходит в Ф-1 со внушительным резюме: на его счету чемпионские серии в европейской Формуле-3 и лидерство в нынешнем сезоне Формулы-2 перед последним этапом. Этих достижений более чем достаточно, чтобы заработать контракт в Формуле-1. А уж если твоя фамилия Шумахер и за спиной стоит «Феррари»… Впрочем, не будем отвлекаться.



Так вот, в ситуации со всеми этими успехами есть нюанс. В отличие от самых ярких дебютантов последних лет — Шарля Леклера, Джорджа Расселла, Ландо Норриса, – Мику никогда не удавалось моментально адаптироваться в новом для себя чемпионате и сразу же начинать всех побеждать. Даже выступая за звёздную команду «Према», немец тратил первый год на разогрев, прежде чем резко нарастить скорость и выйти на лидирующие позиции.



В Формуле-3 первый год принёс Шумахеру 12-е место со всего одним подиумом. Первый сезон в Формуле-2 оказался не намного лучше: всё то же 12-е место и одна-единственная победа — в спринтерской гонке в Венгрии, где Мик стартовал с поул-позишен на необгонной трассе. Если копнуть глубже, то и в немецкой Формуле-4 Шумахер закончил первый сезон 10-м, прежде чем стать вице-чемпионом год спустя.



В общем, немец из тех, кто долго запрягает. При этом переход из Формулы-2 в Формулу-1, вероятно, самый существенный скачок во всей карьере Шумахера, так что время на адаптацию определённо понадобится. Свой истинный потенциал Мик начнёт показывать в 2022 году, но никак не в 2021-м.

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«Хаас» — одна сплошная проблема

Даже если бы Шумахер относился к пилотам, которые выстреливают моментально, ему помешала бы команда. Нынешний «Хаас» далеко не тот крепкий новичок, каким он был в свои первые сезоны в Формуле-1. В 2020 году американский коллектив стал сосредоточием всевозможных проблем.



Во-первых, американцы очень сильно пострадали от игр «Феррари» с двигателем. Когда в ФИА потребовали от «Скудерии» убрать из конструкции мотора спорные решения, то итальянцы уже не успели подготовить к старту сезона конкурентоспособный агрегат. В итоге «Хаас», как и другие обладатели мотора, сильно страдает от недостатка скорости на прямых — даже относительно тех, кто выступает с «Хондой» и «Рено», что уж говорить о «Мерседесе».

Беда не приходит одна: машина «Хааса» сама по себе оказалось слабой. Если год назад она могла вдруг выстрелить на отдельных трассах, то теперь обрела стабильность: плоха везде. Причину раскрыли не так давно: задняя часть болида перегревается, горячий воздух от двигателя попадает на подвеску, из-за чего поведение автомобиля меняется от круга к кругу, подобрать идеальные настройки или подстроиться под болид просто нереально.

Следующая проблема. В 2021 году всем командам Формулы-1 придётся использовать не новые автомобили, а лишь модернизированные старые: такое решение принято для экономии средств во время коронавирусной пандемии и возможности выделить ресурсы на подготовку к новому техническому регламенту в 2022-м.



Нет, у «Хааса» в теории имеется возможность поработать над слабыми местами и, даст бог, устранить хотя бы эту ужасную проблему с перегревом. Но в целом ограничения по правилам и слабые ресурсы команды означают, что ждать чуда не приходится. Скорее всего, и в 2021-м американцы останутся в конце пелотона. Собственно, именно поэтому они со спокойной душой расстались с двумя опытными гонщиками и согласились взять новичков. Результатов всё равно не будет, так почему бы не привлечь спонсоров Никиты Мазепина и не получить скидку на моторы от «Феррари» и внимание всего мира?



К слову, итальянский движок — чуть ли не главная надежда «Хааса» в 2021-м. В «Феррари» надеются выйти по мощности хотя бы на уровень «Хонды» и «Рено», что повысит шансы клиентских команд на борьбу с другими середняками. Тогда, даст бог, и Мику удастся побороться не только с Никитой и пилотами «Уильямса» и «Альфа Ромео».

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Чего же тогда ждать от Мика в 2021-м?

На этот вопрос мы ответили чуть выше. Далеко не факт, что у немца будут другие конкуренты, кроме своего напарника по команде. У Шумахера и Мазепина примерно равные стартовые позиции. Оба новички, оба выступали в Формуле-2 два сезона, оба имеют немалый опыт работы с болидами Ф-1 (хотя в случае с Миком по большей части речь шла об исторических машинах, а вот на счету Никиты немало тестовых дней за рулём актуальной техники или болидов двухлетней давности).



В общем, ни один из пилотов не имеет явного теоретического преимущества либо оправданий, по которым он должен уступать напарнику. Квалификационная и гоночная дуэли Шумахер-Мазепин — это, вероятно, самое интересное, за чем смогут следить многочисленные болельщики немца в 2021 году.

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Вероятно, часть «глоров», то есть тех, кто без разбора отреагировал на знакомую фамилию, к концу сезона-2021 отпадёт. Ну и зря: вполне возможно, что в 2022-м придётся переобуваться во второй раз и вновь начинать болеть за Шумахера. Через год, когда Ф-1 поменяет правила, а Мик наберётся опыта, мы и оценим потенциал немца. А пока лучше готовиться к провалу в дебюте.