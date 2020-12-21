«Хаас» в 2020-м: избежали трагедии с Грожаном, а теперь угодили в скандал с Мазепиным

Цели: вернуть машине «адекватность»

Казалось, что хуже, чем в 2019-м, быть не может. Болид американской команды демонстрировал скорость на одном отдельно взятом круге, но просто катастрофически работал с шинами в гоночном режиме: в воскресенье проходило всего несколько кругов, как покрышки вылетали из рабочего окна, Магнуссен с Грожаном резко теряли скорость и начали пропускать всех подряд. Поэтому задача на 2020-й была понятна: сохранить прежний темп, но при этом обрести стабильность. На пользу «Хаасу» должно было пойти решение оставить проверенный состав гонщиков Магнуссен-Грожан, хотя Ромен чуть ли лишился своего места в пользу Хюлькенберга.

Резюме: уж лучше 2019-й…

В завершившемся сезоне «Хаас» имел все возможности спроецировать на себя поговорку про дно, с которого постучали. Если в 2019-м машина всё-таки иногда сохраняла скорость и позволила набрать аж 28 очков с пятью финишами в топ-10 (дважды – двойными), то теперь о подобном приходилось только мечтать.



Да, болид поборол собственные проблемы с шинами, но при этом фатально потерял в темпе. Тому был целый ряд причин. Во-первых, «Хаас» пострадал от резкой потери мощности двигателя «Феррари». Но свалить всю вину на коллег из «Скудерии» никак не получится: другие клиенты из «Альфа Ромео» не были так же безнадёжны, так что в бедах американцев явно виноват и их собственный автомобиль.



По признанию «Хааса», по результатам команды сильно ударила пандемия коронавируса: она вынудила Джина Хааса порезать бюджет и отказаться от обновлений, в итоге Грожан и Магнуссен весь год выступали на фактически «недоделанной» машине, вообще без новинок. В том числе поэтому американцы ничего не смогли поделать с перегревом задней части болида, из-за которого поведение подвески менялось от круга к кругу не позволяло подобрать оптимальные настройки. Иногда пилотам удавалось блеснуть на пятничных тренировках, но в субботу и тем более воскресенье они откатывались обратно вниз. Просто кошмар.



: 15 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 2 очка, 19-е место в чемпионате. Лучший финиш: 9-е место (Гран-при Айфеля).

: 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 1 очко, 20-е место в чемпионате. Лучший финиш: 10-е место (Гран-при Венгрии).

Пьетро Фиттипальди: 2 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 23-е место в чемпионате. Лучший финиш: 17-е место (Гран-при Сахира). «Хаас»: 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 3 очка, 9-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 9-е место. Ромен Грожан : 15 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 2 очка, 19-е место в чемпионате. Лучший финиш: 9-е место (Гран-при Айфеля). Кевин Магнуссен : 17 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 1 очко, 20-е место в чемпионате. Лучший финиш: 10-е место (Гран-при Венгрии).Пьетро Фиттипальди: 2 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 23-е место в чемпионате. Лучший финиш: 17-е место (Гран-при Сахира).

Лучшая гонка: Гран-при Айфеля

За весь сезон пилоты «Хааса» лишь дважды попали в очки, и мы выделим гонку на «Нюрбургринге», где Ромен Грожан отлично поработал с шинами и финишировал девятым. Француз сумел обойтись всего одним пит-стопом и не сдался, даже получив небольшую травму пальца: в него на большой скорости отлетел камешек из гравия, поднятый машиной Кими Райкконена. Не помешал Грожану и выезд сейфти-кара: Ромен сумел прогреть уже довольно изношенные покрышки (хоть какой-то прогресс по сравнению с 2019-м) и удержаться в очковой зоне.

Худшая гонка: Гран-при Бахрейна

Скажем так, всё могло закончиться куда трагичнее, чем просто сходом одного пилота и финишем другого на 17-й позиции. Когда машина Ромена Грожана буквально взорвалась после контакта с Даниилом Квятом и столкновения с отбойником, подумалось о худшем, но в итоге француз самостоятельно выбрался из разрушенной машины и отделался ожогами рук и досрочным завершением карьеры в Ф-1. После рестарта Магнуссен закончил гонку последним.

Как Грожан выжил и выбрался из огня? И почему его болид так развалился и вспыхнул? Разбор Как ни странно, подобные разрушения машины — это признак, что всё пошло по плану.

Пилоты

Оценить работу пилотов довольно трудно: в распоряжении Грожана и Магнуссена была неконкурентоспособная техника, за рулём которой они добивались сопоставимых результатов. В квалификациях Кевин победил со счётом 8:7, в гонках — ничья 7:7, при этом пилоты по разу попадали в очковую зону. В общем, равенство максимальное. Пожалуй, в такой ситуации справедливо, что раз уж «Хаасу» понадобились гонщики с бюджетом, то и команду француз и датчанин покинули одновременно. Винить им себя не в чем, ну а совершить подвигов шансов не было.



Отдельно отметим резервиста Пьетро Фиттипальди, заменившего Грожана на два финальных этапах. С учётом недостаточного опыта бразильца и его не потрясающих воображение результатов в младших сериях, со своей работой Фиттипальди справился более чем достойно. На Гран-при Абу-Даби он проиграл Магнуссену только три десятые в квалификации и ехал практически в темпе напарника в гонке. В общем, свой шанс использовал, хотя не факт, что у Пьетро есть хоть какое-то будущее в Ф-1.

Сын легендарного Шумахера наверняка провалит первый год в Формуле-1. Аргументов полно В первый сезона у Мика будет лишь одна задача: опередить русского напарника-новичка.

Цитата года

«Я вспомнил о Ники Лауде, его инциденте, и подумал: «Это не может так кончиться, это не может быть моей последней гонкой, всё не может так завершиться. Ни в коем случае». В общем, я попробовал снова и застрял. Тогда я вернулся обратно. Тут наступил менее приятный момент, когда моё тело начало расслабляться. Я в мире с самим собой, я собираюсь умереть. Я задал себе вопрос: «Загорится ли мой ботинок, моя нога или моя рука? Будет ли больно? Где всё начнётся?» Это длилось для меня две, три, четыре секунды. Думаю, в реальности речь шла о миллисекундах. А потом я подумал о детях и сказал: «Нет, они не могут сегодня потерять своего папу», — Ромен Грожан о спасении после аварии в Бахрейне.

«Тело начало расслабляться. Я в мире с собой, собираюсь умереть». Как Грожан выжил в огне Вы наверняка видели пугающую аварию Ф-1 в Бахрейне. А теперь Ромен Грожан подробно рассказал, как выбрался из пожара. Рассказ пробирает!

Перспективы

В какой-то момент возникли опасения, что на фоне слабых результатов, скандала с липовым спонсором Rich Energy и финансового удара со стороны COVID-19 Джин Хаас может просто «прикрыть лавочку», не подписав Договор согласия. Американец, однако, оценил меры Ф-1 по введению потолка бюджетов и более справедливому распределению доходов и решил остаться.

Правда, как минимум на сезон «Хаас» переведён в режим выживания: выступать придётся на слабом и лишь слегка доработанном болиде 2020 года, а вместо двух опытных гонщиков управлять им будут два новичка, которые хоть и демонстрировали в Формуле-2 высокую скорость, но все равно не попали бы в чемпионат мира без связей и денег. Очевидно, что дебютанты Шумахер и Мазепин на первых порах не обойдутся без ошибок и проблем, но команда рассчитывает, что к 2022-му гонщики наберутся опыта, а инженеры осуществят «перезагрузку» благодаря глобальному обновлению регламента. В общем, не исключено, что в следующем году «Хаас» вовсе станет худшей командой в пелотоне, но руководство к этому готово. Главное – совсем уж не опозориться и контратаковать год спустя.



Правда, появилась неожиданная проблема: Никита Мазепин не понял, что будущему пилоту Формулы-1 надо подобающе вести себя в соцсетях, полапал подругу на камеру и спровоцировал серьёзную бучу с требованиями разорвать с ним контракт. Понятно, «Хаасу» делать этого очень не хочется: здесь и сейчас нет другого пилота с сопоставимым бюджетом, суперлицензией и каким-никаким потенциалом. Так что россиянин, видимо, останется, но «Хаас» ещё будет какое-то время ощущать удар по репутации, а выступления Никиты будут изучаться под микроскопом. Что ж, Мазепин и его новая команда знали, на что шли – теперь надо выгребать. И ждать 2022-го, когда и скандал позабудется, и машина может поехать.