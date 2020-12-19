Состав Формулы-1 на 2021-й определён? «Ред Булл» сделал выбор, но почему молчит Хэмилтон?

Концерн «Ред Булл» не выбился из тайминга и в чётком соответствии с обещаниями закрыл сразу две вакансии на сезон-2021 Формулы-1. В среду, 16 декабря, Юки Цунода официально был объявлен пилотом «Альфа Таури», а спустя два дня Александер Албон узнал, что уступит своё место в главной команде мексиканцу Серхио Пересу.

Всё, состав Ф-1 на 2021 год сформирован? И да, и нет: формально остаётся вакансия в «Мерседесе», где Льюис Хэмилтон никак не может договориться о новом контракте, хотя других претендентов на место нет. До конца не ясно, в чём загвоздка: то ли британец размышляет о сроке контракта, то ли не может договориться о зарплате. Не исключено, что эта переговорная сага перейдёт даже в 2021-й…

Версия от 19 декабря 2020 года

Команда Пилоты с контрактами Кандидаты Мерседес №77. Валттери Боттас №44. Льюис Хэмилтон Ред Булл №33. Макс Ферстаппен

№11. Серхио Пeрес Макларен №3. Даниэль Риккардо

№4. Ландо Норрис Астон Мaртин

(Рейсинг Пойнт) №18. Лэнс Стролл

№5. Себастьян Феттель Альпин (Рено) №14. Фернандо Алонсо

№31. Эстебан Окон Феррари №16. Шарль Леклер

№55. Карлос Сайнс Альфа Таури №10. Пьер Гасли

№22. Юки Цунода Альфа Ромео №7. Кими Райкконен

№99. Антонио Джовинацци Хаас №9. Никита Мазепин

№47. Мик Шумахер Уильямс №63. Джордж Расселл

№6. Николас Латифи

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