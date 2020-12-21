10 лучших пилотов Формулы-1 сезона-2020: итоги субъективного рейтинга

Завершаем подведение итогов субъективного рейтинга «Чемпионата». Вашему вниманию — 10 лучших пилотов сезона-2020. Спойлер: Леклер за полгода потерял ещё две позиции, а Гасли выпал из топ-3.

10 худших пилотов Формулы-1 сезона-2020: итоги субъективного рейтинга Судьба последнего места рейтинга решилась в последней гонке — и Албону удалось-таки опередить чемпиона мира!

10 (11 — место после половины сезона). Эстебан Окон: средний балл — 7,0 (всего — 119)

Возвращение Эстебана на стартовую решётку получилось не слишком впечатляющим — весь сезон француз пребывал в тени напарника и лишь дважды победил его в квалификации. Правда, этим напарником был Даниэль Риккардо — один из лучших пилотов поколения. Тем не менее в следующем году пилота ждёт ещё более серьёзное испытание — в команду приходит Фернандо Алонсо, и у Окона есть все шансы в дальнейшем повторить судьбу Стоффеля Вандорна. Претендентов на его место немало.

9 (9). Даниил Квят: 7,4 (125)

В Абу-Даби Даниил Квят назвал минувший сезон разочаровывающим, однако год был не так плох. Да, поначалу россиянину не удавалось почувствовать уверенность за рулём в квалификациях — отсюда и чудовищный счёт с Гасли, однако в последних гонках Квят по-настоящему блистал — Гран-при Эмилии-Романьи и Сахира можно смело причислить к лучшим выступлениям в его карьере. И остаётся лишь гадать, как она сложилась бы, если бы Квят с самого начала сезона был с машиной единым целым.

Что это было? Карьера Квята в Формуле-1 — это успех или провал? Даня слишком рано попал в Ф-1 и слишком поздно начал справляться с прессингом.

8 (6). Шарль Леклер: 7,6 (129,5)

В сезоне-2020 Леклер был одной из главных звёзд в пелотоне, и хотя машина «Феррари» не позволяла бороться за победы, Шарль дважды финишировал на подиуме и ещё три раза был четвёртым. Леклер почти весь сезон провёл сильно — за исключением трёх гонок: столкновения с Феттелем на Гран-при Штирии, вылета в Монце и тройной аварии на первом круге Гран-при Сахира. Средний балл 14 других гонок сезона позволил бы Шарлю занять третье место в нашем рейтинге, но с учётом этих ошибок монегаск занимает лишь восьмую строчку.

Шарль Леклер Фото: Mark Sutton — Pool/Getty Images

7 (7). Ландо Норрис: 7,6 (130)

Норрис, в отличие от Леклера, провёл очень ровный сезон, и если не считать провала на старте Гран-при Венгрии, который гонщик тогда назвал худшим в карьере, и неудачи на первом круге в Турции, где все испытывали проблемы из-за нового асфальта, серьёзных ошибок британец не допускал. В чемпионате Ландо во второй раз подряд уступил Сайнсу, зато опередил Карлоса в квалификациях. Однако в следующем сезоне ставки будут выше: вместо испанца придёт Риккардо, а с Норриса спрос будет более строгий — как с уже освоившегося в команде пилота.

Состав Формулы-1 на 2021-й определён? «Ред Булл» сделал выбор, но почему молчит Хэмилтон? В командах Формулы-1 занято 19 мест из 20 на сезон-2021. Но загадочная пауза с контрактом семикратного чемпиона продолжается.

6 (4). Карлос Сайнс: 7,8 (132)

Последний сезон Сайнса с «Маклареном» получился немного смазанным. В первую очередь это связано с частыми техническими проблемами в середине сезона, хотя и сам пилот порой допускал ошибки — как в Сочи, тем не менее испанец почти всегда был одним из лидеров группы середняков и вновь поднялся на подиум — в Монце Карлос и без сейфти-каров и рестартов был бы в топ-3. Жаль, что Сайнсу так и не довелось выиграть с «Маклареном» гонку, зато его первая победа в карьере с «Феррари» станет запоминающейся.

5 (5). Даниэль Риккардо: 7,8 (132)

Риккардо в очередной раз подтвердил статус топ-пилота и на протяжении всего сезона оставался лидером команды, на которого можно ориентироваться. В квалификациях Даниэль камня на камне не оставил от Эстебана Окона (15-2), завоевал два подиума (первые для «Рено» с 2011 года) и занял в чемпионате пятое место — на той же строчке австралиец был в момент ухода из «Ред Булл». Так что Энстоун австралиец покидает с гордо поднятой головой. Весь паддок надеется видеть Риккардо на подиуме почаще, и сам он явно в отличной форме, так что вопрос лишь в скорости «Макларена» в следующем году.

4 (3). Пьер Гасли: 7,9 (134,5)

В карьере Гасли сезон-2020 стал лучшим, хотя он занял лишь 10-е место в чемпионате (в 2019-м был седьмым). И дело не только в победе в Монце, хотя и она была полностью заслуженной. Гасли пробивался в финалы квалификаций 11 раз в 17 этапах и почти каждый раз выжимал из техники максимум. В гонках Пьер показал себя опытным и рассудительным пилотом, готовым вести за собой команду. Вряд ли он смог бы добиться этого в «Ред Булл» в паре с Ферстаппеном.

Пьер Гасли после победы в Монце Фото: Mark Sutton — Pool/Getty Images

3 (8). Серхио Перес: 8,3 (124)

В «Рейсинг Пойнт» поступили несправедливо по отношению к Пересу, когда пожертвовали им ради Феттеля, а не Строллом, — результаты Серхио на голову выше. Мексиканец на это ответил блестящей концовкой сезона и подчёркнуто корректным отношением к команде и в итоге был вознаграждён победой на Гран-при Сахира. Несмотря на пропуск двух этапов и технические неполадки в последних гонках, Перес завершил чемпионат на четвёртом месте, уступив лишь гонщикам «Мерседеса» и Максу Ферстаппену. Этим сезоном Чеко более чем заслужил место в «Ред Булл».

«Победа в последней гонке года — худшая вещь, которую мог сделать «Ред Булл». Им аукнется Для СМИ один из главных итогов года — то, что гонщики так и не договорились дружно встать на одно колено.

2 (2). Макс Ферстаппен: 8,4 (143)

В межсезонье Ферстаппен рассчитывал бороться за титул, но «Ред Булл» вновь оказался на шаг позади. Дважды Максу выпадал шанс, и дважды он им воспользовался — на Гран-при 70-летия, когда «Ред Булл» лучше расходовал резину, и в Абу-Даби, где австрийские машины были быстрее. Ошибок голландец не допускал, разве что порой бывал чересчур осторожен (что вовсе не недостаток) и сходил из-за ошибок других пилотов. Гран-при Тосканы в этом смысле выглядит показательным: блестящий старт, надежда на борьбу с Хэмилтоном в первом повороте, потеря мощности двигателя и сход от удара машин сзади в третьем повороте.

1 (1). Льюис Хэмилтон: 8,5 (136,5)

В минувшем сезоне не было равных Льюису Хэмилтону. Британец не слишком здорово начал сезон и выбил Албона, однако затем вплоть до чемпионского Гран-при Турции был неудержим. К тому же стоит вспомнить и то, как именно Хэмилтон выиграл ту гонку — стартуя из середины первой десятки, когда победа, казалось, уже ускользнула. Британец наглядно продемонстрировал, что по крайней мере в 2020 году пилота лучше на стартовой решётке не было.