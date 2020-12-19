Состав Формулы-1 на 2021-й определён? «Ред Булл» сделал выбор, но почему молчит Хэмилтон?

Концерн «Ред Булл» не выбился из тайминга и в чётком соответствии с обещаниями закрыл сразу две вакансии на сезон-2021 Формулы-1. В среду, 16 декабря, Юки Цунода официально был объявлен пилотом «Альфа Таури», а спустя два дня Александер Албон узнал, что уступит своё место в главной команде мексиканцу Серхио Пересу.
Всё, состав Ф-1 на 2021 год сформирован? И да, и нет: формально остаётся вакансия в «Мерседесе», где Льюис Хэмилтон никак не может договориться о новом контракте, хотя других претендентов на место нет. До конца не ясно, в чём загвоздка: то ли британец размышляет о сроке контракта, то ли не может договориться о зарплате. Не исключено, что эта переговорная сага перейдёт даже в 2021-й…
Версия от 19 декабря 2020 года
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|№77. Валттери Боттас
|№44. Льюис Хэмилтон
|Ред Булл
|№33. Макс Ферстаппен
№11. Серхио Пeрес
|Макларен
|№3. Даниэль Риккардо
№4. Ландо Норрис
|Астон Мaртин
(Рейсинг Пойнт)
|№18. Лэнс Стролл
№5. Себастьян Феттель
|Альпин (Рено)
|№14. Фернандо Алонсо
№31. Эстебан Окон
|Феррари
|№16. Шарль Леклер
№55. Карлос Сайнс
|Альфа Таури
|№10. Пьер Гасли
№22. Юки Цунода
|Альфа Ромео
|№7. Кими Райкконен
№99. Антонио Джовинацци
|Хаас
|№9. Никита Мазепин
№47. Мик Шумахер
|Уильямс
|№63. Джордж Расселл
№6. Николас Латифи
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