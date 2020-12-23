Каким мы запомним Квята: 12 главных моментов карьеры самого успешного россиянина в Ф-1

В следующем году Даниила Квята не будет на стартовой решётке Формулы-1, и хотя мы рассчитываем, что главные моменты карьеры россиянина ещё впереди, выделим главное из того, что было.

Мельбурн-2014: самый молодой пилот, набравший очки

Даниил Квят дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Австралии 2014 года и в первой же гонке набрал два очка за девятое место. В тот день россиянину было 19 лет и 10 месяцев — на месяц меньше, чем Феттелю, когда тот набрал свои первые очки. Квят таким образом в первой же своей гонке установил рекорд как самый молодой в истории Ф-1 пилот, набравший очки. Правда, уже на следующий год рекорд у Даниила отберёт Макс Ферстаппен.

Даниил Квят перед дебютным для себя Гран-при Австралии-2014 Фото: Peter Fox/Getty Images

Монца-2014: сейв без тормозов

Одним из самых ярких моментов дебютного сезона в исполнении Квята стал его сейв в Монце, когда на предпоследнем круге на его «Торо Россо» прямо перед самым жёстким торможением в году отказали тормоза. Россиянин пролетел мимо первого поворота, но каким-то чудом спас машину на газоне, вырулил на асфальтовую дорожку и продолжил гонку! В том эпизоде Даниил продемонстрировал невероятный талант — лишь единицы не врезались бы в стену на полном ходу. Квят же закончил гонку, не уступив круга лидеру, и сохранил 11-е место. Если бы не тормоза, наверняка был бы в десятке.

Вернётся ли Квят в Формулу-1 и чего ему не хватило для больших успехов? Разбираемся Ошибки команды и самого пилота, недостаточная стабильность… И всё-таки многие считают, что Квят способен на второй камбэк.

Сузука-2014: объявлен пилотом «Ред Булл»

В паддоке Гран-при Японии того года разразилась сенсация: в «Ред Булл» заявили, что Феттель покидает команду, а на его место в 2015-м придёт Даниил Квят. Так ещё до окончания дебютного сезона россиянин получил место в топ-команде, способной бороться за победы и подиумы…



А закончился уик-энд дождевой гонкой, по ходу которой Жюль Бьянки врезался в стоящий на обочине трактор, все разговоры о контрактах отошли на второй план.

Гран-при Венгрии 2015 года — первый подиум Квята в Формуле-1 Фото: Lars Baron/Getty Images

Будапешт-2015: первый подиум

В девятой гонке в составе «Ред Булл» Квят сумел подняться на подиум — и стал лишь вторым россиянином, кому это удалось. В заключительной фазе гонки Даниил шёл четвёртым, а после контакта Риккардо и Росберга вырвался на вторую позицию — и это был лучший результат российских пилотов в истории Формулы-1.



Перед гонкой на стартовой решётке состоялась церемония прощания с Жюлем Бьянки — он скончался в больнице за 10 дней до Гран-при Венгрии, и свой подиум Квят посвятил погибшему товарищу.

Сузука-2015: авария в квалификации

В квалификации перед Гран-при Японии Квят попал в свою самую страшную аварию в Формуле-1. На разгоне перед шпилькой россиянин зацепил одним колесом обочину, машину мгновенно развернуло и бросило в отбойники — от удара «Ред Булл» перевернулся и закопался в гравии. Даниил не пострадал и вышел на следующий день на старт гонки. В столь тяжёлые аварии, к счастью, он больше не попадал.

Танец Риккардо и Квята на пит-лейне в Остине Фото: Mark Thompson/Getty Images

Остин-2015: танцы с Риккардо

Квалификацию Гран-при США 2015 года смыло дождём, и пилоты кто как мог развлекали собравшихся на трибунах болельщиков. И лучше всех тогда выступили Риккардо с Квятом, изобразившие шуточный танец на пит-лейне. В тот день россиянин завоевал немало болельщиков, притом по ту сторону Атлантики.

«Альфа Таури» составила подборку забавных моментов с Даниилом Квятом

Шанхай-2016: второй подиум и рождение Торпеды

Во второй раз Квят поднялся на подиум на Гран-при Китая 2016 года — во многом за счёт агрессивной атаки на Феттеля, которому пришлось экстренно отрулировать в сторону, из-за чего немец даже зацепил Райкконена — финн аккуратно шёл снаружи. Квят в итоге финишировал третьим, Феттель — вторым, и перед церемонией награждения немец предъявил россиянину претензии: «Ты влетел как торпеда!».



«Ну мы же не столкнулись», — смеясь, парировал Даниил. С тех пор прозвище Торпеда навсегда приклеилось к Квяту — в некоторых гонках россиянин даже рисовал этот боеприпас на шлеме.

Столкновение Квята и Феттеля на Гран-при России-2016 Фото: Clive Mason/Getty Images

Сочи-2016: конец карьеры в «Ред Булл»

Уже в следующей гонке у Квята произошла новая стычка с Феттелем, и тут оправданий у россиянина не было. Сначала Даниил не рассчитал торможение во второй поворот и врезался в заднюю часть «Феррари», а затем окончательно добил её в третьем. Разъярённый Феттель помчался к Кристиану Хорнеру разбираться, а вместо Квята следующую гонку в «Ред Булл» поехал Ферстаппен — Хельмут Марко искал любого повода пересадить Макса в основную команду, и Даниил его дал.

«Почему так холодно и невнятно?» Команда очень некрасиво попрощалась с Квятом В «Ред Булл» и «Альфа Таури» словно забыли, что российский гонщик выступал за них целых шесть лет.

Шпильберг-2017: завал на старте

Возвращение в «Торо Россо» далось Квяту непросто, и в первую очередь — с психологической точки зрения. Пытаясь доказать, что в «Ред Булл» зря его списали, россиянин допускал ошибки, и порой — как в Шпильберге — это приводило к авариям. На Гран-при Австрии Квят входил в первый поворот по внутренней траектории, вновь не рассчитал торможение и вынес с трассы Алонсо и Ферстаппена — любимого пилота болельщиков на трибунах. К концу сезона-2017 в «Ред Булл» решили вовсе отказаться от услуг Даниила, а за «Торо Россо» поехали Гасли и Хартли.

Столкновение на старте Гран-при Австрии-2017 Фото: Will Taylor-Medhurst/Getty Images

Сочи-2018: возвращение

2018 год Квят провёл без гонок и работал на симуляторе «Феррари». Россиянин за это время смог перезарядить батареи, и когда в «Торо Россо» поняли, что Брендон Хартли провалился, а больше брать некого, команда обратилась к своему экс-пилоту. Никто не сомневался, что Даниил заслужил ещё один шанс.

Что это было? Карьера Квята в Формуле-1 — это успех или провал? Даня слишком рано попал в Ф-1 и слишком поздно начал справляться с прессингом.

Хоккенхайм-2019: третий подиум

Впоследствии Квят доказал, что в «Торо Россо» не зря доверили ему машину: в дождевом Гран-при Германии россиянин своевременно перешёл на «слики» и завоевал третий в карьере подиум. Для команды это был лишь второй в истории финиш в топ-3 — в первый раз это была победа Феттеля в Монце в 2008-м. Акции россиянина снова потянулись вверх.

Квят на подиуме Гран-при Германии-2019 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Имола-2020: прорыв на последних кругах

Сезон-2020 сложился для Квята не лучшим образом — почти всё время пилоту не удавалось найти общий язык с машиной. Однако стоило Даниилу разобраться с настройками и получить от автомобиля то, чего он хотел, и результаты стали расти. Пожалуй, лучшим эпизодом года для россиянина стал прорыв в концовке Гран-при Эмилии-Романьи, когда на рестарте на финальных кругах Квят прошёл Албона, Переса и Леклера и прорвался на четвёртое место.



В «Ред Булл» к тому моменту уже решили взять вместо Квята другого гонщика на сезон-2021, это выступление не помогло продлить контракт, но Даниил вновь доказал — на достойной технике он способен выступать блестяще.