«Увольте!» Российский новичок Ф-1 не провёл ни гонки, а уже попал в громкий скандал

Петиция с требованием убрать Никиту Мазепина из Ф-1 набирает обороты. Ну и зачем было нужно это провокационное видео в «инстаграме»?

Четвёртый в истории российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин продолжает привлекать к себе повышенное внимание болельщиков. В минувшие выходные все обсуждали жёсткую оборону россиянина в предпоследней гонке сезона Формулы-2, когда Мазепин неоднократно блокировал соперников и в итоге заработал два пятисекундных штрафа. Однако жёсткая манера езды Никиты — мелочь по сравнению со скандалом, в который он угодил сегодня.

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Что случилось?

Россиянин — сын обеспеченного бизнесмена Дмитрия Мазепина – довольно активно ведёт свой «инстаграм», где в том числе показывает жизнь вне гонок: вечеринки, тусовки, дорогие машины, богатые друзья… Да, любовь публики такими фотографиями и видео не снискать, но и ничего совсем уж предосудительного в этом нет: человек так видит собственную жизнь и чувствует потребность делиться ею в соцсетях.

Однако накануне вечером что-то пошло не по плану. В сториз «инстаграма» Мазепин выложил видео, в котором он едет в машине с другом и находящейся на заднем сиденье подругой. Девушка явно без комплексов: на камеру практически оголяет левую грудь. После этого Никита начинает в шутку к ней приставать, а подруга показывает средний палец и затем — извините за детали, но это важно для понимания обстановки – маняще засовывает его в рот.

На этом сториз заканчивалась. Вероятно, Мазепин быстро осознал, что такой контент — не то, чего ждут о будущего гонщика Формулы-1, и видео удалил. Но было поздно: многие уже успели записать сториз и обратить внимание на поведение пилота. Его «приставание» к подруге моментально приравняли к харассменту: этому поспособствовала публикация заблюренной версии видео, в которой не видно, что девушка сама сначала показывает грудь, а также обрезан момент с пальцем во рту. В итоге получается, что подруга просто сидит сзади, Мазепин начинает к ней приставать, а она этим не слишком довольна, показывая средний палец — харассмент как он есть.

В общем, мировая общественность, и прежде Мазепина любившая, окончательно возмутилась и отправилась в единственное возможное в таких случаях места — онлайн-платформу для петиций Change.org. Эти петиции, разумеется, не имеют никакой юридической силы, но что с того? «Хаас» призвали срочно разорвать контракт с гонщиком из-за его неподобающего поведения по отношению к женщинам (в петиции использован термин «сексуально хищническое поведение») и излишнюю агрессивность на трассе. При этом авторы петиции даже покопались в Международном спортивном кодексе ФИА и пришли к выводу, что поведение Никиты его нарушает.

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Как отреагировал «Хаас»?

Вероятно, команда получила запросы от ряда СМИ, плюс не могла не отреагировать на массовые сообщения в своих соцсетях с требованиями уволить Мазепина. Поэтому «Хаас» выступил с официальным заявлением.

«Команда «Хаас» не оправдывает поведение Никиты Мазепина в видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время никаких других комментариев сделано не будет», — говорится в заявлении.

Что сказали Мазепин и его подруга

Обращение подготовил и сам гонщик: «Я хотел бы принести извинения за свои недавние действия — и за само неподобающее поведение, и за тот факт, что всё было размещено в социальных сетях. Я извиняюсь за оскорбление, которое я в самом деле нанёс, и за то, что поставил в неловкое положение „Хаас“. Я как пилот Формулы-1 обязан придерживаться более высоких стандартов, и я признаю, что подвёл самого себя и многих людей вокруг. Я обещаю извлечь уроки».

Интересно, что не промолчала и подруга пилота по имени Андреа, которая заступилась за Никита и даже заявила, что сама опубликовала сториз в его аккаунте.

«Привет, ребята. Я хочу, чтобы вы знали, мы с Никитой являемся хорошими друзьями уже очень долгое время. Всё, что записано на этом видео, не было всерьёз. Мы доверяем друг другу. И всё это было глупым способом позабавиться. Я разместила данное видео в его сториз как внутреннюю шутку. Мне жаль. Могу дать вам слово, что он очень хороший человек и никогда бы не сделал ничего, чтобы могло причинить мне боль или унизить меня», — написала подруга.

Что дальше?

«Хаас» своим заявлением дал понять, что не собирается расставаться с Мазепиным и просто проведёт с ним «разъяснительную работу». Не думаем, что вмешается и ФИА: ситуация неоднозначная, сама девушка про харассмент не говорит, так что федерации должно быть вполне достаточно обещания от команды поработать над поведением пилота.

Ну а гонщику действительно пора взяться за ум. Не собираемся быть морализаторами, но нужно понимать, в какую эпоху мы живём. Вещи, которые были нормальны 20 или 30 лет назад, сейчас выглядят неприемлемыми в публичном поле. Никита и его подруга могут как угодно подшучивать друг над другом, если обе стороны получают от этого удовольствие. Однако выкладывать свои «шутки» на всеобщее обозрение — явно плохая идея.

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Довольно странно, что это произошло сейчас, уже после подписания контракта с «Хаасом». Рядом с Никитой обязан был оказаться человек, который чётко проговорит подобные моменты и объяснит, что многие моменты из личной жизни не должны выноситься на публику.

Похоже, Никите действительно нравится показывать свою яркую жизнь, не ограничивающуюся пределами трассы, но раз его призванием стали гонки мирового уровня, то как минимум на время карьеры в Ф-1 нужно соблюдать рамки. Когда поступки гонщика бросают тень на команду, это уже серьёзно. Да, здесь и сейчас американцам будет трудно обойтись без спонсорской помощи «Уралкалия», но нужно думать о будущем, о долгосрочной карьере в Ф-1. Самое время показывать себя профессионалом во всех отношениях и работать над репутацией не только с помощью сильных выступлений на трассе (в этом отношении Никита в 2020-м был хорош), но и подобающего поведения за её пределами. По крайней мере в тех моментах, которые доходят до соцсетей.