Сезон-2021 Формулы-1 спасён? А вот Квят не смог хлопнуть дверью. Итоги ГП Абу-Даби

В Абу-Даби завершился очередной сезон Формулы-1 — вопреки первоначальным прогнозам уверенную победу одержал Макс Ферстаппен. В этом заезде голландец словно поменялся ролями с гонщиками «Мерседеса» — теперь он уехал со старта вперёд и не оставил соперникам ни единого шанса. В этом сезоне победа Макса, разумеется, ни на что уже не повлияет, зато появляется надежда на то, что в 2021 году Ферстаппен сможет бороться с Хэмилтоном на равных.



Итоги финальной гонки 2020 года — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Ферстаппен победил «Мерседес» в его же манере! А Квят не смог закрыть год красиво В финале сезона чемпионы были беспомощны, а сама гонка оказалась слишком унылой для такого необычного сезона.

Сезон-2021 рано списывать

После того как «Мерседес» буквально размазывал по асфальту всех своих соперников почти в каждой гонке сезона-2020, скептики поспешили похоронить и следующий чемпионат — шасси-то останутся практически прежними. Однако если «Ред Булл» сможет выступать на этапах сезона-2021 так же, как Ферстаппен делал это в Абу-Даби, гегемонии «Мерседеса» придёт конец.



Отчасти победа Ферстаппена получилась столь лёгкой благодаря тому, что в «Мерседесе» вынуждены были придушить свои силовые установки — выявились проблемы с MGU-K. Но нельзя отрицать того факта, что «Ред Булл» на протяжении всего сезона стабильно подтягивалась к лидерам. И тот факт, что доработка шасси будет сильно ограничена может сыграть против «Мерседеса» — им, кажется, улучшать автомобиль уже некуда. К тому же немцы будут лишены системы DAS.

Ферстаппен финиширует на Гран-при Абу-Даби Фото: Mark Thompson/Getty Images

Что до «Ред Булл», то в шасси 2021 будет лишь 40% компонентов нынешней машины — так в Абу-Даби сказал Кристиан Хорнер. Нет сомнений, что в Милтон-Кинсе сделают всё, чтобы ликвидировать отставание и по-настоящему побороться за чемпионство в следующем году, ведь не факт, что в 2022-м у команды вообще будет двигатель.



Пока же у австрийцев есть небольшая пауза и повод для гордости: гегемония «Мерседеса» на «Яс Марине», продолжавшаяся с 2014 года, прервана. К слову, эта победа отчасти напоминает победу Феттеля в самом первом Гран-при Абу-Даби в 2009 году — в том сезоне доминировал «Браун», но на последних этапах австрийцам удалось сократить и даже выйти вперёд, а на следующий год её пилот стал самым молодым в истории чемпионом мира. Не повторится ли в 2021 году эта история с Максом Ферстаппеном?

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У Боттаса остался последний шанс

Второй год подряд Валттери Боттас становится вице-чемпионом Формулы-1, но если год назад финн выиграл четыре гонки, то теперь — только две. И проблема даже не в отсутствии побед, а в том, что его отставание от Хэмилтона от сезона к сезону только растёт. В 2020 году у Боттаса было на одну гонку больше, чем у Льюиса, но он проиграл ему 124 очка — только в 2017-м разрыв был больше (у «Мерседеса» не было нынешнего преимущества).



Худшей же гонкой Боттаса стал недавний Гран-при Сахира, на котором молодой Джордж Расселл камня на камне не оставил от репутации опытнейшего финна. Реабилитироваться на Гран-при Абу-Даби тоже не получилось, отчасти из-за нехватки мощности, отчасти — из-за комментариев Льюиса о том, что он ещё не готов на 100%.

Боттас, Монаган (инженер «Ред Булл»), Ферстаппен и Хэмилтон на подиуме Гран-при Абу-Даби Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Тото Вольф настаивает на том, что на сезон-2021 место Боттасу гарантировано — и в этом действительно не приходится сомневаться. Но это будет почти наверняка последний сезон Валттери в «Мерседесе» — в 2022-м за руль неминуемо сядет Расселл, который уже доказал, что готов выступать за топ-команду. И если Хэмилтон не решит внезапно завершить карьеру, Боттасу придётся искать себе другое место работы.

Положение в общем зачёте (топ-10):

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 347 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 223

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 214

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 125

5. Даниэль Риккардо («Рено») — 119

6. Карлос Сайнс («Макларен») — 105

7. Александер Албон («Ред Булл») — 105

8. Шарль Леклер («Феррари») — 98

9. Ландо Норрис («Макларен») — 97

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 75…

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 32.

«Макларен» на пути к возрождению

В Абу-Даби Ландо Норрис и Карлос Сайнс практически весь уик-энд оставались быстрейшими в группе середняков, и на финише гонщики «Макларена» заняли пятое и шестое места. На фоне неудачи «Рейсинг Пойнт» — сход Переса после отказа нового двигателя и десятое место Стролла — «Макларену» удалось в последний момент вырвать третью строчку Кубка конструкторов.



Этот успех не стоит недооценивать — и дело не только в призовых, которых теперь у Уокинга будет больше. Это третье место стало лучшим результатом команды после 2012 года — последнего сезона, когда «Макларен» выигрывали гонки.

Ландо Норрис на Гран-при Абу-Даби Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

Тогда командой управляли совсем другие люди, а одну из машин пилотировал Льюис Хэмилтон, но ряд стратегических ошибок, провал проекта воссоединения с «Хондой» и другие неурядицы в какой-то момент отбросили команду в подвал турнирной таблицы. Тем не менее «Макларен» снова стал силой, с которой необходимо считаться.



В то же время без 15 очков штрафа, который был присужден «Рейсинг Пойнт» за копирование воздуховодов задних тормозов, «Макларен» не стал бы третьим. С другой стороны, если машины команды Стролла были построены с нарушением регламента, то как вообще она может претендовать на призовые или какое-либо место Кубка конструкторов? Это, впрочем, вопрос отдельного материала.

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Мерседес» — 573 очка

2. «Ред Булл» — 319

3. «Макларен» — 202

4. «Рейсинг Пойнт» — 195

5. «Рено» — 181

6. «Феррари» — 131

7. «Альфа Таури» — 107

8. «Альфа Ромео» — 8

9. «Хаас» — 3

10. «Уильямс» — 0.

Прощание Квята не удалось

Для Даниила Квята эта гонка стала последней за «Альфа Таури» (она же «Торо Россо»), хотя официально его замена на Юки Цуноду ещё не подтверждена. Россиянин провёл отличную квалификацию, выжал из машины максимум и держался в первой семёрке на первых кругах, однако под конец отрезка «софта» не хватило, а расстановка на трассе в момент двойного пит-стопа оказалась не в пользу Квята — россиянину пришлось пару секунд ждать, пока шины поменяют Гасли, и на трассу он вернулся позади Окона. И если Эстебан затем смог опередить Стролла, то Квят остался 11-м и не набрал очков.

Квят на Гран-при Абу-Даби Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Не лучшим получилось и прощание Риккардо с «Рено». В пятницу у обеих машин был темп, но в квалификации французские машины не смогли пробиться в финальный сегмент, и в гонке Риккардо смог занять лишь седьмое место — не слишком впечатляет на фоне его подиумов. Не набрал очков и Себастьян Феттель — его последняя гонка за «Феррари» закончилась 14-м местом. Наконец нечем похвастаться и Магнуссену с Пересом — первый стал 18-м, а второй вообще не доехал до финиша из-за отказа двигателя.



Разве что Карлосу Сайнсу будет что вспомнить по поводу последней гонки с «Маклареном». Испанец, правда, уступил в квалификационной дуэли Норрису 8-9, но опередил его в чемпионате со счётом 105-97.

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«Яс Марина» не подходит для финала

«Яс Марину» нельзя назвать самой скучной в календаре (есть всё-таки и Монако), да и в целом автодром посреди искусственного острова впечатляет. Гран-при Абу-Даби в целом выглядит красиво и торжественно, но сами по себе заезды здесь настолько унылые и бессодержательные, что ставить эту гонку в качестве финала сезона — странное (и продиктованное исключительно коммерческими соображениями) решение.



На «Яс Марине» прошло лишь два запоминающихся финала — в 2010 и 2016 годах, и оба раза те гонки запомнились лишь потому, что здесь невозможно обгонять. Собственно, гонка 2020 года в очередной раз доказала — на «Яс Марине» лишь два подходящих для обгонов места, которые из-за длинной прямой между ними сливаются в одно.

Финиш сезона-2020 Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Смотреть на Гран-при Абу-Даби приятно, особенно если не знать расстановки сил, и в качестве первого этапа сезона эта гонка смотрелась бы великолепно. Но в конце года, когда победы одной и той же команды приелись, а вопрос о титуле закрыт, действо на трассе оставляет желать много лучшего.



Насколько более захватывающим получился бы финал в Бахрейне, где гонки изобилуют огромным количеством обгонов? Или, например, Гран-при Австралии из-за необычного характера трассы в «Альберт-парке» почти всегда получается захватывающим и непредсказуемым. Нынешний финал — Гран-при Абу-Даби — выглядит шикарным парадом великолепных автомобилей, но со спортивной точки зрения этой гонке в конце календаря предложить нечего.