Квят добился лучшего результата в сезоне! А Расселлу до поула не хватило 26 тысячных!

Даже в отсутствие Хэмилтона «Мерседес» занимает весь первый ряд. Квят в третий раз побеждает напарника — россиянин на шестом месте. Ну а Джорджу Расселлу каких-то мгновений не хватило, чтобы сотворить сенсацию уже в первой квалификации за топ-команду.

Поул за Боттасом

После первых попыток первую строчку захватил Макс Ферстаппен — его 53,591 оказались на 0,02 секунды быстрее, чем время ближайшего соперника — Шарля Леклера. Боттас и Расселл после первых попыток заняли лишь третье и пятое места — Джордж уступил в том числе Серхио Пересу. Во второй попытке Боттас ответил Максу — 53,377 и промежуточный поул. Расселл тоже прибавил — 53,519, британец по-прежнему уступал Валттери, но теперь гонщики «Мерседеса» были на привычных первой и второй позициях.



Пилотам оставалось ещё по одной серии кругов, но Боттас не смог прибавить, а Расселлу не хватило 0,026 секунды. Последним, кто мог подвинуть Валттери с поула, оставался Макс Ферстаппен, но и ему не хватило совсем немного — 0,056 секунды.



Шарль Леклер, который остался в боксах и не стал тратить комплект резины, остался четвёртым — и для скоростной трассы это отличный результат за рулём «Феррари». Серхио Перес занял пятое место, а на шестую строчку после великолепного круга прорвался Даниил Квят — россиянин «привёз» напарнику четверть секунды.



Седьмое место занял Даниэль Риккардо, Карлос Сайнс стал восьмым, а Пьер Гасли опередил Лэнса Стролла и будет стартовать с девятой позиции.

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Албон и Феттель не прошли в финал

В концовке второго сегмента борьба шла буквально на сотые, а десятую строчку делили Гасли и Окон — и Пьер, оказавшись на 0,05 секунды быстрее, увёл у пилота «Рено» финальную путёвку в Q3. Окон в итоге оказался одиннадцатым, но при этом стал далеко не главным неудачником второй части сессии.



Александер Албон не смог прибавить в последней попытке и занял лишь 12-е место (о проигрыше Ферстаппену в 0,38 секунды и упоминать не будем). Две последние попытки запорол Себастьян Феттель — сначала немец бросил второй быстрый круг на «медиуме», а затем не смог прибавить и в третьей попытке — на «софте». Леклеру Себ проиграл 0,35 секунды.

14-е место занял Антонио Джовинацци — в первой попытке итальянец показал время хуже, чем в Q1, во второй прибавил, но этого оказалось недостаточно, а замкнул протоколы второго сегмента Ландо Норрис — у британца заклинило коробку передач, что выбило его из ритма. Норрис смог вернуться на трассу, но бросил круг и свернул на пит-лейн — либо ошибка, либо новые технические проблемы.

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Аутсайдеры «Хаас» и «Уильямс»

Главными аутсайдерами этого этапа с первых же тренировок стали «Хаас» и «Уильямс» — и обе команды выбыли из борьбы уже в первом сегменте. Кевин Магнуссен показал 16-е время, и если бы нашёл где-то ещё десятую, то смог бы опередить Албона и пройти дальше.



17-м квалифицировался Николас Латифи — и это его лучший результат после Гран-при Венгрии, когда канадский дебютант пробился в Q2. Кроме того, для него это первая победа над напарником в квалификации, но если Джек Эйткен не допустил помарку в финальном повороте, Латифи оказался бы позади менее опытного напарника. А так разница между пилотами «Уильямса» составила 0,09 секунды — в пользу Латифи.



Неожиданно слабо выступил Кими Райкконен — 19-е место. Второй раз подряд финский ветеран уступает в квалификации Джовинацци. Замкнул протоколы Пьетро Фиттипальди, но новобранцу «Хааса» и без того предстояло стартовать последним — за замену компонентов силовой установки.



Гран-при Сахира стартует в воскресенье 6 декабря в 20:10 по московскому времени.