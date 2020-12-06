Российского новичка Ф-1 дважды наказали после финиша. А могли вообще дисквалифицировать!

Российский гонщик Никита Мазепин, только-только подписавший многолетний контракт с командой Формулы-1 «Хаас», максимально громко отмечает свой «выпуск» из Формулы-2. В субботу Никита провёл боевую гонку в Бахрейне, где был близок к победе, однако под финиш из-за повышенного износа шин пропустил вперёд Юки Цуноду и Чжоу Гуаньюя, закончив гонку третьим. Но со взмахом клетчатого флага для Мазепина всё только начиналось: он оказался в центре целого ряда расследований стюардов.
Дело в том, что во время гонки Никита в свойственной себе манере жёстко оборонялся, не оставляя соперникам ни сантиметра дистанции. В итоге накопились четыре спорных эпизода.
В первом Мазепин боролся за лидерство с, вероятно, будущим гонщиком «Альфа Таури» Юки Цунодой. На стартовой прямой японец рванул вправо, но россиянин ответил тем же. Трасса закончилась, но, к счастью для Юки, дальше шла асфальтированная зона вылета: заехав на неё, Цунода всё-таки вышел на внутренний радиус и вышел вперёд. Правда, японец и сам попал под расследование за обгон по обочине, но стюарды решили, что раз Юки туда «завёз» соперник, то никаких правил Цунода не нарушал.
Второй эпизод — «пинок» Фелипе Друговича в первом повороте. Мазепин чуть не справился с управлением и «затормозил» о болид бразильца. Фелипе пришлось отлавливать машину, и за это время мимо него проскочили Никита и Гуаньюй. Правда, Мазепин осознавал собственную вину и вскоре пропустил Друговича вперёд.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.
Следующее расследование — вновь борьба на стартовой прямой и снова Другович в оппонентах. Фелипе повезло не так сильно, как Цуноде: он начал атаку раньше и просто не мог дальше смешаться вправо — там была стена. Пришлось тормозить и оставаться позади.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.
Наконец, четвёртый эпизод — разумеется, между Никитой и Фелипе — случился уже на последнем круге. Другович пробовал обойти россиянина перед четвёртым поворотом, но Мазепин жёстко перекрыл внутреннюю траекторию перед торможением — Фелипе заехал на обочину и даже снёс один из рекламных плакатов «Пирелли».
В общем, стюардам было что проанализировать и что обсудить с Никитой и его оппонентам. По итогам расследований эпизодов можно зафиксировать счёт 2:2 — за два эпизода судьи россиянина наказали, а за два – оправдали.
Стюарды решили быть сколько-нибудь последовательными и наказали Мазепина за два схожих эпизода на стартовой прямой: судьи посчитали, что в этих эпизодах россиянин реагировал на действия соперников и выдавливал их с трассы, что, разумеется, опасно и незаконно. В то же время Никите простили жёсткую оборону в четвёртом повороте: её описали, как «очень агрессивную, но в рамках правил». Наконец, не получил россиянин штрафа и за тычок Друговича.
Двух наказаний — по пять секунд и два штрафных балла за каждое — хватило, чтобы в итоговом протоколе гонки Мазепин упал с третьего места на девятое. Фелипе всё-таки попал в топ-3, Роберт Шварцман стал четвёртым, а для претендентов на титул Каллума Айлотта и Мика Шумахера ничего не изменилось: оба набрали по два дополнительных очка, но теперь будут стартовать в воскресном спринте не со второго и третьего мест, а с третьего и четвёртого.
Два очка за гонку вместо 15 опустили Мазепина в личном зачёте на пятую позицию позади Шварцмана, но не повлияли на самое главное: и 164 очков Никите хватает, чтобы гарантировать себе суперлицензию для выступлений в Формуле-1. Ниже седьмого места в общем зачёте Мазепин никак не опустится, а именно этой позиции достаточно, чтобы «добить» баллы для лицензии.
И самое забавное. Мазепин был очень близок к тому, чтобы вообще пропустить финальную гонку сезона! После двух штрафов Никита набрал уже 11 штрафных баллов за календарный год, а за 12 — прямо как в Ф-1 – следует автоматическая дисквалификация. То есть если бы россиянина признали виновным за «пинок» Друговича или блокировку перед четвёртым поворотом, то сезон Мазепина закончился бы уже в субботу и он переходил в Ф-1 на фоне дисквалификации! Хорошо, что обошлось. Впрочем, дисквалификация ещё возможна в случае новых штрафов в спринте, но на неё Никите уже будет плевать: штрафные баллы в Ф-2 и Ф-1 не пересекаются.
Другое дело, что какие-то выводы определённо стоит сделать. Можно много говорить о непоследовательности решений судей, но легче от этого не станет. Никто не просит от Мазепина менять свой яркий агрессивный стиль, но, пожалуй, в некоторых случаях лучше просто уступить, а не пытаться всегда быть героем.
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