Лицемерие в Формуле-1: на тесты молодых пилотов пустили 39-летнего чемпиона

Почему Алонсо и «Рено» можно то, чего нельзя другим? И что это за молодёжные тесты с заслуженными ветеранами Ф-1?

Сразу после Гран-при Абу-Даби, который в предстоящий уик-энд закроет сезон-2020, на трассе «Яс Марина» пройдут тесты молодых пилотов. Предполагается, что тесты с ограничением на допуск одновременно помогут командам поработать с новинками и приобрести молодым гонщикам столь ценный в наши дни «накат».

В числе других молодых гонщиков в этих заездах примет участие пилот по имени Фернандо Алонсо. Многообещающему испанцу 39 лет, он выиграл два чемпионских титула и занимает третье место по числу стартов в Формуле-1…

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Как так вышло?

В большинстве команд на молодёжные тесты действительно заявили своих резервистов или тестеров, за «Феррари», например, поедут перспективный россиянин Роберт Шварцман и Антонио Фуоко — пилот симулятора. Однако в «Рено» заранее запросили у ФИА особое разрешение для Фернандо Алонсо — он, мол, на современных машинах не провёл двух Гран-при и не знаком с современной техникой. Сложно поверить, но в ФИА действительно дали французской команде официальное разрешение на участие Алонсо в тестах молодых пилотов.

После этого в других командах, в которых меняется состав в следующем сезоне, тоже запросили исключения для своих новых пилотов — они ведь тоже не знакомы с техникой, на которой им предстоит выступать. ФИА, однако, осталась непреклонна: «Феррари» запретили сажать за руль Карлоса Сайнса, а «Рейсинг Пойнт» (или к тому моменту уже «Астон Мартин»?) не сможет поработать с Себастьяном Феттелем.

Себастьян Феттель Фото: Mark Thompson/Getty Images

То есть ограничение на молодых пилотов — то есть тех, кто провёл не более двух Гран-при, — распространяется лишь на тех, кто не выступал в сезоне-2020. Если, например, «Ред Булл» после Гран-при Абу-Даби объявит о контракте с Нико Хюлькенбергом, немец не сможет принять участия в тестах молодых пилотов. Да, он на шесть лет моложе, чем Алонсо, да, он тоже долгое время не выступал, да, у него в полтора раза меньше стартов в Формуле-1, но он ведь провёл три гонки в сезоне-2020? А значит, молодым пилотом не считается. Алонсо двух гонок в сезоне-2020 не проводил — он, получается, моложе. А за руль «Альфа Ромео» пустили 36-летнего Роберта Кубицу — на том основании, что он в 2020-м не гонялся, а лишь участвовал в практиках.

«Я не изучал решение полностью, но в любом случае не понимаю. Если разрешили Алонсо, то и другим должно быть можно», — недоумевал в паддоке «Яс Марины» Феттель. «Вообще никакой логики», — вторил немцу Карлос Сайнс, который в следующем году займёт его место в «Феррари».

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Вопросы ко всем

Когда у Сириля Абитебуля, руководителя команды «Рено», спросили, как ему удалось получить разрешение ФИА, он заявил, что федерация учла вклад марки в развитие молодых пилотов. «Мы более 50 лет инвестируем в Еврокубок Формулы „Рено“ — и более половины гонщиков на решётке Формулы-1 прошли через эту серию», — заявил он. Другими словами, французы признают, что инвестируют в молодых пилотов авансом — чтобы затем при возможности сажать за руль 39-летнего чемпиона с огромным опытом, а не, например, одного из лучших новичков Формулы-2 Кристиана Лундгора, входящего в молодёжку «Рено».

Кристиан Лундгор Фото: Getty Images

ФИА пока не дала чётких комментариев по поводу допуска Алонсо, но хотелось бы знать, в каком именно пункте он подпадает под определение young driver — именно так эти тесты называются в официальных документах. На каких именно основаниях двукратный чемпион мира допущен к этим заездам? По словам Абитебуля, представители «Рено» «просто спросили» и им «просто разрешили». Но почему тогда так же «просто» не разрешили другим?

Всё это накладывается на невероятное желание промоутеров из Liberty Media вернуть в чемпионат Фернандо Алонсо — приход экс-чемпиона гарантирует рост рейтингов. Разумеется, желания Liberty не влияют на решения ФИА, однако вновь и вновь напрашивается вывод, что в Формуле-1 далеко не все команды равны, а интерпретация правил зависит от кулуарных договорённостей. Последнее — само по себе далеко не новость, но по крайней мере в формулировках от ФИА ожидается точность, и если у young driver есть столь широкое поле для интерпретаций, то какие ещё термины можно трактовать шире? Может, для кого-то и закрытый парк не такой уж и закрытый? Или белые линии при пересечении становятся чуть менее белыми?

В очередной раз ФИА провоцирует волну справедливого гнева и обвинений в двойных стандартах. И в каком-то смысле жаль, что сам Алонсо отвечает лишь предсказуемыми отговорками — никто не сомневается, что у него достаточно опыта и скорости, чтобы и без этих тестов подойти к старту сезона-2021 в оптимальной форме. Никто, кроме него самого.

P.S. Так или иначе, «Чемпионат» планирует вести текстовый онлайн «молодёжных» тестов Формулы-1 во вторник, 15 декабря.