10 худших пилотов Формулы-1 сезона-2020: итоги субъективного рейтинга

Весь сезон мы ставили пилотам предельно субъективные оценки за каждый этап — пришло время подвести итоги. Представляем худшую половину итогового рейтинга сезона-2020. В нём — четырёхкратный чемпион мира и два пилота топ-команд.

Вне зачёта

Вносить пилотов, которые выходили на замену, в общий рейтинг мы не стали, поскольку каждый из них провёл не более двух гонок, в то время как мы оцениваем выступления пилотов в сезоне в целом. Однако же и умалчивать об этих гонщиках было бы несправедливо.



Пьетро Фиттипальди: средний балл — 6,5 (всего — 13). На двух последних этапах внук бразильского чемпиона заменил в «Хаасе» Ромена Грожана, однако темп машины не позволял новичку по-настоящему проявить себя, да и Магнуссену Пьетро уступал немало.



Джек Эйткен: 7,0 (7). Эйткен провёл лишь одну гонку — Гран-при Сахира, и на ней вылетел в последнем повороте, что привело к сейфти-кару и кошмарному двойному пит-стопу «Мерседеса». Вылет получился неуклюжим, но до этого дебютант проводил неплохой уик-энд и едва не опередил Латифи в квалификации.



Нико Хюлькенберг: 8,5 (17). Немец провёл три этапа (в одном из них стартовать не смог), но сумел по-настоящему поразить паддок: на Гран-при 70-летия Халк стал третьим в квалификации, а на «Нюрбургринге» прорвался с последнего ряда на восьмую позицию. Вряд ли можно придумать более эффективный способ напомнить о себе.

Себастьян Феттель Фото: Mark Thompson/Getty Images

20 (19 — место после половины сезона). Себастьян Феттель: 6,0 (102,5)

Последнее место в нашем рейтинге — Себастьян Феттель, просто ужас. В сезоне-2020 от немца ожидали более сильных выступлений, чем в 2019-м, однако Себ вновь провалился. «Феррари» сильно сдала в межсезонье, однако пока напарник рисковал и время от времени добивался великолепных результатов, Феттель в основном лишь жаловался на баланс и критиковал стратегов за тактику. И, конечно, ошибался. Пару раз — в Турции и на Гран-при Великобритании — Феттель выступил по-настоящему здорово, но в остальном он редко напоминал четырёхкратного чемпиона мира.

Феттель — в «Астон Мартин» с мечтой о титуле. Но не ждёт ли его унылый закат карьеры? Себ рискует в надежде стать чемпионом в 2022 году. На самом деле, другого выбора у него не было.

19 (16). Александер Албон: 6,1 (104,5)

Ещё одно разочарование сезона — Алекс Албон. После уверенного дебюта в «Торо Россо» в сезоне-2019 тайский пилот уже второй год подряд не может найти общий язык с машиной «Ред Булл». Финиш на подиуме — событие для Албона, хотя он обладает явно более сильным автомобилем, чем три четверти пелотона. Ну а самое печальное в том, что Алекс повторил антирекорд Вандорна: проиграл напарнику все квалификации сезона. К слову, Албон имел все шансы занять последнее место — лишь благодаря слабому выступлению Феттеля в Абу-Даби Алекс набрал на два балла больше.

18 (17). Николас Латифи: 6,2 (105,5)

Латифи тоже мог бы оказаться в «списке Вандорна», но канадцу всё же удалось победить Эйткена на Гран-при Сахира. Впрочем, на фоне Расселла дебютант почти всегда выглядел слабее и лишь в Венгрии смог выступить по-настоящему сильно. Нельзя сказать, что Латифи разочаровал — сложно чего-то требовать от новичка за рулём одной из самых неуправляемых машин в пелотоне.

Выгоревший в Бахрейне автомобиль Грожана Фото: Tolga Bozoglu/Getty Images

17 (18). Ромен Грожан: 6,2 (93,5)

Для Грожана сезон завершился жуткой аварией в Бахрейне, которая едва не стоила ему жизни. За этот год француз лишь однажды набрал очки — на Гран-при Айфеля, и за счёт девятого места Ромен на один балл опередил в чемпионате Магнуссена, однако последовавшие за ним четыре гонки Грожан провёл слабо. И да, в аварии в Бахрейне француз тоже виноват сам.

«Тело начало расслабляться. Я в мире с собой, собираюсь умереть». Как Грожан выжил в огне Вы наверняка видели пугающую аварию Ф-1 в Бахрейне. А теперь Ромен Грожан подробно рассказал, как выбрался из пожара. Рассказ пробирает!

16 (14). Лэнс Стролл: 6,3 (100)

На протяжении всего сезона, а особенно второй его половины канадец уступал более опытному Серхио Пересу и проиграл ему в квалификациях 10-4. В начале сезона Лэнс выдавал сильные гонки — в Венгрии и Испании, мог набрать много очков на Гран-при Тосканы, но вылетел из-за прокола шины. Тем не менее даже в хорошие дни Стролл с трудом поспевал за напарником.

15 (10). Валттери Боттас: 6,7 (114)

Боттаса наряду с Феттелем и Албоном можно назвать одним из главных разочарований сезона. В условиях тотального доминирования «Мерседеса» только Валттери мог внести хоть какую-то интригу в борьбе за чемпионство, но уже к середине сезона отставание финна в чемпионате достигло 55 очков и надежд на борьбу за титул не осталось вовсе. Ну а низшей точкой для Боттаса стал Гран-при Сахира, на котором он смотрелся беспомощно даже против Джорджа Расселла.

Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби Фото: Пожар на машине Райкконена в Абу-Даби

14 (12). Кими Райкконен: 6,7 (114,5)

Для Кими Райкконена сезон-2020 сложился очень неровно. Так, в пяти первых квалификациях Кими четырежды уступал Джовинацци. После этапа в Барселоне ситуация вроде бы выправилась, но затем Райкконен вновь стал ошибаться по субботам и уступать напарнику. Время от времени Кими способен выдавать сильные выступления (Тоскана, Портиман, Имола), но с тем, чтобы выступать стабильно на одном уровне, есть проблемы. В какой-то момент казалось, что Кими теряет мотивацию и покинет Формулу-1, однако он удивил многих, продлив контракт. Надеемся, что в 2021-м Кими будет удивлять и результатами.

«Почему так холодно и невнятно?» Команда очень некрасиво попрощалась с Квятом В «Ред Булл» и «Альфа Таури» словно забыли, что российский гонщик выступал за них целых шесть лет.

13 (20). Антонио Джовинацци: 6,7 (114,5)

В свой второй полный сезон в Формуле-1 Антонио Джовинацци смотрелся убедительнее и держался на одном уровне с Кими Райкконеном. Итальянец даже победил финского ветерана в квалификациях — 9-8 — и набрал такое же количество очков в чемпионате. Далеко не факт, что Хюлькенберг, которого в конце сезона-2019 прочили на место Джови в «Альфа Ромео», на такой технике смог бы добиться большего. Так что в команде были правы, выбрав Антонио.

12 (13). Кевин Магнуссен: 6,9 (117)

Кевин провёл сезон стабильнее Грожана и не допускал совсем уж странных ошибок, хотя порой датчанину не доставало точности на решающем круге квалификации. Тем не менее Магнуссен всё равно победил напарника в квалификационной дуэли — 8-7. К тому же на счету датчанина сильные гонки в Венгрии и Турции, где у Кевина был шанс на очки — пока команда не ошиблась на пит-стопе.

Джордж Расселл перед Гран-при Сахира Фото: Peter Fox/Getty Images

11 (15). Джордж Расселл: 6,9 (117,5)

На второй год в Формуле-1 британец продолжил прогрессировать и добился главного успеха в карьере — едва не выиграл Гран-при Сахира. Весь мир видел, что в тот день на трассе никого не было быстрее Расселла, но победа ушла по не зависящим от гонщика причинам. Правда, далеко не весь сезон Джордж блистал и временами допускал серьёзные ошибки — как, например, вылет под сейфти-каром в Имоле.