«Почему так холодно и невнятно?» Команда очень некрасиво попрощалась с Квятом

Теперь уже, видимо, окончательный разрыв Даниила Квята с системой «Ред Булл» не вышел милым и красивым. Пусть даже «быки» и их младшая команда «Альфа Таури» давно планировали заменить россиянина на перспективного японца Юки Цуноду, но не удосужились нормально обставить расставание с пилотом. Скажете, что мы придираемся? Ниже объясним, почему все вправе были ждать от двух команд «быков» большего.

Официальное объявление о своём составе на сезон-2021 Формулы-1 «Альфа Таури» сделала утром в среду, 16 декабря. В пресс-релизе было заявлено, что воспитанник «Ред Булл» и «Хонды», бронзовый призёр Формулы-2 Юки Цунода станет новым напарником Пьера Гасли в следующем сезоне. При этом в сообщении пресс-службы или цитате главы «Альфа Таури» Франца Тоста Даниил Квят вообще никак не был упомянут. Был пилот — и сплыл.

По меркам сегодняшней Ф-1 это действительно странно. Обычно на прощание благодарят гонщика, даже если его отношения с командой оставляли желать лучшего, а уровень результатов не выдерживал никакой критики. Квят же команду никак не критиковал и в последних Гран-при выступал довольно сильно. В общем, заслуживал большего, чем тотальный игнор.



Да, позднее в ходе дня в соцсетях «Альфа Таури» всё-таки появилась небольшая цитата от Франца Тоста, посвящённая Квяту, но выглядела она как-то жиденько и неубедительно. Цитируем: «Поскольку Юки будет выступать за нас в следующем году, мы прощаемся с Даниилом Квятом. Хочу поблагодарить Даниила за его вклад, особенно в этом году, он очень помог нам своим опытом настройки и улучшения характеристик машины».



Как-то негусто со стороны человека, так долго работавшего с пилотом, не правда ли?

Вернётся ли Квят в Формулу-1 и чего ему не хватило для больших успехов? Разбираемся Ошибки команды и самого пилота, недостаточная стабильность… И всё-таки многие считают, что Квят способен на второй камбэк.

Даже мотористы «Хонды» в собственном заявлении высказались как-то теплее, хотя сотрудничали с Даниилом всего пару лет: «От всех сотрудников «Хонды», спасибо, Даниил! Вместе мы достигли того, о чём могли только мечтать. Видеть тебя частью нашей семьи и истории было настоящим удовольствием. Даня, жги!»



Прохладцу и формализм со стороны команды отметил в видео на своём YouTube-канале и комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов.



«Меня очень задело, если честно. Я внимательно прочитал весь этот релиз «Альфа Таури» от корки до корки — и ни одного слова про Квята не было. Потом в «Твиттере» «Хонда» [написала]… Он больше всех гонок провёл за команду, а от неё ни слова в релизе. А вот «Хонда» опубликовала групповое фото с Даней, написала тёплые слова, отлично. Только после этого, и то через какое-то время, один твит от «Альфа Таури» с цитатой Франца Тоста. Причём цитата такая очень холодная, даже по сравнению с «Хондой». Какая кошка между ними пробежала? Он с 2014-го в команде. Да, с перерывами. Но почему так холодно и невнятно с ним расстались, я не очень понимаю».

«Увидимся в 2022 году». Квят отреагировал на послание от Формулы-1

Думаете, это только россияне придираются? На странный подход «Альфа Таури» к прощанию обратил внимание и британский портал PlanetF1.



«Себастьяну Феттелю «Феррари» подарила огромный кубок, — напомнил портал. – «Рено» сделал индивидуальные маски Даниэля Риккардо и вручил ему и остальным членам команды. «Макларен» подарил Карлосу Сайнсу часть болида с пожеланиями и автографами сотрудников, а ещё снял памятное видео с обращением к «Феррари». «Хаас» также различными способами воздал должное своим уходящим пилотам.



Квят был частью семьи «Ред Булл» дольше, чем кто-либо из вышеперечисленных в своих командах, и что он получил? Один твит, содержащий предложение Франца Тоста, в котором он благодарит Даниила за помощь «в настройке и улучшении характеристик автомобиля». Вот и всё. Он заслужил гораздо большего как за то, что он дал этим двум командам за последние семь сезонов, так и за то, через что ему пришлось пройти за это время».

Что это было? Карьера Квята в Формуле-1 — это успех или провал? Даня слишком рано попал в Ф-1 и слишком поздно начал справляться с прессингом.

Британцы совсем чуть-чуть упомянули «Хаас», а вот мы остановимся на американцах и их человечном подходе подробнее. Во-первых, Штайнер и компания не тянули резину и заранее проинформировали гонщиков о непродлении контрактов, дав им больше времени на поиск работы на 2021-й. Во-вторых, в «Хаасе» ответственно подошли к выбору прощальных подарков, вручив Грожану и Магнуссену по настоящему рулевому колесу. Штайнер рассказал, что они хотели подарить гонщикам что-то такое, что они не выкинут лишь через пять, обнаружив в хламе на чердаке — не правда ли, приятный подход? А вот про прощальные подарки «Альфа Таури» Квяту как-то ничего не слышно…



Что ж, это, безусловно, не трагедия, но интересный и яркий прощальный штришок. Думаем, Даниила эта ситуация не слишком задела — не из тех он людей, кто жадно вычитывает о себе каждую строчку в материалах прессы или соцсетях. Вот и на формализм теперь уже бывшей команды отреагировал спокойно, оставив комментарий под записью «Альфа Таури» в «Инстаграме»: «Спасибо, ребята, за все годы вместе! Каждый из вас займёт особое место в моём сердце!»

К слову, даже вот в этом коротком комментарии Квята как-то больше теплоты, чем во всей цитате Тоста…