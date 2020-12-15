«Победа в последней гонке года — худшая вещь, которую мог сделать «Ред Булл». Им аукнется

Для СМИ один из главных итогов года — то, что гонщики так и не договорились дружно встать на одно колено.

Формула-1 и сумела, и одновременно не сумела красиво закрыть сезон-2020. С одной стороны, Макс Ферстаппен разбавил доминирование «Мерседеса» и дал надежду на интересный 2021 год. С другой, сама гонка в Абу-Даби выдалась откровенно скучной. На эти темы и рассуждают мировые СМИ.

«Один из самых скучных Гран-при сезона»

Автодром «Яс Марина» уже не первый раз дарит нам не слишком яркие Гран-при. У обозревателя Sky Sports Мартина Брандла есть решение для этой проблемы — и дело не только в конфигурации трассы.

«Мы редко видим «природную» борьбу на трассе колесо в колесо, а не обгоны с помощью DRS, — признает британец. — В теории конфигурация трассы должна работать хорошо: после шпильки в седьмом повороте следует длинная прямая, медленная шикана, а за ней ещё одна длинная прямая и медленная двойная шикана. Проблема в том, что там слишком много поворотов с отрицательным уклоном, которые только усиливают аэродинамические проблемы едущих позади машин. В четырёх из последних шести Гран-при в Абу-Даби первая тройка финишировала в том же порядке, что и стартовала, и это уже шестая гонка кряду, когда побеждает обладатель поула. Самое время подумать о конфигурации и уклонах».

«Формула-1 закрыла сезон одним из самых скучных Гран-при года, — констатирует Умберто Дзапеллони из Il Jiornale. — Да, это не отменяет в целом весёлого сезона, несмотря на тот факт, что мы ещё до его начала знали, кто станет чемпионом. Но вот эта трасса необгонная — «Феррари» хорошо помнит это после потери титула с Алонсо. Однако тогда ещё были хорошие времена — когда «красные» теряли чемпионат лишь в последней гонке сезона».

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А вот Нэтан Солт из Daily Mail в общих итогах сезона всё-таки делает акцент на общей предсказуемости результатов, а не на проблемах конкретно финальной гонки.

«Доминирование «Мерседеса» не развлекает. Конечно, когда мы видим, как Хэмилтон повторяет рекорд Шумахера, это нечто особенное. Но в целом подобное доминирование нехорошо ни для кого, кроме «Мерседеса». Конечно, это не помогает вовлечению болельщиков. Тот факт, что поул Ферстаппена в Абу-Даби стал единственным не мерседесовским в 2020 году, говорит обо всём. Ферстаппен уже устал от этого по объективным причинам, но такое доминирование — это отчасти ещё и причина, по которой болельщики будут пропускать трансляции гонок, ведь их исход выглядит неизбежным».

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«Шаг Албона вперёд был недостаточно большим»

Казалось бы, уверенная победа Макса в Абу-Даби должна приободрить поклонников Ф-1 перед следующим сезоном, однако Эндрю Бенсон из BBC объясняет, что не всё так однозначно. При этом он считает, что Ферстаппен победил бы и без мелких проблем «Мерседеса» с мотором, поскольку они стоили «серебряным стрелам» всего одной десятой секунды.

«В последние годы работает один и тот же шаблон: «Ред Булл» слабо начинает год, потом добивается сильного прогресса и доходит до того, что к концу года может составить конкуренцию — но лишь для того, чтобы вновь откатиться назад за зиму. Есть ли причина верить, что в 2021-м будет по-другому? Да, возможно. Это была заслуженная победа на трассе, где «Мерседес» выиграл все гонки с 2014 года, что придаст «Ред Булл» уверенности перед межсезоньем.

Но секрет успеха «Мерседеса» не только в том, что они не только собрали величайшую команду в истории Ф-1. Ещё сильнее впечатляет то, как долго они способны её сохранять. Тото Вольф говорит о «постоянном скепсисе» и «упорном стремлении к идеалу». Он описал поражение в Абу-Даби как «пощёчину». В этом плане подобная победа «Мерседеса» в последней гонке сезона может оказаться худшей вещью, которую «Ред Булл» мог сделать», — объясняет автор.

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Между тем «быки» продолжают обсуждать, кто же будет за них выступать в 2021-м. За уик-энд в Абу-Даби Александер Албон получил от Финли Креболдера из PlanetF1 только шесть баллов.

«Албон получил немало похвал за своё выступление, что, вероятно, больше говорит о том, насколько низкие стандарты он прежде задал, а не о качестве его работы на финале сезона. Да, он был лучше, чем обычно. Алекс имел достаточный темп, чтобы помогать Ферстаппену в борьбе с «Мерседесом». На заключительных стадиях гонки он ехал особенно впечатляюще, когда показывал серьёзный темп и быстро догонял Хэмилтона. Если бы он показал такой темп ранее в гонке и победил Льюиса, я бы согласился, что у него была отличная гонка.

Однако факт в том, что он финишировал в 20 секундах позади от гонщика на таком же болиде, и не победил две машины, которые в этой конкретной гонке были медленнее. Да, это был шаг в верном направлении, но недостаточно большой для того, кто должен доказать, что заслуживает место в «Ред Булл» в сравнении с Серхио Пересом», — пишет Креболдер.

Макс и Норрис блеснули, прощание Квята получилось смазанным. Оценки за Гран-при Абу-Даби Российский пилот выдал сильную концовку сезона, но гонка на «Яс Марине» получилась разочаровывающей.

«По телевизору картинка выглядела нелепо»

Давиде Болонья из Il Jiornale восхищается тем, как красиво попрощался с «Феррари» Себастьян Феттель, хотя и Гран-при Абу-Даби, и сезон в целом счастья немцу не принесли.

«Прошло уже пять лет, многие из которых были испорчены ошибками команды или пилота, а также перепалками и недопониманием, однако Феттель никогда не переставал демонстрировать свою вежливость и привязанность к команде. «Я был фанатом «Феррари» в детстве, я остаюсь им сейчас и останусь в будущем, пусть даже мы станем соперниками», — объявил Феттель в интервью Corriere dello Sport всего месяц назад.

Элегантный пилот, джентльмен, коих в наши дни всё труднее сыскать. Молодой четырёхкратный чемпион (звание, которые словно давило на него все последние годы) не избегал ошибок, но не забывал прощать других, кто сделал для него невозможным повторение мифа Шумахера, на что он надеялся», — прощается с пилотом автор.

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Напоследок ещё немного итогов сезона. Нэтан Солт из Daily Mail сокрушается, что пилоты Формулы-1 так и смогли договориться насчёт вставания на колено в рамках антирасистской церемонии.

«Это был вопрос, который спорт так и не сумел уладить. Одни пилоты вставали на колено, а другие — стояли позади них. Это должна была быть публичная демонстрация против расизма и дискриминации. В английской Премьер-лиге все игроки и официальные лица встают на колено, в других видах спорта тоже смогли организовать единый фронт — но не в Ф-1. По телевизору картинка выглядела нелепо и демонстрировала, как спорт разделён, пусть даже все пилоты надевали футболки «Конец расизму».

14 гонщиков продолжили вставать на колено, но шесть предпочли не делать этого, а в ходе сезона были инциденты, когда пилоты приходили слишком поздно или не надевали футболки, либо же в телетрансляции просто не показывали тех, кто присаживался на колено. Когда остальные чемпионата смогли всё сделать правильным, Ф-1 с этим не справилась», — горюет Солт.