«Мерседес» повержен! Макс принёс «Ред Булл» первый в сезоне поул, Квят победил Гасли

Квят в третий раз подряд в финале квалификации — россиянин на 7-м месте.

Первый в сезоне поул «Ред Булл»

В борьбе за поул вновь участвовали три пилота: Макс Ферстаппен в первой попытке сумел опередить Льюиса Хэмилтона на 0,03 секунды, но уступил 0,1 Валттери Боттасу — именно финн расположился на первой строчке по итогам первых быстрых кругов.

Во второй попытке Хэмилтон провёл великолепные первый и второй сектора, но немного потерял на третьем. Этого хватило, чтобы опередить время Боттаса, но Валттери за счёт проблем напарника в конце круга смог вернуть себе первую строчку — с преимуществом в 0,06 секунды.

Однако последним свой круг завершал Макс Ферстаппен — голландец закончил круг с временем 1:35.246 и на 0,02 секунды опередил Боттаса. Залогом поула «Ред Булл» — первого в сезоне! — стал отличный второй сектор. Боттас и Хэмилтон в итоге остались вторым и третьим — впервые с 2014 года «Мерседес» уступил в квалификации в Абу-Даби!

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Норрис победил Сайнса

Четвёртым квалифицировался Ландо Норрис, и за счёт этого британец победил Сайнса во внутрикомандной дуэли. Испанец занял шестое место, уступив в том числе Александеру Албону, и по итогам сезона проиграл Норрису девять квалификаций, а выиграл только восемь.

На седьмой позиции квалифицировался Даниил Квят — россиянин вышел в Q3 уже в третий раз подряд. Восьмое место занял Лэнс Стролл, девятым квалифицировался Шарль Леклер, а вот у Пьера Гасли вновь возникли проблемы — француз занял десятое место и проиграл Квяту 0,28 секунды.

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Обе машины «Рено» остались в Q2

В пятничных тренировках машины «Рено» были едва ли не самыми быстрыми среди середняков, но в субботу темп куда-то исчез, и ни один из гонщиков французской команды не смог пробиться в финальный сегмент. Эстебан Окон занял 11-е место и впервые в сезоне опередил Риккардо в сухой квалификации — Дэн остался на 12-й позиции. Пилотов «Рено» разделили менее 0,05 секунды.

На 13-й позиции расположился Себастьян Феттель — Леклеру в своей поселедней квалификации с «Феррари» немец уступил 0,7 секунды. Антонио Джовинацци стал 14-м — у итальянца в каждом из сегментов аннулировали по одному из кругов. А 15-е место занял Серхио Перес. Ещё до начала уик-энда стало известно, что он, как и Кевин Магнуссен, оштрафован за замену элементов силовой установки и будет стартовать вместе с датчанином с последнего ряда, так что во втором сегменте мексиканец не проехал ни одного быстрого круга.

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Кими пал жертвой напарника

Ещё одной интригой квалификационных дуэлей была борьбы в «Альфа Ромео», и Кими Райкконен уступил Антонио Джовинацци со счётом 8:9. Решающим моментом стали заключительные секунды первого сегмента. Первую попытку Джови аннулировали за нарушение границ трассы, но во второй он проехал ещё быстрее и пробился в Q2. А вот Райкконен так и не смог прибавить в концовке и остался лишь 16-м.

На 17-е место под клетчатым флагом поднялся Кевин Магнуссен, опередивший Джорджа Расселла. Британец мало того, что немного замешкался на первом секторе, так ещё и баланс машины оказался хуже, чем в утренней тренировке — в свободных заездах время гонщика было лучше.

Пьетро Фиттипальди не смог прибавить в финальной попытке, но всё равно остался впереди Николаса Латифи и квалифицировался 19-м, а вот канадца развернуло на выходе из последнего поворота прогревочного круга — свою попытку он испортил ещё до её начала.

Гран-при Абу-Даби стартует в воскресенье 13 декабря в 16:10 по московскому времени.