Макс и Норрис блеснули, прощание Квята получилось смазанным. Оценки за Гран-при Абу-Даби

Заключительный этап Формулы-1 — в по-прежнему субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 9

Ферстаппен победил на Гран-при Абу-Даби ровно в том же стиле, в котором половину гонок этого года выиграл Хэмилтон: уверенный старт, мощный отрыв и спокойный финиш на первом месте. Максу совсем немного не хватило до первого в карьере Большого шлема — быстрейший круг в концовке увёл Риккардо. Но успех голландца во многом обеспечила машина: на этот раз на длинных сериях «Ред Булл» оказался намного быстрее «Мерседеса».

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Ландо Норрис — 9

Британец на заключительном этапе сезона добился максимального результата как в квалификации, так и в гонке, и всю дистанцию доминировал в группе середняков. По итогам сезона Ландо уступил Сайнсу восемь очков, но за счёт четвёртого места в квалификации победил опытного испанца во внутрикомандной дуэли — 9:8.

Карлос Сайнс — 8,5

В квалификации Сайнс проиграл Норрису 0,3 секунды, и это сильно осложнило гонку испанца: на двойном пит-стопе ему пришлось ждать, пока обслужат напарника, и на трассу Карлос вернулся лишь девятым, а не шестым. Но, обогнав гонщиков «Рейсинг Пойнт» и опередив Риккардо после его пит-стопа, Сайнс вернул себе позицию и поддержал команду максимально возможным результатом. Третье место «Макларена» в Кубке конструкторов — это во многом заслуга Карлоса.

Валттери Боттас — 8

Помочь забыть унизительное поражение на Гран-при Сахира могла бы лишь уверенная и несомненная победа Боттаса в Абу-Даби, но «Мерседес» оказался не в состоянии угнаться за «Ред Булл», и Валттери остался вторым. И даже победа над Хэмилтоном не выглядит убедительной, поскольку Льюис только что переболел COVID-19. Концовка 2020 года нанесла мощный удар по репутации финна, и теперь её способны спасти лишь выдающиеся выступления в начале сезона-2021.

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Даниэль Риккардо — 8

Для Даниэля Риккардо седьмое место — не самый сильный результат, но после слабой квалификации, когда у «Рено» неожиданно пропал темп, а австралиец даже уступил Эстебану Окону (впервые в сухой квалификации в сезоне!), есть чему порадоваться. В первую очередь этими шестью очками командам обязана сверхдлинному первому отрезку, после которого Риккардо вернулся на трассу аккурат позади гонщиков «Макларена».

Пьер Гасли — 8

Концовка сезона для Гасли получилась смазанной, и в квалификации француз вновь проиграл Квяту — 0,27 секунды. Зато Пьеру удалось отыграться в гонке — Гасли обогнал Квята аккурат перед двойным пит-стопом и первым заехал к механикам. После этого Гасли совершил ещё два обгона и в итоге занял восьмое место, уступив лишь явно более быстрым «Макларенам» и Риккардо на «Рено».

Учитывая, что Хэмилтон не до конца восстановился после перенесённого COVID-19, требовать от Льюиса большего было бы кощунством. С другой стороны, если не чувствуешь себя готовым, зачем садиться в кокпит? На фоне обстоятельств претензий к пилотажу британца нет, но он зря поторопился возвращаться на решётку — «Мерседес» должен Расселлу ещё одну гонку.

В «Ред Булл» четвёртое место назвали лучшим выступлением Албона в этом сезоне, и действительно Алекс финишировал всего в полутора секундах позади Хэмилтона и весь уик-энд выглядел как пилот топ-команды. Однако то, что до этого тайский пилот провёл несколько слабых гонок, не означает, что проигрыш напарнику 0,3 секунды в квалификации и 20 секунд в гонке — хорошее выступление.

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Кими слабо проехал квалификацию, уступив Джовинацци почти полсекунды, однако затем отыгрался в гонке, здорово отбил атаки Леклера и на финише оказался лучшим среди представителей команд-аутсайдеров. Строллу Райкконен проиграл порядка восьми секунд — так что шансов на очки вновь не было.

Серхио Перес — 7,5

Бесславным сходом из-за технических проблем завершилась семилетняя история Переса и команды. Из-за замены компонентов мотора Чеко стартовал последним, совершил несколько обгонов (только после включения DRS) и сошёл на девятом круге. В каком-то смысла даже хорошо, что Гран-при Абу-Даби получился столь незапоминающимся — последней настоящей гонкой Переса за «Рейсинг Пойнт» останется Гран-при Сахира.

В начале уик-энда Расселл щеголял в паддоке «Яс Марины» в футболке «Мерседеса», но в итоге вынужден был вернуться в «Уильямс». В квалификации Джордж был лишь 18-м, но за счёт штрафов других пилотов пробился в гонке на 15-ю позицию. Добиться большего за рулём «Уильямса» на скоростной трассе с длинными прямыми было невозможно.

Эстебан Окон — 7

Окон опередил Риккардо в квалификации, но в гонке пропустил напарника уже на первом отрезке. После пит-стопа темп Эстебана был выше, однако всё равно недостаточно — если Гасли опередил Стролла достаточно быстро, то Окону это удалось лишь на последнем круге.

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Даниил Квят — 7

Россиянин завершил сезон не слишком удачно, и виной тому — потеря позиций в конце первого отрезка. Всё сложилось бы иначе, если бы первым к механикам заехал Квят, а не Гасли. В итоге россиянин на всю гонку застрял позади Окона и занял 11-е место.

Шарль Леклер — 7

Леклер не слишком удачно провёл квалификацию, не сумев в Q2 и Q3 повторить времени первого сегмента, хотя это позволило бы стартовать на пару позиций выше. Гонка же была испорчена, когда стратеги решили оставить Леклера на трассе во время выезда автомобиля безопасности.



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Кевин Магнуссен — 7

Датчанин отмучался. Третий этап подряд «Хаас» был самой медленной машиной в пелотоне и уступал даже «Уильямсу». При этом Кевин даже умудрился выстрелить на первом круге с 20-го места на 17-е, но всё в итоге было зря — гонку Магнуссен закончил предпоследним, опередив лишь напарника-дебютанта.

Бразилец чуть лучше освоился в кокпите машины и вполне достойно провёл второй этап в жизни. В квалификации Пьетро уступил Магнуссену 0,31 секунды — не так уж и мало, но меньше, чем, например, Албон проиграл Ферстаппену. На первых кругах Фиттипальди даже удавалось сдерживать Латифи, но после пит-стопа Пьетро откатился назад и уже оттуда не выбрался.

Антонио Джовинацци — 6

Джовинацци в концовке сезона вырвал победу в квалификационном противостоянии с Кими, но в гонке пропустил финна уже на старте, а затем остался на трассе во время выезда сейфти-кара. В итоге стартовый отрезок на «медиуме» оказался слишком длинным и на трассу Джови вернулся последним — в 40 секундах позади топ-10.

Последняя гонка немца за «Феррари» получилась невзрачной. Себ опередил Леклера на первом отрезке, но тактика позднего пит-стопа себя не оправдала — темп в начале был недостаточно высоким. К тому же в квалификации Феттель уступил Леклеру в Q2 0,69 секунды — ни в одной другой команде не было такого разрыва.

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Лэнс Стролл — 5

Уик-энд в Абу-Даби Стролл провалил — у канадца ни разу по ходу уик-энда не было скорости. Так все квалификационные круги Лэнса оказались медленнее времени Переса в Q1 — при том, что Чеко знал, что стартует последним и не особенно атаковал. В гонке канадцу удалось опередить лишь Квята на первом отрезке, а в остальном он только терял позиции, пропустив Гасли и Окона.

Николас Латифи — 5

Для Латифи уик-энд в Абу-Даби стал проблемой, и канадский дебютант в итоге провалился в квалификации — гонщика развернуло в конце прогревочного круга. А в гонке Николас опередил лишь пилотов «Хааса», поскольку оба под финиш поехали на дополнительные пит-стопы.