Неожиданная головная боль «Мерседеса»: не пора ли уволить Боттаса ради вундеркинда?

Недавний Гран-при Сахира — предпоследний этап сезона — в первую очередь запомнился блестящим выступлением Джорджа Расселла. Британец, которому выпало подменить в «Мерседесе» заболевшего Льюиса Хэмилтона, уже на старте захватил лидерство и уверенно контролировал ход заезда, пока механики не перепутали на двойном пит-стопе шины.



Теперь Джорджа Расселла обсуждают все автоспортивные СМИ, в то время как Валттери Боттас столкнулся с очередной волной критики. А ведь у финна есть контракт на следующий сезон — и Тото Вольф уже заявил, что не намерен его пересматривать. Но это не отменяет того, что теперь перед «Мерседесом» стоит дилемма — что делать с Джорджем Расселлом?

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Главная победа Расселла

Перед Гран-при Сахира от 22-летнего британца не требовалось бороться за победу. Отдельные эксперты отмечали, что за рулём такого «Мерседеса» любой способен выиграть гонку, но Тото Вольф ставил пилоту осторожные цели: финишировать в топ-5. Что, кстати, для гонщика, севшего в кокпит, рассчитанный на другой рост, в обуви меньшего размера и путающего на руле кнопки, не такая уж и простая задача.



Расселл однако справился блестяще. Он был быстрейшим в тренировках, совсем немного не дотянулся до Валттери Боттаса в квалификации, но уверенно опередил финна на старте — с грязной части решётки! — и контролировал отрыв от него по ходу дистанции. Дебют в «Мерседесе» был, пожалуй, самым большим стрессом в карьере Расселла — но он чётко контролировал эмоции, делал всё, что требовала команда, и делал это на превосходном уровне.

Расселл выходит в лидеры на старте Гран-при Сахира Фото: Hamad I Mohammed — Pool/Getty Images

Джорджу не повезло: техническая ошибка в боксах, лишний пит-стоп, прокол, ещё одна остановка. Он проиграл Гран-при, но выиграл гораздо больше. К концу второго года в «Уильямсе» победы Расселла над Николасом Латифи особенно не впечатляют, а машина по-прежнему не способна финишировать в топ-10. Кроме того, Джордж порой ошибается — и в Имоле уехал в отбойник, потеряв машину в режиме сейфти-кара.



В паддоке гадали, способен ли такой молодой гонщик выступать на достойном уровне в топ-команде или пока к этому он ещё не готов. На Гран-при Сахира Расселл дал убедительный ответ и доказал, что заслуживает возможности бороться за победы и подиумы не меньше, чем Леклер или Ферстаппен.

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Расселлу придётся подождать

У «Мерседеса» по-прежнему нет для Расселла места — контракт с Валттери Боттасом на сезон-2021 был подписан ещё несколько месяцев назад. Хэмилтон новое соглашение ещё не подписал, но нет причин сомневаться, что британец продолжит выступать за «Мерседес» по крайней мере в следующем году. Джордж же подписан «Уильямсом» на следующий год и должен будет провести уже третий сезон за аутсайдеров.



С одной стороны, это не так уж и много. Да, Леклер и Ферстаппен боролись в середине пелотона куда меньше, но Боттас перешёл в «Мерседес» после пяти сезонов в «Уильямсе» (тогда в Гроуве, правда, боролись за подиумы, а не за Q2), а Окон и Верляйн и вовсе не дождались шанса от Тото Вольфа. К тому же после такого Гран-при Сахира Расселл уже в списке кандидатов на место Боттаса на сезон-2022.

Валттери Боттас на Гран-при Сахира Фото: Tolga Bozoglu — Pool/Getty Images

Но есть ли какой-то шанс на переход Джорджа в «Мерседес» уже в следующем году? Политика Тото Вольфа по отношению к пилотам очень консервативна, и каждый раз, когда команда выбирала гонщиков, она предпочитала наиболее безопасные варианты. И с этой точки зрения Валттери Боттас — проверенный и относительно надёжный вариант, который приносил необходимый результат (Кубок конструкторов) в течение последних четырёх лет.



Кроме того, если «Мерседес» внезапно откажется от Боттаса после одной неудачной гонки (на самом деле — нескольких подряд), то возникнет справедливый вопрос: а как же так за четыре года лучшая команда в чемпионате не поняла, что за неё ездит середняк? К тому же такое решение будет выглядеть не очень красиво по отношению к пилоту, который раз за разом доказывал свою лояльность. Конечно, ждать человечности от Формулы-1 не приходится, но поведение команды влияет на репутацию бренда «Мерседес» в целом, и сохранить Боттаса в составе ещё на год — консервативное и безопасное решение.

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Решающий бой в Абу-Даби

К тому же у Валттери есть шанс заткнуть критиков хотя бы на время — в Абу-Даби финн всегда смотрится сильно (в 2017-м он выиграл поул на «Яс Марине» и одержал победу с быстрейшим кругом) и будет претендентом на победу. Пока неизвестно, кто будет выступать вместе с Валттери, но высока вероятность, что Хэмилтон не успеет восстановиться и сдать вовремя все анализы, а потому за руль вновь сядет Расселл.



В то же время и Расселл в Абу-Даби будет увереннее и сильнее — инженеры наверняка трансформируют педальный узел, чтобы гонщик мог забраться в кокпит в собственной обуви, да и с кнопками на руле будет уже попроще. Хочется напомнить, что у Хюлькенберга перед второй гонкой за «Рейсинг Пойнт» времени было куда больше, чем у Расселла перед Гран-при Сахира.



Ну а если вдруг и на «Яс Марине» Боттас ничего не сможет поделать с Расселлом, никто не кинет в «Мерседес» камень за увольнение финна. Ведь если даже здесь Валттери уступает напарнику, который на девять лет моложе и провёл в четыре раза меньше гонок, его время на топ-уровне прошло.