Таиландский след? 5 причин, по которым «Ред Булл» не хочет менять Албона на Переса

В материалах мировых СМИ по итогам Гран-при Сахира Формулы-1 предсказуемо доминируют две темы: потрясающее выступление Джорджа Расселла, заменявшего Льюиса Хэмилтона, и перспективы Серхио Переса после его первой в карьере победы в Ф-1.

«Валттери всё ещё остаётся идеальным «ведомым» для Хэмилтона»

Обозреватель BBC Эндрю Бенсон призывает болельщиков не списывать мощный уик-энд Расселла лишь на уровень машины, которой он управлял.



«Чтобы верно оценить качество выступления Расселла, нужно привести контекст для тех, кто склонен считать, что это просто было доказательство: у «Мерседеса» лучшая машина и на ней может выиграть любой. Да, это лучшая машина и многие пилоты могут на ней победить, но дело не совсем в этом.



У Джорджа было два дня, чтобы подготовиться к выступлению. Машина ему не подходила. Он на 14 сантиметров выше Хэмилтона, ему пришлось надеть ботинки на размер меньше, потому что его стандартные не вмещались в кокпит и не давали управлять педалями. После каждого дня за рулём ему приходилось прикладывать лёд к синякам, и он использовал рулевые лепестки, сделанные под Хэмилтона и слишком мелкие для его пальцев. И всё же он квалифицировался всего в 26 тысячных от Боттаса, который управляет этой машиной весь год, победил финна на старте и уверенно лидировал в гонке до проблем с радио, из-за которых передние шины Боттаса надели на болид Расселла», — напоминает Бенсон.

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Мартин Брандл из Sky Sports между тем объясняет, почему руководство «Мерседеса» решило выдернуть из «Уильямса» Расселла, а не просто посадить за руль резервиста Вандорна.



«У меня нет сомнений, что выбор Расселла вместо официального тест-пилота Стоффеля Вандорна был тактическим решением Тото Вольфа. Хэмилтон занял жёсткую линию в переговорах о новом контракте, при этом есть сомнения, может ли Валттери Боттас в случае необходимости выйти на первую роль. Выступление Джорджа могло дать тот или иной ответ на ряд вопросов. Так и вышло: уверенно лидируя в гонке после идеального старта, даже несмотря на отсутствие полного комфорта в машине, Расселл существенно поднял собственную ценность и увеличил потенциальные возможности, одновременно ограничив Хэмилтона и ударив по Боттасу», — пишет Брандл.

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Карлос Микель из Marca всего после одного Гран-при решил, что для него всё очевидно: «Мерседес» должен срочно отказаться от планов по переподписанию Хэмилтона. Этому посвящено открытое письмо журналиста немецкому концерну.



«Открытое письмо Оле Каллениусу, генеральному директору Daimler AG. Дорогой мистер Каллениус, как специалист Формулы-1 с 21-летним стажем я думаю, что для самой успешной команды в истории спорта пришло время перемен. Если правдивы слухи, что Льюис Хэмилтон просит за год 70 млн евро, то это абсолютно необязательные траты в условиях экономического кризиса. Не существует пилота, который заслуживал бы таких гонораров. Воскресная гонка показала, что вы можете продолжать продвигать свои гибридные технологии с помощью другого британского гонщика, возглавляющего пелотон. При вашем преимуществе в технике нет нужды в двух дополнительных десятых на круге, которые может выжать Льюис из машины с такой мощностью и стабильностью.

Я понимаю стремление остаться с чемпионом, но оно не должно быть исполнено любой ценой. Расселл намного дешевле Льюиса. Кто бы ни находился за рулём и не побеждал, выигрывает в первую очередь бренд. Подумайте об этом. Пусть я и очень боюсь, что это письмо в итоге окажется в мусорной корзине штаб-квартиры в Штутгарте», — заключает испанец.

Источник: «Ред Булл» попытается переманить Расселла, если его не подпишет «Мерседес»

Эксперты портала The Race Марк Хьюз и Мэтт Бир со своей стороны сомневаются, что «Мерседес» решится на резкие перестановки в составе.



«Расселл должен сохранять терпение, потому что «Мерседес» не собирается избавляться от Боттаса, — уверен Хьюз. — Валттери всё ещё остаётся идеальным «ведомым» для Хэмилтона. Он отлично вписывается в команду, и потрясающее выступление Расселла не поменяет раскладов. Дуэль Хэмилтон-Расселл стала бы захватывающей, но если посмотреть на неё с точки зрения команды, то этого не должно произойти. Не в следующем году».



«Не вижу, чтобы «Мерседес» думал о резких изменениях своих планов, — соглашается Бир. — Это просто не вписывается в принципы работы команды. Её доминирование в том числе создано благодаря тому, как команда заботится о своих людях, как реагирует на ошибки и осечки, на здоровый подход, при котором никого не делают крайним. Выбросить пилота, который уже подписал контракт, на основании того, чтобы суперсменщик один раз его опередил на нестандартной трассе, вообще не сочетается с подходом команды».

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«У «Ред Булл» нет никаких спортивных оснований, чтобы не подписать Переса»

Второй контрактный вопрос связан с Серхио Пересом, которого выставили из «Рейсинг Пойнт» ради Себастьяна Феттеля. Теперь последняя надежда Чеко — место в «Ред Булл», всё сильнее шатающееся под Алексом Албоном.



«Если у «Ред Булл» оставались какие-то сомнения, то Перес их развеял, — пишут эксперты Sky Sports, поставившие мексиканцу 10 баллов за победу в Сахире. – Он показал свою квалификационную скорость, умение обгонять и то, что он способен бороться за топ-позиции даже после отката назад в дебюте».

Расселл мощно ударил по репутации Боттаса, а Перес обязан быть в Ф-1. Итоги ГП Сахира Гонка на внешнем кольце автодрома в Бахрейне оказалась куда ярче, чем предполагали скептики.

С коллегами солидарен Скотт Митчелл из The Race.



«У «Ред Булл» нет никаких спортивных оснований, чтобы не подписать Переса на место Албона. В гонке, где Макс Ферстаппен сошёл на первом круге, а оба пилота «Мерседеса» столкнулись с проблемами, второй гонщик «Ред Булл» должен побеждать. Если он доезжает до финиша, то должен быть там первым. Шестой результат Албона в такой ситуации становится смертным приговором для его надежд остаться с командой на следующий год. По крайней мере, если «Ред Булл» в своей работе нацелен на максимальные результаты.



К тому же, что важно, Перес серьёзно улучшил свои результаты в квалификации. Его темп на одном круге, пожалуй, прежде вызывал наибольшие опасения. Ровня ли он Ферстаппену? Нет. Впишется ли он и станет сразу же ближе, чем Албон? Да. Потому что гандикап, созданный Алексом, огромный.



Если «Ред Булл» не пойдёт на изменения, то это можно считать признанием, что какие-то факторы за кулисами — например, то, что «Ред Булл» наполовину владеют таиландцы – перевешивают спортивные интересы. Перес заслуживает такого шанса, как «Ред Булл». А «Ред Булл» нужен такой пилот, как Перес. Это очень лёгкое решение», — уверен Митчелл.

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Почему же «быки» сомневаются? Финли Креболдер из PlanetF1 придумал сразу пять возможных причин.



Первая — «Перес может расстроить «золотого мальчкика». По мнению Финли, в ситуации, когда «быки» никак не могут предоставить Ферстаппену чемпионскую машину, лояльность Макса может пропасть, если придёт Серхио и начнёт с ним сражаться. А терять Ферстаппена никак нельзя.



В принципе сходна с первой и вторая причина: «Могут вернуться внутрикомандные конфликты». Когда Перес выступал с Эстебаном Оконом, то не всегда проявлял себя как идеальный напарник. А Кристиану Хорнеру вряд ли нужен новый скандал а-ля «Мульти-21».

Третья причина — замена Албона равносильна признанию собственного провала, а люди всегда идут на это неохотно. Четвёртая причина — неверие «Ред Булл» в возможность побороться с «Мерседесом» за титул в 2021-м. Если «быки» считают, что так и останутся вторыми, то для этого может хватить и Албона. Правда, Креболдер предупреждает: «Ред Булл» может недооценить переходящий на моторы «Мерседес» «Макларен», а также обновлённый «Астон Мартин» с Феттелем за рулём.



Наконец, пятая причина — то, что Албона некуда пристроить. В «Альфа Таури» вероятен дуэт Гасли-Цунода, но что если спустя год Пьера кто-нибудь переманит? Вот в такой ситуации «быки» ещё могут пожалеть о быстром расставании с таиландцем.

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В общем, Хорнеру и Марко есть над чем подумать перед финалом сезона!

«Пора задать вопросы насчёт пилотажа Леклера»

Напоследок чуть-чуть не про Переса и Расселла. Джон Вилде из PlanetF1 обращает внимание на то, что Шарль Леклер продолжает регулярно ошибаться.



«Шарль — потрясающий пилот в «свой» день, а некоторые его квалификационные выступления в этом году были невероятными. Но пора задать серьёзные вопросы насчёт того, как он справляется с пилотажем в гонках в трафике. Для 23-летнего монегаска уже входит в привычку извиняться за ошибки, которые он допускает.



В Сахире он столкнулся с Пересом на первом круге. В Турции пилот «Феррари» упустил подиум из-за ошибки при обгоне на последнем круге, он уже дважды в этом году не мог поделить трассу с



Себастьяном Феттелем, что вызвало гнев немца на прошлой неделе. Ну и теперь он заработал штраф в три места на стартовой решётке в Абу-Даби. Леклер быстр, у него огромный потенциал, но он знает, что срочно пора поднять собственный уровень выступлений», — заключает Вилде.