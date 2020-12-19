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Формула-1 в сезоне-2021: Перес заменит Албона в «Ред Булл», Хэмилтон тянет с контрактом

«Чемпионат»
Состав Формулы-1 на 2021-й определён? «Ред Булл» сделал выбор, но почему молчит Хэмилтон?
В командах Формулы-1 занято 19 мест из 20 на сезон-2021. Но загадочная пауза с контрактом семикратного чемпиона продолжается.
Авто / Формула-1 0
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Концерн «Ред Булл» не выбился из тайминга и в чётком соответствии с обещаниями закрыл сразу две вакансии на сезон-2021 Формулы-1. В среду, 16 декабря, Юки Цунода официально был объявлен пилотом «Альфа Таури», а спустя два дня Александер Албон узнал, что уступит своё место в главной команде мексиканцу Серхио Пересу.

Всё, состав Ф-1 на 2021 год сформирован? И да, и нет: формально остаётся вакансия в «Мерседесе», где Льюис Хэмилтон никак не может договориться о новом контракте, хотя других претендентов на место нет. До конца не ясно, в чём загвоздка: то ли британец размышляет о сроке контракта, то ли не может договориться о зарплате. Не исключено, что эта переговорная сага перейдёт даже в 2021-й…

Версия от 19 декабря 2020 года

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
Мерседес№77. Валттери Боттас№44. Льюис Хэмилтон
Ред Булл№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
Макларен№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
Астон Мaртин
(Рейсинг Пойнт)		№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
Альпин (Рено)№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
Феррари№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
Альфа Таури№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
Альфа Ромео№7. Кими Райкконен
№99. Антонио Джовинацци
Хаас№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер
Уильямс№63. Джордж Расселл
№6. Николас Латифи

Свежие изменения в таблице выделены курсивом.

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