Расселл мощно ударил по репутации Боттаса, а Перес обязан быть в Ф-1. Итоги ГП Сахира

Гран-при Сахира завершился сенсационной и неожиданной победой Серхио Переса — гонщика, который может оказаться без контракта на следующий год. И этот триумф произошёл на фоне драмы главных фаворитов гонки и лично Джорджа Расселла — новичок мог выиграть в первом же старте на «Мерседес», но его дважды лишили победы обстоятельства.
Эти и другие итоги 16-го этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».
Перес заслужил место в «Ред Булл»
То, что Чеко в следующем году может остаться без Формулы-1, — несправедливо. Хотя, разумеется, паддок это не то место, где имеет смысл эту самую справедливость искать, всё равно кажется, что что-то идёт не так, когда гонщик, регулярно использующий малейшую возможность, десять раз поднимавшийся на подиум и выигравший гонку, оказывается невостребованным.
Перес в этом году проводит свой лучший сезон в карьере — лишь на первых этапах у Чеко бывали сбои, как, например, в Венгрии, но в остальном его упрекнуть практически не в чем. Совсем недавно — на Гран-при Турции — Серхио финишировал вторым, и если бы не отказ двигателя неделю назад, сейчас мексиканец праздновал бы уже третий подиум подряд.
Серхио Перес на подиуме Гран-при Сахира
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
Отдельного упоминания заслуживает то, как именно Серхио вышел вперёд. После удара от Леклера на первом круге Чеко не бросил бороться и совершил серию блестящих обгонов и вышел на третье место — которое неминуемо завоевал бы даже без проблем у лидировавших «Мерседесов».
Чеко сможет остаться в Формуле-1, только если в «Ред Булл» решат, что Албон не соответствует уровню команды и решит заменить его. Тогда впервые за девять лет в «Больших призах» в распоряжении Переса появится машина, способная выигрывать гонки — или хотя бы регулярно за это бороться. У Албона такая уже полтора года, и он ещё не побеждал ни разу. Чеко сейчас один из сильнейших пилотов на решётке, и он гораздо больше Алекса заслужил шанса показать, чего стоит в топ-команде.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 332 очка
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 205
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 189
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 125
5. Даниэль Риккардо («Рено») — 112
6. Шарль Леклер («Феррари») — 98
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 97
8. Александер Албон («Ред Булл») — 93
9. Ландо Норрис («Макларен») — 87
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 74…
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 32.
Расселл уже способен побеждать
Перед Джорджем Расселлом накануне Гран-при Сахира не было задачи победить — даже для самых опытных пилотов в пелотоне быстро освоиться в кокпите «Мерседеса» W11 это непростая задача, а уж для британца, который ещё пару лет назад гонялся в Формуле-2, она и вовсе непосильна. К квалификации Расселл так и не привык к машине по-настоящему: ошибался в тех поворотах, которые ещё неделю назад проходил на «Уильямсе», путал кнопки на руле.
Но даже с таким гандикапом Расселл оказался в квалификации всего на 0,02 секунды медленнее Боттаса — будь у Джорджа хотя бы на один круг в тренировках больше, будь он хоть немного лучше знаком с машиной, и поул был бы у него. В гонке британец и вовсе камня на камне не оставил от опытного напарника — перед первым пит-стопом он контролировал отрыв в две секунды, а после него «вёз» финну больше пяти секунд.
Расселл выходит в лидеры Гран-при Сахира на старте
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
Вообще понять, зачем «Мерседес» позвал гонщиков в боксы перед рестартом, сложно — Перес и Окон были на той же тактике, но остались на трассе и заняли два первых места. Немцам логичнее было бы оставить на трассе хотя бы одного из пилотов, но тогда обвинения в фаворитизме и попытке манипуляции результатами были бы неизбежны. Ещё один хороший вопрос — как чемпионы семи последних лет умудрились перепутать на пит-стопе шины?
Так или иначе, даже несмотря на два лишних (по отношению к здравому смыслу) пит-стопа Расселл сохранял шансы на победу и догонял Переса. Окончательно шансов на победу он лишился из-за прокола. И такому исходу можно только посочувствовать, но главное в том, что в Абу-Даби — если Расселл останется в «Мерседесе» — Джордж будет ещё сильнее. Как и все, кто видел Гран-при Сахира, он будет знать, что способен выигрывать гонки.
Репутация Боттаса под вопросом
В первых 15 квалификациях сезона Боттас уступил напарнику со счётом 11:4, в чемпионате финн набрал в полтора с лишним раза меньше очков — с такой статистикой не каждый смог бы сохранить место в команде, но Валттери приходится соперничать с Льюисом Хэмилтоном — самым титулованным гонщиком своего поколения, ему такой разрыв прощают. Ведь уступать Хэмилтону — не так уж зазорно. А вот проигрывать практически весь уик-энд молодому парню, который только-только сел в кокпит такой же машины, как у тебя, — повод задуматься.
Первый звонок был уже в пятничных тренировках, когда Расселл оба раза оказался быстрее Валттери. В квалификации Боттас отыгрался, хотя и не слишком убедительно, но в дальнейшем был совершенно беспомощен против напарника: проиграл старт, не смог выйти на дистанцию атаки перед пит-стопами и полностью провалился в концовке, когда рестартовал вместе с Расселлом в середине первой десятки. В тот момент, когда новичок, волею судеб потерявший первое место, продолжает биться и контратакует в погоне за новым лидером, Боттас беспомощно теряет позиции.
После Гран-при Турции, на котором Хэмилтон обеспечил себе седьмой титул, Боттас заявил, что постарается победить Льюиса в следующем сезоне. С тех пор прошло две гонки, и в них Валттери в общей сложности набрал лишь восемь очков. Поверить в то, что финн когда-нибудь сможет на равных бороться за титул с британским чемпионом, становится всё труднее.
1. «Мерседес» — 540 очков
2. «Ред Булл» — 282
3. «Рейсинг Пойнт» — 194
4. «Макларен» — 184
5. «Рено» — 172
6. «Феррари» — 131
7. «Альфа Таури» — 103
8. «Альфа Ромео» — 8
9. «Хаас» — 3
10. «Уильямс» — 0.
Леклер продолжает ошибаться
Гонка пошла бы по совершенно иному сценарию, если бы на первом круге Шарль Леклер не выбил Переса и Ферстаппена. Чеко в итоге совершил спортивное чудо и одержал победу, а вот Макс так и остался в гравии. Леклер признал свою вину и даже получил штраф в три позиции на старте Гран-при Абу-Даби, но Ферстаппену шанса на победу это уже не вернёт.
Машина Леклера после аварии на первом круге
Фото: Hamad I Mohammed/Getty Images
В принципе, ошибка Леклера не была чудовищной — при старте с высокой позиции Шарль немного пожадничал и переоценил уровень сцепления на непрогретых шинах. Проблема в том, что это уже вторая безрассудная атака Леклера, в результате которой он портит гонку и себе и другим — в Шпильберге он и вовсе уже на первом круге выбил партнёра по команде. К тому же это произошло всего через неделю после его весьма оптимистичной атаки на Феттеля, после которой Себ ещё несколько кругов матерился.
В каком-то смысле Шарль напоминает Ферстаппена в его первые годы в Формуле-1 — голландец тоже стремился воспользоваться каждым сантиметром и едва ли не в каждом повороте шёл в рискованные атаки. Сходом самого Макса они заканчивались чаще, чем обычно. Ферстаппен теперь пилотирует иначе — более рассудительно, и почти в каждой гонке, где его не выбили или не подвела техника, он приезжает на подиум. Именно такого навыка реализовывать каждый шанс Леклеру в сравнении с Максом пока не хватает.
Формуле-1 нужны эксперименты
Перед Гран-при Сахира многие опасались, что квалификация на короткой скоростной трассе превратится в хаос, а обгонов на «новой» кочковатой секции будет не так много. Ферстаппен назвал трассу «бессмысленной». И голландец прав — такой трек сложно сравнить со «Спа-Франкоршам» или «Интерлагосом», однако гонка на ней получилась захватывающей и напряжённой. Куда ярче, чем, например, на куда более пилотажном «Поль Рикаре».
Опасения оказались напрасными, весь уик-энд получился ярким и непредсказуемым, и это значит, что ФИА и Liberty Media стоит задуматься о других подобных экспериментах — гонках на нетрадиционных для Формулы-1 конфигурациях автодромов. Это гораздо интереснее и честнее, чем расставлять машины на решётке в произвольном порядке.
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