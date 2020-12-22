Критики никак не отстанут от Мазепина: распускают слухи об увольнении, атакуют соцсети Ф-1

Американцы вряд ли проживут без Никиты, но многие болельщики предпочитают об этом не задумываться.

Не стоит недооценивать болельщиков Формулы-1 в межсезонье: лишившись постоянного потока из гонок и новостей, некоторые поклонники сосредоточились на одной теме, которая никак не даёт им покоя: поведении будущего боевого пилота «Хааса» Никиты Мазепина. И дело уже дошло до слухов о возможном разрыве контракта. Давайте разбираться.

Суть проблемы

Если вы каким-то невероятным образом всё пропустили, то напомним. Ещё до подписания контракта с «Хаасом» Никита Мазепин довольно активно вёл собственные соцсети, особенно «Инстаграм», где помимо «рабочих» фото были и посты про вечеринки. Но всё же гонщик старался не переходить грань разумного. А вот после финала сезона Ф-2 и официального перехода в чемпионат мира россиянин жёстко подставился: у него в «сториз» появилась короткая запись из машины, на которой Никита в шутку лапает подругу.

Лет 20 назад на этот поступок никто не обратил бы внимания, но в просвящённом 2020-м действия Мазепина незамедлительно назвали харассментом и посчитали возмутительными и недопустимыми — тем более раз мы говорим о представителе столь популярного спорта. Если ты попал в Ф-1, то автоматически становишься ролевой моделью, не имея никакого права подавать такой пример.

В общем, возмущение не знало границ, все вовлечённые стороны, включая самого Мазепина, выпустили заявления с осуждениями его действий, а девушка встала на защиту пилота, призвав не раздувать скандал.

Что произошло за последние дни?

В «Хаасе» надеялись, что волна возмущения пойдёт на спад и публика вполне удовлетворится обещанием команды приватно разобрать ситуацию и провести с Мазепиным разъяснительную работу. Но пока выходит не очень. Да, многие болельщики оставили ситуацию позади, но нашлась немалая группа активистов, которая продолжает активно поддерживать тег #WeSayNoToMazepin и атаковать соцсети «Хааса» и Формулы-1.

Не играют Никите на руку и обстоятельства, при которых он попал в Ф-1. Ни для кого ни секрет, что во многом продвижение россиянина стало возможным благодаря финансовой поддержке отца, чьи компании, по слухам, за один сезон заплатят «Хаасу» около $ 20 млн. При этом в представлении болельщиков Мазепин, занявший по итогам сезона-2020 Формулы-2 пятое место, перешёл дорогу вице-чемпиону серии Каллуму Айлотту. То есть богатенький россиянин задвинул очередную надежду британской нации — конечно, в такой ситуации многие лишний раз захотят выплеснуть гнев на соцсети «Хааса» и потребовать увольнения Никиты.

«Хаас» не опасается, что Мазепин будет пропускать гонки из-за своего поведения

Масла в огонь подтолкнуло и решение Никиты полностью почистить свой «твиттер», в котором он извинился после скандала. «Ах он ещё и удалил извинение!» — вновь завелись пассионарные поклонники Ф-1.

Одновременно с этим фанаты занялись любимой аналитикой: изучением строчки «Биография» в соцсетях. Пьетро Фиттипальди, выступивший за американцев на двух финальных Гран-при сезона-2020, написал, что является пилотом «Хааса» — и многие вдруг решили, что тем самым бразилец намекает на возможное продолжение выступлений в 2021 году.

На фоне всей этой заварушки под ударом уже оказалась подготовка Мазепина к дебютному сезону в Ф-1 (если он, конечно, состоится). В «Хаасе» не рискнули сажать Никиту на молодёжные тесты Формулы-1, так что в Абу-Даби за американцев работал только Мик Шумахер, который теперь имеет небольшое преимущество над россиянином в плане знакомства с командой и болидом, который в 2021-м должен измениться не слишком кардинально.

Мик Шумахер высказался о Никите Мазепине

Кто может заменить Мазепина?

В последние дни чаще всего называют кандидатуру Фиттипальди, что логично: он только что выступал за команду и в теории может рассчитывать на поддержку спонсоров из Бразилии. При этом в расчёт почему-то не берётся, что на данный момент серьёзных денег за спиной у Пьетро нет, а уровень его выступлений в младших сериях вовсе не впечатлял.

Возможно, ещё чаще мелькает кандидатура Айлотта, но это просто нелепость. «Феррари» ранее заявляла, что в 2021-м планирует сделать боевым пилотом Ф-1 лишь Мика Шумахера, итальянцы не будут платить «Хаасу» за Каллума, а у него самого денег нет. Если уж фантазировать в сторону «Феррари», то логичнее подумать о Роберте Шварцмане, которого поддерживает «СМП Рейсинг». Но тут все уже настроились на второй год в Формуле-2.

Также в список кандидатов можно добавить опытных гонщиков — Нико Хюлькенберга, а также только что покинувших «Хаас» Кевина Магнуссена и Ромена Грожана. Но ни у кого из них денег нет, а датчанин уже договорился о выступлениях в Америке. В общем, как только хейтеров Мазепина просят назвать кандидатов на замену, то их энтузиазм куда-то девается и всё сводится к демагогии — мол, вот сейчас «Хаас» поступит красиво и спонсоры к нему как побегут…

Английский сайт Ф-1 включил Хюлькенберга в число кандидатов на возможную замену Мазепина

Так заменят Никиту или нет?

По идее не должны. Раз ФИА и Формула-1 не пошли на жёсткие оперативные меры вроде лишения россиянина суперлицензии, то будет странно вдруг карать гонщика спустя время. Да, можно сослаться на некие вновь открывшиеся обстоятельства или тщательно проведенное расследование, но есть стойкое ощущение, что руководство чемпионата доверило «Хаасу» самостоятельно уладить вопрос.

Что же до американцев, то тут несколько моментов. Во-первых, непонятно, как «Хаас» сможет сверстать бюджет, если расторгнет контракт с Мазепиным. Окей, хоть как-то выступать можно, но что насчёт подготовки к столь важной смене регламента в 2022-м? Без инвестиций тут никак.

Источник: «Хаас» начинает «всерьёз рассматривать» альтернативы Мазепину из-за скандала

Во-вторых, мы вообще не знаем, какие пункты существуют в контракте гонщика с командой. Может, соглашение и не предусматривает возможных санкций вплоть до расторжения, если пилот поведёт себя как-то «не так» за пределами трассы.

В любом случае на фоне сохраняющихся протестов в соцсетях для «Хааса» и Мазепина было бы крайне логично разработать некую пиар-стратегию выхода из кризиса. Например, Мазепин жертвует крупную сумму в какую-то организацию, защищающую права женщин, участвует в общественных работах, записывается на некие курсы по саморазвитию и самоконтролю (полагаем, в Европе такие наверняка есть)… В общем, нужно показать какие-то действия, а не просто молчать. Если, конечно, в «Хассе» не хотят, чтобы весь год обсуждали не их выступления на трассе, а личность одного из гонщиков.